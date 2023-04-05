https://ria.ru/20230405/posly-1863230118.html

Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России

Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России - РИА Новости, 05.04.2023

Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России

Послы иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии, вручают президенту России верительные грамоты. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:29

2023-04-05T15:29

2023-04-05T15:30

политика

россия

сша

сирия

евросоюз

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Послы иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии, вручают президенту России верительные грамоты.Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней будут участвовать 17 вновь прибывших послов - ЕС, США, Дания, Парагвай, Норвегия, Экваториальная Гвинея, Оман, Сирия, Северная Македония, Бруней-Даруссалам, Мексика, Гондурас, Зимбабве, Абхазия, Ирак, Камбоджа, Гвинея.Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД. По традиции президент принимает грамоты и выступает с речью, посвященной наиболее актуальным международным проблемам, а также характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты.

https://ria.ru/20230405/vruchenie-1863224142.html

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сша

сирия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, сирия, евросоюз, владимир путин