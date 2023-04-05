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Чехия окажет военную помощь Украине - РИА Новости, 05.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/pomosch-1863215140.html
Чехия окажет военную помощь Украине
Чехия окажет военную помощь Украине - РИА Новости, 05.04.2023
Чехия окажет военную помощь Украине
Чехия планирует оказать военную помощь Украине на 600-700 миллионов крон (около 28-32 миллионов долларов), сообщила в среду журналистам глава минобороны Яна... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:48
2023-04-05T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
яна чернохова
россия
сергей лавров
петр павел
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ПРАГА, 5 апр – РИА Новости. Чехия планирует оказать военную помощь Украине на 600-700 миллионов крон (около 28-32 миллионов долларов), сообщила в среду журналистам глава минобороны Яна Чернохова. "Помощь (Украине), которую мы запланировали вместе с начальником генштаба (Карелом Ржегка), составляет около 600-700 миллионов крон. Это не финансовая помощь, а военные материалы, которые находятся на наших (армейских) складах. Они действительно не нужны нам, и армия может послать их на Украину, не поставив под угрозу собственную обороноспособность", - сказала Чернохова. По словам Черноховой, она познакомила со списком военных материалов, которые могут быть отправлены на Украину, президента республики Петра Павела. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html
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в мире, украина, чехия, яна чернохова, россия, сергей лавров, петр павел, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Яна Чернохова, Россия, Сергей Лавров, Петр Павел, НАТО
Чехия окажет военную помощь Украине

Глава Минобороны Чехии Чернохова заявила, что Прага окажет военную помощь Киеву

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ПРАГА, 5 апр – РИА Новости. Чехия планирует оказать военную помощь Украине на 600-700 миллионов крон (около 28-32 миллионов долларов), сообщила в среду журналистам глава минобороны Яна Чернохова.
"Помощь (Украине), которую мы запланировали вместе с начальником генштаба (Карелом Ржегка), составляет около 600-700 миллионов крон. Это не финансовая помощь, а военные материалы, которые находятся на наших (армейских) складах. Они действительно не нужны нам, и армия может послать их на Украину, не поставив под угрозу собственную обороноспособность", - сказала Чернохова.
По словам Черноховой, она познакомила со списком военных материалов, которые могут быть отправлены на Украину, президента республики Петра Павела.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧехияЯна ЧерноховаРоссияСергей ЛавровПетр ПавелНАТО
 
 
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