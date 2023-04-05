https://ria.ru/20230405/postavki-1863346874.html

Минобороны Греции заявило об отказе поставлять танки Leopard на Украину

Минобороны Греции заявило об отказе поставлять танки Leopard на Украину - РИА Новости, 05.04.2023

Минобороны Греции заявило об отказе поставлять танки Leopard на Украину

Греция не будет поставлять на Украину модернизированные танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, сообщил министр... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T23:06

2023-04-05T23:06

2023-04-05T23:09

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АФИНЫ, 5 апр - РИА Новости. Греция не будет поставлять на Украину модернизированные танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, сообщил министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос на заседании постоянной парламентской комиссии по национальной обороне и иностранным делам, текст выступления распространила пресс-служба минобороны. "Греция не будет отправлять Leopard 2A6 на Украину. Она отправила несколько БМП, должна отправить еще несколько. Она отправила боеприпасы различного калибра. Если у нас будут возможности из излишков, мы поможем", - сказал Панайотопулос, отвечая на вопросы депутатов. "Завтра приедет министр обороны Украины. Я думаю, будет много дискуссий, много спекуляций, много анализов того, что он придет просить, что мы дадим самолеты, что мы также дадим С-300, дадим одно, дадим другое, слухи будут ходить безудержно. Наша позиция с первого момента ясна и однозначна. Мы даем то, что можем дать, мы не даем ничего, что могло бы хоть в малейшей степени ослабить нашу собственную обороноспособность, учитывая вызовы нашей собственной национальной безопасности", - сказал министр. По его словам, в двусторонних отношения с Турцией сейчас "дела обстоят лучше", но тем не менее планы в отношении вооружений не меняются. "В остальном мы готовы помогать везде и как можем, но до этого момента", - сказал Панайотопулос. "Эти четкие условия позавчера я имел возможность повторить еще раз в сотый раз перед делегацией американского сената, которая теперь очень часто посещает нашу страну", - сказал Панайотопулос. В понедельник Панайотопулос встретился с сенатором Риком Скоттом, членом сенатского комитета по делам обороны, который находится с визитом в Греции. Сенатора сопровождала временный поверенный в делах посольства США Мария Олсон. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Японию 31 января сообщил, что Греция не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину, поскольку Афины не могут поддерживать Украину за счет оборонных возможностей. После разрушительного землетрясения в Турции обозреватели стали говорить, что сейчас нет угрозы турецкого вторжения, и в связи с этим можно отправить устаревшие танки Leopard 1. По данным открытой печати, Греция имеет на вооружении 353 танка Leopard 2, из них 183 танка Leopard 2A4 и 170 танков Leopard 2A6 HEL. Всего в арсенале Греции более 1240 танков, в том числе 520 танков Leopard 1A5/GR и почти 400 американских M48A5 MOLF. Греческие СМИ в последние месяцы постоянно обсуждают вопрос о передаче Украине вооружения российского производства. Панайотопулос 23 февраля в интервью греческому общественному телевидению ERT заявил, что Греция не будет передавать зенитно-ракетные комплексы С-300 на Украину, несмотря на просьбы США, так как это ослабило бы греческую оборону. По словам министра, США давно попросили Грецию предоставить С-300. "Но мы сказали, что не можем удовлетворить эту просьбу, потому что мы никоим образом не можем оказать какую-либо помощь, ослабляя нашу оборону", - пояснил он. Министр при этом признал, что поддерживать системы вооружений российского или советского производства становится все сложнее. В декабре 2022 года Панайотопулос в интервью говорил, что официального предложения по замене С-300 на американские Patriot не было, а для отправки С-300 на Украину требуется разрешение производителя, что маловероятно. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.

https://ria.ru/20230405/abrams-1863338475.html

https://ria.ru/20230405/istrebiteli-1863229104.html

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в мире, украина, греция, россия, кириакос мицотакис, мария олсон, нато, зрк с-300, сергей лавров