Итальянские СМИ назвали побег Артема Усса колоссальным провалом
Итальянские СМИ назвали побег Артема Усса из-под ареста провалом системы безопасности
© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
РИМ, 5 апр — РИА Новости. Итальянские издания называют побег российского предпринимателя Артема Усса из-под домашнего ареста колоссальным провалом системы безопасности.
"Побег ясно дает увидеть эту брешь (в итальянской правоохранительной системе. — Прим. ред.), показывая мир пособничества, которое теперь тщетно расследует итальянская следственная система в этом колоссальном провале для наших служб безопасности", — пишет газета La Stampa.
Corriere della Sera, в свою очередь, отмечает, что с возвращением Усса на родину "случилось то, о чем все подозревали".
Онлайн-портал Open обратил внимание на заявление россиянина об ангажированности итальянского правосудия, подчеркивая, что сын красноярского губернатора "не поскупился на критику в отношении Италии".
"Что удивительно, так это полное отсутствие надзорных мер вокруг него, за которым наблюдают как за мелким воришкой, а не как за стратегической фигурой", — заключает la Repubblica.
Артема Усса, сына губернатора Красноярского края, 17 октября задержали в миланском аэропорту по американскому ордеру. В США его и еще пятерых россиян обвиняли в уклонении от санкций, отмывании денег, контрабанде венесуэльской нефти и передаче продукции двойного назначения. В Италии Усс около двух месяцев провел в тюрьме, после чего его перевели на домашний арест.
Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию россиянина в США, но тот через два дня скрылся, сломав электронный браслет. А 4 апреля сам Усс заявил, что находится в России, и добровольно явился в следственный департамент МВД.