https://ria.ru/20230405/posol-1863317966.html
Белый дом подтвердил вызов в Госдеп российского посла
Белый дом подтвердил вызов в Госдеп российского посла - РИА Новости, 05.04.2023
Белый дом подтвердил вызов в Госдеп российского посла
Белый дом подтвердил, что посол РФ в США Анатолий Антонов был в прошлый четверг, 30 марта, вызван в госдепартамент, где его приняла заместитель госсекретаря... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:39
2023-04-05T19:39
2023-04-05T19:58
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что посол РФ в США Анатолий Антонов был в прошлый четверг, 30 марта, вызван в госдепартамент, где его приняла заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. На вопрос журналиста, было ли это "по поводу Эвана", Кирби ответил "да".Иных подробностей он не привел. Посольство РФ не комментирует сообщения о вызове, который, по данным местных СМИ, связан с арестом в РФ по подозрению в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича. В конце марта ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции. Позднее Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
https://ria.ru/20230405/uilan-1863299276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, анатолий антонов, государственный департамент сша, джон кирби
В мире, Россия, США, Анатолий Антонов, Государственный департамент США, Джон Кирби
Белый дом подтвердил вызов в Госдеп российского посла
Белый дом подтвердил вызов в Госдеп посла России Антонова 30 марта
ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что посол РФ в США Анатолий Антонов был в прошлый четверг, 30 марта, вызван в госдепартамент, где его приняла заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.
«
"Мы можем подтвердить, что посол Антонов был вызван в госдепартамент 30 марта, и он встретился с... Нуланд", - сказал на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
На вопрос журналиста, было ли это "по поводу Эвана", Кирби ответил "да".
Иных подробностей он не привел.
Посольство РФ не комментирует сообщения о вызове, который, по данным местных СМИ, связан с арестом в РФ по подозрению в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича.
В конце марта ФСБ
РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге
по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы
арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
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В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич
, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
и генсек ООН Антониу Гутерреш
осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
Позднее Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
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