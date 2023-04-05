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В украинском плену заставляли давать ложные показания, заявили бойцы из ДНР - РИА Новости, 05.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:06 05.04.2023 (обновлено: 08:55 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/plen-1863062644.html
В украинском плену заставляли давать ложные показания, заявили бойцы из ДНР
В украинском плену заставляли давать ложные показания, заявили бойцы из ДНР - РИА Новости, 05.04.2023
В украинском плену заставляли давать ложные показания, заявили бойцы из ДНР
Украинские силовики заставляли военнопленных подписывать ложные протоколы и пустые листы бумаги, рассказали РИА Новости возвращенные бойцы из ДНР. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T04:06
2023-04-05T08:55
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
запорожская область
руслана (певица)
служба безопасности украины
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ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Украинские силовики заставляли военнопленных подписывать ложные протоколы и пустые листы бумаги, рассказали РИА Новости возвращенные бойцы из ДНР. По словам добровольца Алексея, он оказался в харьковском СИЗО, куда российских военнопленных привезли после жестких пыток, после чего с ними начал работать следователь. "Сказал (следователь. — Прим. ред.), что это допрос свидетелей геноцида украинского населения и противоправных действий в сторону их земли. &lt;…&gt; Потом дал подписать какие-то листы, читать не давал, все перелистывал: "Внизу расписывайся". Перевернул бумагу — чистый лист. Сказал дату, число поставить, расписался, откатали пальцы чернилами — и все", — рассказал он. Другого добровольца из ДНР, Руслана, попавшего в плен к украинским военным под Марьинкой, 7 сентября, после пыток привезли в здание СБУ, где его допросил следователь. "Я рассказал, когда меня взяли, где я находился с такого-то по такое число. И единственное — они дописали (в показания Руслана. — Прим. ред.) последний абзац свой: что меня взяли не под Марьинкой, а что меня взяли в Запорожской области, в селе Темировка. И сказали мне зазубрить этот абзац наизусть, чтобы я его знал. Я не знаю, может, для какой-то лычки своей, может, чтобы звание повысили, что он один взял в плен человека там-то, там-то, потому что как я перечитывал этот абзац, мне весь протокол не дали прочитать, только дали заучить абзац", — заявил доброволец.Власти ранее неоднократно сообщали о пытках российских военных в украинском плену и многочисленных нарушениях Женевской конвенции. Освобожденные жаловались на жестокие побои, выбитые зубы, сломанные кости и различные издевательства типа лишения сна на десять дней и избиений с мусорным пакетом на голове.
https://ria.ru/20230404/sbu-1862795655.html
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Военнопленные о ложных протоколах, которые их заставляли подписывать сотрудники СБУ
Военнопленные о ложных протоколах, которые их заставляли подписывать сотрудники СБУ
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безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, руслана (певица), служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Руслана (певица), Служба безопасности Украины
В украинском плену заставляли давать ложные показания, заявили бойцы из ДНР

Бойцы в ДНР заявили, что в плену их заставляли подписывать ложные показания и пустые листы

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Украинские силовики заставляли военнопленных подписывать ложные протоколы и пустые листы бумаги, рассказали РИА Новости возвращенные бойцы из ДНР.
По словам добровольца Алексея, он оказался в харьковском СИЗО, куда российских военнопленных привезли после жестких пыток, после чего с ними начал работать следователь.
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"Сказал (следователь. — Прим. ред.), что это допрос свидетелей геноцида украинского населения и противоправных действий в сторону их земли. <…> Потом дал подписать какие-то листы, читать не давал, все перелистывал: "Внизу расписывайся". Перевернул бумагу — чистый лист. Сказал дату, число поставить, расписался, откатали пальцы чернилами — и все", — рассказал он.
Другого добровольца из ДНР, Руслана, попавшего в плен к украинским военным под Марьинкой, 7 сентября, после пыток привезли в здание СБУ, где его допросил следователь.
"Я рассказал, когда меня взяли, где я находился с такого-то по такое число. И единственное — они дописали (в показания Руслана. — Прим. ред.) последний абзац свой: что меня взяли не под Марьинкой, а что меня взяли в Запорожской области, в селе Темировка. И сказали мне зазубрить этот абзац наизусть, чтобы я его знал. Я не знаю, может, для какой-то лычки своей, может, чтобы звание повысили, что он один взял в плен человека там-то, там-то, потому что как я перечитывал этот абзац, мне весь протокол не дали прочитать, только дали заучить абзац", — заявил доброволец.
Власти ранее неоднократно сообщали о пытках российских военных в украинском плену и многочисленных нарушениях Женевской конвенции. Освобожденные жаловались на жестокие побои, выбитые зубы, сломанные кости и различные издевательства типа лишения сна на десять дней и избиений с мусорным пакетом на голове.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьРуслана (певица)Служба безопасности Украины
 
 
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