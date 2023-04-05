https://ria.ru/20230405/poety-1862914415.html

Они пришли за нашими душами. Тяжелая правда об СВО от авторов из Донбасса

Они пришли за нашими душами. Тяжелая правда об СВО от авторов из Донбасса - РИА Новости, 05.04.2023

Они пришли за нашими душами. Тяжелая правда об СВО от авторов из Донбасса

Феномен патриотической поэзии возникла почти сразу после начала специальной военной операции. О чем пишут авторы разных возрастов и как их творчество... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T08:00

2023-04-05T08:00

2023-04-05T15:06

культура

александр антипов

донбасс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788743590_0:180:3004:1870_1920x0_80_0_0_14c60fa5f0dd74c41b9e0c3bde447525.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Юлия Зачетова. Феномен патриотической поэзии возникла почти сразу после начала специальной военной операции. О чем пишут авторы разных возрастов и как их творчество воспринимают в Донбассе — разбиралось РИА Новости.Поэзия как патриотизм Многие из них писали о войне и раньше, но говорить о их творчестве как о новом явлении начали год назад. Авторов, пишущих в поддержку СВО и Родины, часто называют Z-поэтами, но сами они не всегда согласны с этим наименованием. Эти авторы сочиняют победные гимны и воодушевляющие воинов песни, оплакивают погибших в бою или под обстрелами. Они ездят в зону боевых действий, дают концерты. Некоторые родились и живут в Донбассе. Например, Анна Ревякина, известная среди коллег по литературному цеху как Шахтерская дочь и Муза Донбасса. Патриотически настроенные поэты часто обращаются к временам Великой Отечественной. Как Влад Маленко: "Там, где косогоры / отутюжив, / Мы врагов прогнали / наконец, / Выходила на берег Катюша: / Посмотреть на Северский Донец".Ярких литераторов-патриотов объединил Московский театр поэтов, выступающий в Донбассе с концертами.Авторы проекта ответили на три вопроса РИА Новости: как они пришли к своему творчеству и патриотизму? Почему происходящее во время СВО важно для них? Как их принимают жители Донбасса?Влад Маленко: "Быть там, где решается судьба твоей страны"— Я как в 1989 году пошел на срочную в Советскую армию, так и служу.Есть большая русская традиция — быть там, где решается судьба твоей страны. Для чего вообще нужен поэт на свете? Чтобы высказаться о своем времени, выразить чаяния людей, утешить или, наоборот, вдохнуть кураж.Мы стараемся, чтобы не было расстояния между нами и зрителем. Чтобы было как дома за столом. И посмеяться вместе, и погрустить, и чем-то удивить. Самое радостное, когда не отпускают, спрашивают: "А еще можно?" Вот это дорогого стоит.Александр Антипов: "В Москве про Донбасс не забывают, думают и любят"— Год моего рождения — 1987-й, а место — Москва, СССР. Когда никаких границ между Россией, Украиной и Беларусью не было и в помине. По прошествии уже почти 36 лет лично для меня ничего не поменялось. Хочется только пожелать нашим народам скорейшего мира. Мы все родные, мы по-другому не будем существовать. Но, повторюсь, теперь нужно время и много работы, чтобы и до той стороны донести нашу единую общую правду, которую им просто-напросто подменили, заставили верить ложным и противоестественным для нас идеалам.Жители Донбасса — жители нашей общей большой страны. Были, есть и будут. За одним важным исключением — за последние девять лет они повидали горя гораздо больше, чем многие люди на остальной нашей территории. Поэтому поначалу иногда относятся настороженно — вдруг мы приехали "учить любить Родину". Но мы прекрасно понимаем, что это они могут кого угодно научить. Наша задача — приободрить их, поддержать, чтобы они видели, что и в Москве про них не забывают, думают, их любят. На концерте они это чувствуют, возникает тепло и взаимопонимание.Сергей Шолох: "Приходят за нашими душами"— У меня вопрос: в каком году началась война? В 2014-м? Правильно! Двадцать четвертого февраля 2022-го? Тоже верно! А если я скажу, что лет 500 назад? От Отечественной войны 1812-го до Крымской и 50 лет не прошло, от Крымской до Первой мировой — 58 лет, от 1914-го до 1941-го — 27. И так далее. Это одна и та же война, когда Европа приходит "спасать" Россию. Они приходят за нашими душами. Потому и проигрывают.У нас, жителей многонациональной Родины, в крови патриотизм, неравнодушие и смелость. Наша задача сегодня — ковать победу в тылу, чтобы ни у кого не было сомнений.Выступления в Донбассе — это надо видеть. Словами не передать. Мы работаем честно и получаем отдачу такой мощности, что непонятно, кто кому больше нужен — мы им или они нам.Роман Сорокин: "Вопроса, ехать или нет, у нас не было"— Важность поездок в Донбасс очевидна: хотя бы потому, что это напрямую касается каждого из нас. Русские люди — братья и сестры по определению, мы всегда должны быть заодно, а в такие судьбоносные времена тем более. Когда угрожают брату или сестре — вся семья в опасности, поэтому мы должны быть вместе. В притче "Веник" об этом сказано исчерпывающе. Позволю себе напомнить финальные слова отца к сыновьям: "Если вы будете вместе, то вас никто не сломит, а по отдельности вас так же легко победить, как и сломать пару соломинок".Вопроса, ехать или нет, у нас не было. С первых дней операции мы с товарищами искали возможность оказаться на месте событий, чтобы поддержать население многострадального Донбасса. Как только такая возможность отыскалась — мы сразу же рванули за ленточку. Думаю, что для нас — тех, кто в Москве, — эти поездки важнее и полезнее, чем для тех, кто уже много лет живет на войне. Донбасс принимает наши выступления с радостью, благодарностью и надеждой.

https://ria.ru/20230324/patriotizm-1860017509.html

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр антипов, донбасс, россия