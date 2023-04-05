https://ria.ru/20230405/postpred-1863277178.html

Постпред США при ООН призвала освободить Гершковича

Постпред США при ООН призвала освободить Гершковича - РИА Новости, 05.04.2023

Постпред США при ООН призвала освободить Гершковича

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что встречалась во вторник с российским коллегой Василием Небензей и призывала к срочному освобождению... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:18

2023-04-05T17:18

2023-04-05T17:18

в мире

россия

сша

екатеринбург

линда томас-гринфилд

мария захарова

василий небензя

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ООН, 5 апр - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что встречалась во вторник с российским коллегой Василием Небензей и призывала к срочному освобождению арестованного в РФ по делу о шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича. "Я говорила с российским коллегой вчера по поводу ареста американского журналиста и выразила требование немедленно освободить его", - сказала Томас-Гринфилд. В четверг на прошлой неделе ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции. Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".

https://ria.ru/20230404/gershkovich-1863041009.html

https://ria.ru/20230404/advokat-1862992978.html

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в мире, россия, сша, екатеринбург, линда томас-гринфилд, мария захарова, василий небензя, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оон, совет европы