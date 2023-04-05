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Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России - РИА Новости, 05.04.2023
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15:29 05.04.2023 (обновлено: 15:30 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/posly-1863230118.html
Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России
Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России - РИА Новости, 05.04.2023
Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России
Послы иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии, вручают президенту России верительные грамоты. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:29
2023-04-05T15:30
политика
россия
сша
сирия
евросоюз
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Послы иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии, вручают президенту России верительные грамоты.Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней будут участвовать 17 вновь прибывших послов - ЕС, США, Дания, Парагвай, Норвегия, Экваториальная Гвинея, Оман, Сирия, Северная Македония, Бруней-Даруссалам, Мексика, Гондурас, Зимбабве, Абхазия, Ирак, Камбоджа, Гвинея.Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД. По традиции президент принимает грамоты и выступает с речью, посвященной наиболее актуальным международным проблемам, а также характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты.
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политика, россия, сша, сирия, евросоюз, владимир путин
Политика, Россия, США, Сирия, Евросоюз, Владимир Путин
Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России

Путин принимает верительные грамоты у новых послов, среди них дипломаты из США и ЕС

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Послы иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии, вручают президенту России верительные грамоты.
Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней будут участвовать 17 вновь прибывших послов - ЕС, США, Дания, Парагвай, Норвегия, Экваториальная Гвинея, Оман, Сирия, Северная Македония, Бруней-Даруссалам, Мексика, Гондурас, Зимбабве, Абхазия, Ирак, Камбоджа, Гвинея.
Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.
Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД. По традиции президент принимает грамоты и выступает с речью, посвященной наиболее актуальным международным проблемам, а также характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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