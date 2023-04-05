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В Кремле заявили, что посол США не передавала Путину никаких посланий - РИА Новости, 05.04.2023
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16:15 05.04.2023 (обновлено: 16:33 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/posol-1863252721.html
В Кремле заявили, что посол США не передавала Путину никаких посланий
В Кремле заявили, что посол США не передавала Путину никаких посланий - РИА Новости, 05.04.2023
В Кремле заявили, что посол США не передавала Путину никаких посланий
Посол США Линн Трейси, вручившая сегодня в Кремле президенту РФ Владимиру Путину свои верительные грамоты, не передавала никаких посланий, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:15
2023-04-05T16:33
сша
россия
владимир путин
линн трейси
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Посол США Линн Трейси, вручившая сегодня в Кремле президенту РФ Владимиру Путину свои верительные грамоты, не передавала никаких посланий, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, не передала ли посол США какого-либо послания президенту.Выступая на церемонии вручения верительных грамот с участием 17 послов, среди которых была и Трейси, Путин заявил, что отношения РФ и США, от которых зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, а в его основе лежат принципиально разные подходы формирования современного миропорядка.
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сша, россия, владимир путин, линн трейси, дмитрий песков, политика
США, Россия, Владимир Путин, Линн Трейси, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле заявили, что посол США не передавала Путину никаких посланий

Песков: посол США Трейси не передавала Путину на церемонии никаких посланий

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси перед началом церемонии вручения президенту РФ Владимиру Путину верительных грамот
Чрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси перед началом церемонии вручения президенту РФ Владимиру Путину верительных грамот - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси перед началом церемонии вручения президенту РФ Владимиру Путину верительных грамот
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Посол США Линн Трейси, вручившая сегодня в Кремле президенту РФ Владимиру Путину свои верительные грамоты, не передавала никаких посланий, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, не передала ли посол США какого-либо послания президенту.
Выступая на церемонии вручения верительных грамот с участием 17 послов, среди которых была и Трейси, Путин заявил, что отношения РФ и США, от которых зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, а в его основе лежат принципиально разные подходы формирования современного миропорядка.
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СШАРоссияВладимир ПутинЛинн ТрейсиДмитрий ПесковПолитика
 
 
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