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Путин заявил послам, что не сможет поговорить с ними лично

Путин заявил послам, что не сможет поговорить с ними лично - РИА Новости, 05.04.2023

Путин заявил послам, что не сможет поговорить с ними лично

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот сообщил иностранным послам, что поговорить лично не удастся, поскольку действует санитарный РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T16:01

2023-04-05T16:01

2023-04-05T16:01

россия

владимир путин

политика

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот сообщил иностранным послам, что поговорить лично не удастся, поскольку действует санитарный режим. Глава государства в среду принимает верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии. "На этом, к сожалению, церемония у нас заканчивается, потому что санитарные ограничения до сих пор действуют. Нам не удастся с вами поговорить лично, но в ходе вашей работы, уверен, такая возможность ещё неоднократно представится", - сказал Путин. Он также пожелал послам всего самого доброго.

https://ria.ru/20220701/maski-1799521487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика, здоровье - общество