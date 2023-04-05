https://ria.ru/20230405/pogoda-1863072479.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 05.04.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Переменная облачность, без осадков, до плюс 15 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T08:06

2023-04-05T08:06

2023-04-05T08:06

общество

москва

центр "фобос"

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 15 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230404/moskva-1862973077.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, центр "фобос"