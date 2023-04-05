https://ria.ru/20230405/posol-1863317966.html

Белый дом подтвердил вызов в Госдеп российского посла

Белый дом подтвердил вызов в Госдеп российского посла - РИА Новости, 05.04.2023

Белый дом подтвердил вызов в Госдеп российского посла

Белый дом подтвердил, что посол РФ в США Анатолий Антонов был в прошлый четверг, 30 марта, вызван в госдепартамент, где его приняла заместитель госсекретаря... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T19:39

2023-04-05T19:39

2023-04-05T19:58

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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что посол РФ в США Анатолий Антонов был в прошлый четверг, 30 марта, вызван в госдепартамент, где его приняла заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. На вопрос журналиста, было ли это "по поводу Эвана", Кирби ответил "да".Иных подробностей он не привел. Посольство РФ не комментирует сообщения о вызове, который, по данным местных СМИ, связан с арестом в РФ по подозрению в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича. В конце марта ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции. Позднее Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".

https://ria.ru/20230405/uilan-1863299276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, сша, анатолий антонов, государственный департамент сша, джон кирби