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Путин заявил послам, что не сможет поговорить с ними лично - РИА Новости, 05.04.2023
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16:01 05.04.2023
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Путин заявил послам, что не сможет поговорить с ними лично
Путин заявил послам, что не сможет поговорить с ними лично - РИА Новости, 05.04.2023
Путин заявил послам, что не сможет поговорить с ними лично
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот сообщил иностранным послам, что поговорить лично не удастся, поскольку действует санитарный РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:01
2023-04-05T16:01
россия
владимир путин
политика
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот сообщил иностранным послам, что поговорить лично не удастся, поскольку действует санитарный режим. Глава государства в среду принимает верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии. "На этом, к сожалению, церемония у нас заканчивается, потому что санитарные ограничения до сих пор действуют. Нам не удастся с вами поговорить лично, но в ходе вашей работы, уверен, такая возможность ещё неоднократно представится", - сказал Путин. Он также пожелал послам всего самого доброго.
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россия, владимир путин, политика, здоровье - общество
Россия, Владимир Путин, Политика, Здоровье - Общество
Путин заявил послам, что не сможет поговорить с ними лично

Путин сообщил иностранным послам, что поговорить лично не удастся из-за санитарного режима

© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот сообщил иностранным послам, что поговорить лично не удастся, поскольку действует санитарный режим.
Глава государства в среду принимает верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии.
"На этом, к сожалению, церемония у нас заканчивается, потому что санитарные ограничения до сих пор действуют. Нам не удастся с вами поговорить лично, но в ходе вашей работы, уверен, такая возможность ещё неоднократно представится", - сказал Путин. Он также пожелал послам всего самого доброго.
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