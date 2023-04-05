https://ria.ru/20230405/predprinimateli-1863280362.html

Путин поручил поддерживать предпринимателей в новых регионах

Путин поручил поддерживать предпринимателей в новых регионах - РИА Новости, 05.04.2023

Путин поручил поддерживать предпринимателей в новых регионах

Надо оказывать поддержку предпринимателям на новых территориях РФ, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:26

2023-04-05T17:26

2023-04-05T17:33

владимир путин

россия

экономика

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_2a6a1f01c06e22ec574564e2ef46e29e.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Надо оказывать поддержку предпринимателям на новых территориях РФ, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.Он отметил, что спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасности местного населения."В том числе оказывать действенную поддержку местным предпринимателям. Очевидно, что в новых субъектах федерации, по сути, приходится с чистого листа выстраивать всю систему по обеспечению общественной безопасности и законности", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221224/markirovka-1841006037.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область