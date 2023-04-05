https://ria.ru/20230405/pobeg-1863098614.html

Итальянские СМИ назвали побег Артема Усса колоссальным провалом

Итальянские СМИ назвали побег Артема Усса колоссальным провалом - РИА Новости, 05.04.2023

Итальянские СМИ назвали побег Артема Усса колоссальным провалом

Итальянские издания называют побег российского предпринимателя Артема Усса из-под домашнего ареста колоссальным провалом системы безопасности. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:38

2023-04-05T10:38

2023-04-05T16:53

в мире

россия

италия

александр усс

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РИМ, 5 апр — РИА Новости. Итальянские издания называют побег российского предпринимателя Артема Усса из-под домашнего ареста колоссальным провалом системы безопасности. "Побег ясно дает увидеть эту брешь (в итальянской правоохранительной системе. — Прим. ред.), показывая мир пособничества, которое теперь тщетно расследует итальянская следственная система в этом колоссальном провале для наших служб безопасности", — пишет газета La Stampa. Corriere della Sera, в свою очередь, отмечает, что с возвращением Усса на родину "случилось то, о чем все подозревали". Онлайн-портал Open обратил внимание на заявление россиянина об ангажированности итальянского правосудия, подчеркивая, что сын красноярского губернатора "не поскупился на критику в отношении Италии". "Что удивительно, так это полное отсутствие надзорных мер вокруг него, за которым наблюдают как за мелким воришкой, а не как за стратегической фигурой", — заключает la Repubblica. Артема Усса, сына губернатора Красноярского края, 17 октября задержали в миланском аэропорту по американскому ордеру. В США его и еще пятерых россиян обвиняли в уклонении от санкций, отмывании денег, контрабанде венесуэльской нефти и передаче продукции двойного назначения. В Италии Усс около двух месяцев провел в тюрьме, после чего его перевели на домашний арест. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию россиянина в США, но тот через два дня скрылся, сломав электронный браслет. А 4 апреля сам Усс заявил, что находится в России, и добровольно явился в следственный департамент МВД.

https://ria.ru/20230321/ekstraditsiya-1859566382.html

https://ria.ru/20230324/uss-1860411583.html

россия

италия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, италия, александр усс