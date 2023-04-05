https://ria.ru/20230405/pogoda-1863072479.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 05.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Переменная облачность, без осадков, до плюс 15 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T08:06
2023-04-05T08:06
2023-04-05T08:06
общество
москва
центр "фобос"
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 15 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230404/moskva-1862973077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, центр "фобос"
Общество, Москва, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик Котилевская: погода без осадков и до 15 градусов тепла ожидается в Москве в среду
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 15 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
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"Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков, температура в Москве плюс 13 - плюс 15 градусов, по области - плюс 11 - плюс 16, ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду", - рассказала Котилевская.
По ее словам, атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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