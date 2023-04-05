https://ria.ru/20230405/pomosch-1863215140.html

Чехия окажет военную помощь Украине

Чехия окажет военную помощь Украине - РИА Новости, 05.04.2023

Чехия окажет военную помощь Украине

Чехия планирует оказать военную помощь Украине на 600-700 миллионов крон (около 28-32 миллионов долларов), сообщила в среду журналистам глава минобороны Яна... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:48

2023-04-05T14:48

2023-04-05T14:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

чехия

яна чернохова

россия

сергей лавров

петр павел

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ПРАГА, 5 апр – РИА Новости. Чехия планирует оказать военную помощь Украине на 600-700 миллионов крон (около 28-32 миллионов долларов), сообщила в среду журналистам глава минобороны Яна Чернохова. "Помощь (Украине), которую мы запланировали вместе с начальником генштаба (Карелом Ржегка), составляет около 600-700 миллионов крон. Это не финансовая помощь, а военные материалы, которые находятся на наших (армейских) складах. Они действительно не нужны нам, и армия может послать их на Украину, не поставив под угрозу собственную обороноспособность", - сказала Чернохова. По словам Черноховой, она познакомила со списком военных материалов, которые могут быть отправлены на Украину, президента республики Петра Павела. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

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чехия

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в мире, украина, чехия, яна чернохова, россия, сергей лавров, петр павел, нато