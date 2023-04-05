Они пришли за нашими душами. Тяжелая правда об СВО от авторов из Донбасса
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Юлия Зачетова. Феномен патриотической поэзии возникла почти сразу после начала специальной военной операции. О чем пишут авторы разных возрастов и как их творчество воспринимают в Донбассе — разбиралось РИА Новости.
Поэзия как патриотизм
Многие из них писали о войне и раньше, но говорить о их творчестве как о новом явлении начали год назад. Авторов, пишущих в поддержку СВО и Родины, часто называют Z-поэтами, но сами они не всегда согласны с этим наименованием.
Эти авторы сочиняют победные гимны и воодушевляющие воинов песни, оплакивают погибших в бою или под обстрелами.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПоэты Дмитрий Молдавский, Мария Ватутина, Анна Ревякина и Елена Заславская перед началом поэтического вечера ZOV, посвященного спецоперации на Украине
Поэты Дмитрий Молдавский, Мария Ватутина, Анна Ревякина и Елена Заславская перед началом поэтического вечера ZOV, посвященного спецоперации на Украине
Они ездят в зону боевых действий, дают концерты. Некоторые родились и живут в Донбассе. Например, Анна Ревякина, известная среди коллег по литературному цеху как Шахтерская дочь и Муза Донбасса.
Поэтесса Анна Ревякина
Патриотически настроенные поэты часто обращаются к временам Великой Отечественной. Как Влад Маленко: "Там, где косогоры / отутюжив, / Мы врагов прогнали / наконец, / Выходила на берег Катюша: / Посмотреть на Северский Донец".
Ярких литераторов-патриотов объединил Московский театр поэтов, выступающий в Донбассе с концертами.
Авторы проекта ответили на три вопроса РИА Новости: как они пришли к своему творчеству и патриотизму? Почему происходящее во время СВО важно для них? Как их принимают жители Донбасса?
Влад Маленко: "Быть там, где решается судьба твоей страны"
— Я как в 1989 году пошел на срочную в Советскую армию, так и служу.
Есть большая русская традиция — быть там, где решается судьба твоей страны. Для чего вообще нужен поэт на свете? Чтобы высказаться о своем времени, выразить чаяния людей, утешить или, наоборот, вдохнуть кураж.
Мы стараемся, чтобы не было расстояния между нами и зрителем. Чтобы было как дома за столом. И посмеяться вместе, и погрустить, и чем-то удивить. Самое радостное, когда не отпускают, спрашивают: "А еще можно?" Вот это дорогого стоит.
Мы стараемся, чтобы не было расстояния между нами и зрителем. Чтобы было как дома за столом. И посмеяться вместе, и погрустить, и чем-то удивить. Самое радостное, когда не отпускают, спрашивают: "А еще можно?" Вот это дорогого стоит.
Александр Антипов: "В Москве про Донбасс не забывают, думают и любят"
— Год моего рождения — 1987-й, а место — Москва, СССР. Когда никаких границ между Россией, Украиной и Беларусью не было и в помине. По прошествии уже почти 36 лет лично для меня ничего не поменялось. Хочется только пожелать нашим народам скорейшего мира. Мы все родные, мы по-другому не будем существовать.
Но, повторюсь, теперь нужно время и много работы, чтобы и до той стороны донести нашу единую общую правду, которую им просто-напросто подменили, заставили верить ложным и противоестественным для нас идеалам.
CC BY-SA 4.0 / Leonidselemenev / Александр Антипов. Спектакль Театра поэтов "Площадь революции" / Cropped imageПоэт Александр Антипов
Поэт Александр Антипов
Жители Донбасса — жители нашей общей большой страны. Были, есть и будут. За одним важным исключением — за последние девять лет они повидали горя гораздо больше, чем многие люди на остальной нашей территории. Поэтому поначалу иногда относятся настороженно — вдруг мы приехали "учить любить Родину". Но мы прекрасно понимаем, что это они могут кого угодно научить. Наша задача — приободрить их, поддержать, чтобы они видели, что и в Москве про них не забывают, думают, их любят. На концерте они это чувствуют, возникает тепло и взаимопонимание.
Сергей Шолох: "Приходят за нашими душами"
— У меня вопрос: в каком году началась война? В 2014-м? Правильно! Двадцать четвертого февраля 2022-го? Тоже верно! А если я скажу, что лет 500 назад? От Отечественной войны 1812-го до Крымской и 50 лет не прошло, от Крымской до Первой мировой — 58 лет, от 1914-го до 1941-го — 27. И так далее. Это одна и та же война, когда Европа приходит "спасать" Россию. Они приходят за нашими душами. Потому и проигрывают.
Актер Сергей Шолох
У нас, жителей многонациональной Родины, в крови патриотизм, неравнодушие и смелость. Наша задача сегодня — ковать победу в тылу, чтобы ни у кого не было сомнений.
Выступления в Донбассе — это надо видеть. Словами не передать. Мы работаем честно и получаем отдачу такой мощности, что непонятно, кто кому больше нужен — мы им или они нам.
Роман Сорокин: "Вопроса, ехать или нет, у нас не было"
— Важность поездок в Донбасс очевидна: хотя бы потому, что это напрямую касается каждого из нас. Русские люди — братья и сестры по определению, мы всегда должны быть заодно, а в такие судьбоносные времена тем более. Когда угрожают брату или сестре — вся семья в опасности, поэтому мы должны быть вместе. В притче "Веник" об этом сказано исчерпывающе. Позволю себе напомнить финальные слова отца к сыновьям: "Если вы будете вместе, то вас никто не сломит, а по отдельности вас так же легко победить, как и сломать пару соломинок".
Вопроса, ехать или нет, у нас не было. С первых дней операции мы с товарищами искали возможность оказаться на месте событий, чтобы поддержать население многострадального Донбасса. Как только такая возможность отыскалась — мы сразу же рванули за ленточку. Думаю, что для нас — тех, кто в Москве, — эти поездки важнее и полезнее, чем для тех, кто уже много лет живет на войне. Донбасс принимает наши выступления с радостью, благодарностью и надеждой.