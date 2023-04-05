https://ria.ru/20230405/posly-1863230118.html
Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России
Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России - РИА Новости, 05.04.2023
Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России
Послы иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии, вручают президенту России верительные грамоты. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:29
2023-04-05T15:29
2023-04-05T15:30
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Послы иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии, вручают президенту России верительные грамоты.Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней будут участвовать 17 вновь прибывших послов - ЕС, США, Дания, Парагвай, Норвегия, Экваториальная Гвинея, Оман, Сирия, Северная Македония, Бруней-Даруссалам, Мексика, Гондурас, Зимбабве, Абхазия, Ирак, Камбоджа, Гвинея.Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД. По традиции президент принимает грамоты и выступает с речью, посвященной наиболее актуальным международным проблемам, а также характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, сша, сирия, евросоюз, владимир путин
Политика, Россия, США, Сирия, Евросоюз, Владимир Путин
Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России
Путин принимает верительные грамоты у новых послов, среди них дипломаты из США и ЕС
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Послы иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии, вручают президенту России верительные грамоты.
Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней будут участвовать 17 вновь прибывших послов - ЕС, США, Дания, Парагвай, Норвегия, Экваториальная Гвинея, Оман, Сирия, Северная Македония, Бруней-Даруссалам, Мексика, Гондурас, Зимбабве, Абхазия, Ирак, Камбоджа, Гвинея.
Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.
Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД. По традиции президент принимает грамоты и выступает с речью, посвященной наиболее актуальным международным проблемам, а также характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты.
Изменений в церемонии вручения верительных грамот не будет, заявил Песков