https://ria.ru/20230405/predprinimateli-1863280362.html
Путин поручил поддерживать предпринимателей в новых регионах
Путин поручил поддерживать предпринимателей в новых регионах - РИА Новости, 05.04.2023
Путин поручил поддерживать предпринимателей в новых регионах
Надо оказывать поддержку предпринимателям на новых территориях РФ, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:26
2023-04-05T17:26
2023-04-05T17:33
владимир путин
россия
экономика
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Надо оказывать поддержку предпринимателям на новых территориях РФ, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.Он отметил, что спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасности местного населения."В том числе оказывать действенную поддержку местным предпринимателям. Очевидно, что в новых субъектах федерации, по сути, приходится с чистого листа выстраивать всю систему по обеспечению общественной безопасности и законности", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221224/markirovka-1841006037.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Владимир Путин, Россия, Экономика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
Путин поручил поддерживать предпринимателей в новых регионах
Путин заявил о необходимости оказывать поддержку предпринимателям в новых регионах