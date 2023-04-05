https://ria.ru/20230405/polsha-1863098806.html

В польском селе открыли базу материального обеспечения войск США

В польском селе открыли базу материального обеспечения войск США - РИА Новости, 05.04.2023

В польском селе открыли базу материального обеспечения войск США

База материального обеспечения войск США открылась в Повидзе Великопольского воеводства, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:38

2023-04-05T10:38

2023-04-05T10:40

в мире

польша

мариуш блащак

нато

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ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. База материального обеспечения войск США открылась в Повидзе Великопольского воеводства, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. В Польше расквартированы более 10 тысяч солдат НАТО, большинство из которых представляют американскую армию. В ноябре Блащак, анонсируя создание в Повидзе базы, отмечал, что в этом селе расквартирована авиационная бригада США, вооруженная ударными вертолетами Apache. "База, которую мы сегодня открываем, создана по образцу баз США, функционирующих много лет в Западной Европе", - сказал министр. Это событие, по его словам, усилит безопасность Польши, а также "целого восточного фланга НАТО". Ввод базы в строй "значительно снизит время реагирования США", добавил Блащак.

https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863065948.html

польша

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, мариуш блащак, нато