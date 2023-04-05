https://ria.ru/20230405/posol-1863252721.html

В Кремле заявили, что посол США не передавала Путину никаких посланий

В Кремле заявили, что посол США не передавала Путину никаких посланий - РИА Новости, 05.04.2023

В Кремле заявили, что посол США не передавала Путину никаких посланий

Посол США Линн Трейси, вручившая сегодня в Кремле президенту РФ Владимиру Путину свои верительные грамоты, не передавала никаких посланий, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T16:15

2023-04-05T16:15

2023-04-05T16:33

сша

россия

владимир путин

линн трейси

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Посол США Линн Трейси, вручившая сегодня в Кремле президенту РФ Владимиру Путину свои верительные грамоты, не передавала никаких посланий, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, не передала ли посол США какого-либо послания президенту.Выступая на церемонии вручения верительных грамот с участием 17 послов, среди которых была и Трейси, Путин заявил, что отношения РФ и США, от которых зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, а в его основе лежат принципиально разные подходы формирования современного миропорядка.

https://ria.ru/20230207/ssha-1850326734.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, владимир путин, линн трейси, дмитрий песков, политика