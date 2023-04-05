https://ria.ru/20230405/pomosch-1863197130.html
Опыт психологической помощи Якутии участникам СВО включат в платформу АСИ
Опыт психологической помощи Якутии участникам СВО включат в платформу АСИ - РИА Новости, 05.04.2023
Опыт психологической помощи Якутии участникам СВО включат в платформу АСИ
Цифровая платформа агентства стратегических инициатив распространит опыт Якутии по оказанию психологической помощи участникам СВО и их семьям, сообщает... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:01
2023-04-05T14:01
2023-04-05T14:01
республика саха (якутия)
якутск
айсен николаев
агентство стратегических инициатив (аси)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 5 апр - РИА Новости. Цифровая платформа агентства стратегических инициатив распространит опыт Якутии по оказанию психологической помощи участникам СВО и их семьям, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава региона Айсен Николаев в ходе панельной сессии "Подходы к внедрению Регионального социального стандарта в 2023 году", проведенной Агентством стратегических инициатив (АСИ), рассказал о работе психологов в условиях спецоперации. По его словам, для комплексной квалифицированной психологической реабилитации военнослужащих и членов их семей психологи республики проходят повышение квалификации и переподготовку на базе федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии. Далее они трудоустраиваются в республиканский психологический центр по направлениям "клиническая психология" и "военная психология". На сегодня эти специалисты оказали более 5,5 тысячи консультаций. Новость заинтересовала участников сессии. Директор дивизиона "Качество жизни" АСИ по продвижению новых проектов Александр Пироженко подчеркнул, что свыше 5 тысяч консультаций психологов - один из рекордных показателей. Ранее сообщалось о том, что с октября прошлого года в Якутске действует Центр поддержки семей военнослужащих, участвующих в СВО. Ежедневно здесь оказываются консультации и конкретная помощь по юридическим вопросам, работает психолог, решаются бытовые вопросы семей, временно оставшихся без своих мужчин.
https://ria.ru/20230317/yakutsk-1858470215.html
https://ria.ru/20221220/nikolaev-1839915000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, айсен николаев, агентство стратегических инициатив (аси), республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Якутск, Айсен Николаев, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Республика Саха (Якутия)
Опыт психологической помощи Якутии участникам СВО включат в платформу АСИ
Опыт психологической помощи участникам СВО и их семьям Якутии включат в платформу АСИ
ЯКУТСК, 5 апр - РИА Новости.
Цифровая платформа агентства стратегических инициатив распространит опыт Якутии по оказанию психологической помощи участникам СВО и их семьям, сообщает пресс-служба
главы и правительства республики.
Глава региона Айсен Николаев в ходе панельной сессии "Подходы к внедрению Регионального социального стандарта в 2023 году", проведенной Агентством стратегических инициатив (АСИ), рассказал о работе психологов в условиях спецоперации.
В Якутске семьям участников спецоперации выделят дачные участки
По его словам, для комплексной квалифицированной психологической реабилитации военнослужащих и членов их семей психологи республики проходят повышение квалификации и переподготовку на базе федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии. Далее они трудоустраиваются в республиканский психологический центр по направлениям "клиническая психология" и "военная психология". На сегодня эти специалисты оказали более 5,5 тысячи консультаций.
Новость заинтересовала участников сессии. Директор дивизиона "Качество жизни" АСИ по продвижению новых проектов Александр Пироженко подчеркнул, что свыше 5 тысяч консультаций психологов - один из рекордных показателей.
«
"Практика республики полезна и интересна для других регионов, надо сделать её доступной", – сказал он и рекомендовал направить этот опыт в "Смартеку" – цифровую платформу АСИ, обеспечивающую обмен и распространение результативных практик", - рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что с октября прошлого года в Якутске действует Центр поддержки семей военнослужащих, участвующих в СВО. Ежедневно здесь оказываются консультации и конкретная помощь по юридическим вопросам, работает психолог, решаются бытовые вопросы семей, временно оставшихся без своих мужчин.
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