Рейтинг@Mail.ru
Они пришли за нашими душами. Тяжелая правда об СВО от авторов из Донбасса - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 05.04.2023 (обновлено: 15:06 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/poety-1862914415.html
Они пришли за нашими душами. Тяжелая правда об СВО от авторов из Донбасса
Они пришли за нашими душами. Тяжелая правда об СВО от авторов из Донбасса - РИА Новости, 05.04.2023
Они пришли за нашими душами. Тяжелая правда об СВО от авторов из Донбасса
Феномен патриотической поэзии возникла почти сразу после начала специальной военной операции. О чем пишут авторы разных возрастов и как их творчество... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T08:00
2023-04-05T15:06
культура
александр антипов
донбасс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788743590_0:180:3004:1870_1920x0_80_0_0_14c60fa5f0dd74c41b9e0c3bde447525.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Юлия Зачетова. Феномен патриотической поэзии возникла почти сразу после начала специальной военной операции. О чем пишут авторы разных возрастов и как их творчество воспринимают в Донбассе — разбиралось РИА Новости.Поэзия как патриотизм Многие из них писали о войне и раньше, но говорить о их творчестве как о новом явлении начали год назад. Авторов, пишущих в поддержку СВО и Родины, часто называют Z-поэтами, но сами они не всегда согласны с этим наименованием. Эти авторы сочиняют победные гимны и воодушевляющие воинов песни, оплакивают погибших в бою или под обстрелами. Они ездят в зону боевых действий, дают концерты. Некоторые родились и живут в Донбассе. Например, Анна Ревякина, известная среди коллег по литературному цеху как Шахтерская дочь и Муза Донбасса. Патриотически настроенные поэты часто обращаются к временам Великой Отечественной. Как Влад Маленко: "Там, где косогоры / отутюжив, / Мы врагов прогнали / наконец, / Выходила на берег Катюша: / Посмотреть на Северский Донец".Ярких литераторов-патриотов объединил Московский театр поэтов, выступающий в Донбассе с концертами.Авторы проекта ответили на три вопроса РИА Новости: как они пришли к своему творчеству и патриотизму? Почему происходящее во время СВО важно для них? Как их принимают жители Донбасса?Влад Маленко: "Быть там, где решается судьба твоей страны"— Я как в 1989 году пошел на срочную в Советскую армию, так и служу.Есть большая русская традиция — быть там, где решается судьба твоей страны. Для чего вообще нужен поэт на свете? Чтобы высказаться о своем времени, выразить чаяния людей, утешить или, наоборот, вдохнуть кураж.Мы стараемся, чтобы не было расстояния между нами и зрителем. Чтобы было как дома за столом. И посмеяться вместе, и погрустить, и чем-то удивить. Самое радостное, когда не отпускают, спрашивают: "А еще можно?" Вот это дорогого стоит.Александр Антипов: "В Москве про Донбасс не забывают, думают и любят"— Год моего рождения — 1987-й, а место — Москва, СССР. Когда никаких границ между Россией, Украиной и Беларусью не было и в помине. По прошествии уже почти 36 лет лично для меня ничего не поменялось. Хочется только пожелать нашим народам скорейшего мира. Мы все родные, мы по-другому не будем существовать. Но, повторюсь, теперь нужно время и много работы, чтобы и до той стороны донести нашу единую общую правду, которую им просто-напросто подменили, заставили верить ложным и противоестественным для нас идеалам.Жители Донбасса — жители нашей общей большой страны. Были, есть и будут. За одним важным исключением — за последние девять лет они повидали горя гораздо больше, чем многие люди на остальной нашей территории. Поэтому поначалу иногда относятся настороженно — вдруг мы приехали "учить любить Родину". Но мы прекрасно понимаем, что это они могут кого угодно научить. Наша задача — приободрить их, поддержать, чтобы они видели, что и в Москве про них не забывают, думают, их любят. На концерте они это чувствуют, возникает тепло и взаимопонимание.Сергей Шолох: "Приходят за нашими душами"— У меня вопрос: в каком году началась война? В 2014-м? Правильно! Двадцать четвертого февраля 2022-го? Тоже верно! А если я скажу, что лет 500 назад? От Отечественной войны 1812-го до Крымской и 50 лет не прошло, от Крымской до Первой мировой — 58 лет, от 1914-го до 1941-го — 27. И так далее. Это одна и та же война, когда Европа приходит "спасать" Россию. Они приходят за нашими душами. Потому и проигрывают.У нас, жителей многонациональной Родины, в крови патриотизм, неравнодушие и смелость. Наша задача сегодня — ковать победу в тылу, чтобы ни у кого не было сомнений.Выступления в Донбассе — это надо видеть. Словами не передать. Мы работаем честно и получаем отдачу такой мощности, что непонятно, кто кому больше нужен — мы им или они нам.Роман Сорокин: "Вопроса, ехать или нет, у нас не было"— Важность поездок в Донбасс очевидна: хотя бы потому, что это напрямую касается каждого из нас. Русские люди — братья и сестры по определению, мы всегда должны быть заодно, а в такие судьбоносные времена тем более. Когда угрожают брату или сестре — вся семья в опасности, поэтому мы должны быть вместе. В притче "Веник" об этом сказано исчерпывающе. Позволю себе напомнить финальные слова отца к сыновьям: "Если вы будете вместе, то вас никто не сломит, а по отдельности вас так же легко победить, как и сломать пару соломинок".Вопроса, ехать или нет, у нас не было. С первых дней операции мы с товарищами искали возможность оказаться на месте событий, чтобы поддержать население многострадального Донбасса. Как только такая возможность отыскалась — мы сразу же рванули за ленточку. Думаю, что для нас — тех, кто в Москве, — эти поездки важнее и полезнее, чем для тех, кто уже много лет живет на войне. Донбасс принимает наши выступления с радостью, благодарностью и надеждой.
https://ria.ru/20230324/patriotizm-1860017509.html
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788743590_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_24759d62bede340dab266210420ce165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр антипов, донбасс, россия
Культура, Александр Антипов, Донбасс, Россия

Они пришли за нашими душами. Тяжелая правда об СВО от авторов из Донбасса

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПоврежденный дом в Мариуполе
Поврежденный дом в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Юлия Зачетова. Феномен патриотической поэзии возникла почти сразу после начала специальной военной операции. О чем пишут авторы разных возрастов и как их творчество воспринимают в Донбассе — разбиралось РИА Новости.

Поэзия как патриотизм

Многие из них писали о войне и раньше, но говорить о их творчестве как о новом явлении начали год назад. Авторов, пишущих в поддержку СВО и Родины, часто называют Z-поэтами, но сами они не всегда согласны с этим наименованием.
Эти авторы сочиняют победные гимны и воодушевляющие воинов песни, оплакивают погибших в бою или под обстрелами.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПоэты Дмитрий Молдавский, Мария Ватутина, Анна Ревякина и Елена Заславская перед началом поэтического вечера ZOV, посвященного спецоперации на Украине
Поэты Дмитрий Молдавский, Мария Ватутина, Анна Ревякина и Елена Заславская перед началом поэтического вечера ZOV, посвященного спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Поэты Дмитрий Молдавский, Мария Ватутина, Анна Ревякина и Елена Заславская перед началом поэтического вечера ZOV, посвященного спецоперации на Украине
Они ездят в зону боевых действий, дают концерты. Некоторые родились и живут в Донбассе. Например, Анна Ревякина, известная среди коллег по литературному цеху как Шахтерская дочь и Муза Донбасса.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоэтесса Анна Ревякина
Поэтесса Анна Ревякина - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Поэтесса Анна Ревякина
Патриотически настроенные поэты часто обращаются к временам Великой Отечественной. Как Влад Маленко: "Там, где косогоры / отутюжив, / Мы врагов прогнали / наконец, / Выходила на берег Катюша: / Посмотреть на Северский Донец".
Ярких литераторов-патриотов объединил Московский театр поэтов, выступающий в Донбассе с концертами.
Авторы проекта ответили на три вопроса РИА Новости: как они пришли к своему творчеству и патриотизму? Почему происходящее во время СВО важно для них? Как их принимают жители Донбасса?

Влад Маленко: "Быть там, где решается судьба твоей страны"

— Я как в 1989 году пошел на срочную в Советскую армию, так и служу.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВлад Маленко
Влад Маленко - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Влад Маленко
Есть большая русская традиция — быть там, где решается судьба твоей страны. Для чего вообще нужен поэт на свете? Чтобы высказаться о своем времени, выразить чаяния людей, утешить или, наоборот, вдохнуть кураж.

Мы стараемся, чтобы не было расстояния между нами и зрителем. Чтобы было как дома за столом. И посмеяться вместе, и погрустить, и чем-то удивить. Самое радостное, когда не отпускают, спрашивают: "А еще можно?" Вот это дорогого стоит.

Александр Антипов: "В Москве про Донбасс не забывают, думают и любят"

— Год моего рождения — 1987-й, а место — Москва, СССР. Когда никаких границ между Россией, Украиной и Беларусью не было и в помине. По прошествии уже почти 36 лет лично для меня ничего не поменялось. Хочется только пожелать нашим народам скорейшего мира. Мы все родные, мы по-другому не будем существовать.
Но, повторюсь, теперь нужно время и много работы, чтобы и до той стороны донести нашу единую общую правду, которую им просто-напросто подменили, заставили верить ложным и противоестественным для нас идеалам.
CC BY-SA 4.0 / Leonidselemenev / Александр Антипов. Спектакль Театра поэтов "Площадь революции" / Cropped imageПоэт Александр Антипов
Поэт Александр Антипов - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Leonidselemenev / Александр Антипов. Спектакль Театра поэтов "Площадь революции" / Cropped image
Поэт Александр Антипов
Жители Донбасса — жители нашей общей большой страны. Были, есть и будут. За одним важным исключением — за последние девять лет они повидали горя гораздо больше, чем многие люди на остальной нашей территории. Поэтому поначалу иногда относятся настороженно — вдруг мы приехали "учить любить Родину". Но мы прекрасно понимаем, что это они могут кого угодно научить. Наша задача — приободрить их, поддержать, чтобы они видели, что и в Москве про них не забывают, думают, их любят. На концерте они это чувствуют, возникает тепло и взаимопонимание.

Сергей Шолох: "Приходят за нашими душами"

— У меня вопрос: в каком году началась война? В 2014-м? Правильно! Двадцать четвертого февраля 2022-го? Тоже верно! А если я скажу, что лет 500 назад? От Отечественной войны 1812-го до Крымской и 50 лет не прошло, от Крымской до Первой мировой — 58 лет, от 1914-го до 1941-го — 27. И так далее. Это одна и та же война, когда Европа приходит "спасать" Россию. Они приходят за нашими душами. Потому и проигрывают.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктер Сергей Шолох
Актер Сергей Шолох - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Актер Сергей Шолох
У нас, жителей многонациональной Родины, в крови патриотизм, неравнодушие и смелость. Наша задача сегодня — ковать победу в тылу, чтобы ни у кого не было сомнений.
Выступления в Донбассе — это надо видеть. Словами не передать. Мы работаем честно и получаем отдачу такой мощности, что непонятно, кто кому больше нужен — мы им или они нам.

Роман Сорокин: "Вопроса, ехать или нет, у нас не было"

— Важность поездок в Донбасс очевидна: хотя бы потому, что это напрямую касается каждого из нас. Русские люди — братья и сестры по определению, мы всегда должны быть заодно, а в такие судьбоносные времена тем более. Когда угрожают брату или сестре — вся семья в опасности, поэтому мы должны быть вместе. В притче "Веник" об этом сказано исчерпывающе. Позволю себе напомнить финальные слова отца к сыновьям: "Если вы будете вместе, то вас никто не сломит, а по отдельности вас так же легко победить, как и сломать пару соломинок".
Вопроса, ехать или нет, у нас не было. С первых дней операции мы с товарищами искали возможность оказаться на месте событий, чтобы поддержать население многострадального Донбасса. Как только такая возможность отыскалась — мы сразу же рванули за ленточку. Думаю, что для нас — тех, кто в Москве, — эти поездки важнее и полезнее, чем для тех, кто уже много лет живет на войне. Донбасс принимает наши выступления с радостью, благодарностью и надеждой.
Митинг-концерт Слава защитникам Отечества! в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Свои причины. Кто из звезд поддержал СВО
24 марта, 08:00
 
КультураАлександр АнтиповДонбассРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала