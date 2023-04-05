https://ria.ru/20230405/polsha-1863098806.html
В польском селе открыли базу материального обеспечения войск США
В польском селе открыли базу материального обеспечения войск США - РИА Новости, 05.04.2023
В польском селе открыли базу материального обеспечения войск США
База материального обеспечения войск США открылась в Повидзе Великопольского воеводства, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:38
2023-04-05T10:38
2023-04-05T10:40
в мире
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мариуш блащак
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ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. База материального обеспечения войск США открылась в Повидзе Великопольского воеводства, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. В Польше расквартированы более 10 тысяч солдат НАТО, большинство из которых представляют американскую армию. В ноябре Блащак, анонсируя создание в Повидзе базы, отмечал, что в этом селе расквартирована авиационная бригада США, вооруженная ударными вертолетами Apache. "База, которую мы сегодня открываем, создана по образцу баз США, функционирующих много лет в Западной Европе", - сказал министр. Это событие, по его словам, усилит безопасность Польши, а также "целого восточного фланга НАТО". Ввод базы в строй "значительно снизит время реагирования США", добавил Блащак.
https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863065948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, мариуш блащак, нато
В мире, Польша, Мариуш Блащак, НАТО
В польском селе открыли базу материального обеспечения войск США
В Повидзе Великопольского воеводства открылась база материального обеспечения войск США
ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. База материального обеспечения войск США открылась в Повидзе Великопольского воеводства, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
В Польше расквартированы более 10 тысяч солдат НАТО
, большинство из которых представляют американскую армию. В ноябре Блащак, анонсируя создание в Повидзе базы, отмечал, что в этом селе расквартирована авиационная бригада США, вооруженная ударными вертолетами Apache.
"База, которую мы сегодня открываем, создана по образцу баз США, функционирующих много лет в Западной Европе", - сказал министр.
Это событие, по его словам, усилит безопасность Польши, а также "целого восточного фланга НАТО". Ввод базы в строй "значительно снизит время реагирования США", добавил Блащак.
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