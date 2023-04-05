Рейтинг@Mail.ru
Белый дом подтвердил вызов в Госдеп российского посла - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 05.04.2023 (обновлено: 19:58 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/posol-1863317966.html
Белый дом подтвердил вызов в Госдеп российского посла
Белый дом подтвердил вызов в Госдеп российского посла - РИА Новости, 05.04.2023
Белый дом подтвердил вызов в Госдеп российского посла
Белый дом подтвердил, что посол РФ в США Анатолий Антонов был в прошлый четверг, 30 марта, вызван в госдепартамент, где его приняла заместитель госсекретаря... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:39
2023-04-05T19:58
в мире
россия
сша
анатолий антонов
государственный департамент сша
джон кирби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg
ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что посол РФ в США Анатолий Антонов был в прошлый четверг, 30 марта, вызван в госдепартамент, где его приняла заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. На вопрос журналиста, было ли это "по поводу Эвана", Кирби ответил "да".Иных подробностей он не привел. Посольство РФ не комментирует сообщения о вызове, который, по данным местных СМИ, связан с арестом в РФ по подозрению в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича. В конце марта ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции. Позднее Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
https://ria.ru/20230405/uilan-1863299276.html
https://ria.ru/20230405/krizis-1863236701.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e4cb10aefdc7a86232bfa0e8a69da399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, анатолий антонов, государственный департамент сша, джон кирби
В мире, Россия, США, Анатолий Антонов, Государственный департамент США, Джон Кирби
Белый дом подтвердил вызов в Госдеп российского посла

Белый дом подтвердил вызов в Госдеп посла России Антонова 30 марта

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что посол РФ в США Анатолий Антонов был в прошлый четверг, 30 марта, вызван в госдепартамент, где его приняла заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.
«
"Мы можем подтвердить, что посол Антонов был вызван в госдепартамент 30 марта, и он встретился с... Нуланд", - сказал на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
На вопрос журналиста, было ли это "по поводу Эвана", Кирби ответил "да".
Иных подробностей он не привел.
Посольство РФ не комментирует сообщения о вызове, который, по данным местных СМИ, связан с арестом в РФ по подозрению в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича.
В конце марта ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Блинкен призвал Лаврова принять вариант США по освобождению Уилана
Вчера, 18:24
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
Позднее Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
Путин: поддержка США цветных революций во многом и привела к украинскому кризису - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Отношения России и США переживают глубокий кризис, заявил Путин
Вчера, 15:43
 
В миреРоссияСШААнатолий АнтоновГосударственный департамент СШАДжон Кирби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала