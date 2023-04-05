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В Кремле не исключили, что Путин и Лукашенко обсудят план Минска по Украине - РИА Новости, 05.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 05.04.2023 (обновлено: 13:12 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/plan-1863165025.html
В Кремле не исключили, что Путин и Лукашенко обсудят план Минска по Украине
В Кремле не исключили, что Путин и Лукашенко обсудят план Минска по Украине - РИА Новости, 05.04.2023
В Кремле не исключили, что Путин и Лукашенко обсудят план Минска по Украине
Если в ходе встречи с Владимиром Путиным белорусский президент Александр Лукашенко посчитает нужным дать разъяснения относительно мирного плана Минска по... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:44
2023-04-05T13:12
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
александр лукашенко
политика
белоруссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Если в ходе встречи с Владимиром Путиным белорусский президент Александр Лукашенко посчитает нужным дать разъяснения относительно мирного плана Минска по Украине, состоится обмен мнениями, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон. "По всей видимости, Александр Григорьевич сам посчитает необходимым дать разъяснения на этот счет. Тогда, безусловно, они обменяются мнениями", - сказал Песков. Он добавил, что беседа в первую очередь будет посвящена двусторонним отношениям. "Это беседа в контексте подготовки к завтрашнему заседанию Высшего государственного совета Союзного государства. У нас общая пошаговая программа действий, у нас союзные программы. Помимо этого, конечно, это общая озабоченность по вопросам безопасности в связи с весьма и весьма враждебным для нас окружением. Все это будет на повестке дня", - отметил Песков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибывает в Россию с двухдневным рабочим визитом для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и участия в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии. Ранее белорусский лидер анонсировал, что на встрече с Путиным планирует обсудить ситуацию вокруг Украины и "другие вопросы, которые не подлежат обсуждению на ВГС".
https://ria.ru/20230331/spetsoperatsiya-1862128353.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика, Белоруссия, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле не исключили, что Путин и Лукашенко обсудят план Минска по Украине

Песков не исключил, что Путин и Лукашенко обсудят мирные инициативы Белоруссии по Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Если в ходе встречи с Владимиром Путиным белорусский президент Александр Лукашенко посчитает нужным дать разъяснения относительно мирного плана Минска по Украине, состоится обмен мнениями, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.
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"По всей видимости, Александр Григорьевич сам посчитает необходимым дать разъяснения на этот счет. Тогда, безусловно, они обменяются мнениями", - сказал Песков.
Он добавил, что беседа в первую очередь будет посвящена двусторонним отношениям. "Это беседа в контексте подготовки к завтрашнему заседанию Высшего государственного совета Союзного государства. У нас общая пошаговая программа действий, у нас союзные программы. Помимо этого, конечно, это общая озабоченность по вопросам безопасности в связи с весьма и весьма враждебным для нас окружением. Все это будет на повестке дня", - отметил Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибывает в Россию с двухдневным рабочим визитом для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и участия в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии. Ранее белорусский лидер анонсировал, что на встрече с Путиным планирует обсудить ситуацию вокруг Украины и "другие вопросы, которые не подлежат обсуждению на ВГС".
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