https://ria.ru/20230405/plan-1863165025.html
В Кремле не исключили, что Путин и Лукашенко обсудят план Минска по Украине
В Кремле не исключили, что Путин и Лукашенко обсудят план Минска по Украине - РИА Новости, 05.04.2023
В Кремле не исключили, что Путин и Лукашенко обсудят план Минска по Украине
Если в ходе встречи с Владимиром Путиным белорусский президент Александр Лукашенко посчитает нужным дать разъяснения относительно мирного плана Минска по... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:44
2023-04-05T12:44
2023-04-05T13:12
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
александр лукашенко
политика
белоруссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Если в ходе встречи с Владимиром Путиным белорусский президент Александр Лукашенко посчитает нужным дать разъяснения относительно мирного плана Минска по Украине, состоится обмен мнениями, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон. "По всей видимости, Александр Григорьевич сам посчитает необходимым дать разъяснения на этот счет. Тогда, безусловно, они обменяются мнениями", - сказал Песков. Он добавил, что беседа в первую очередь будет посвящена двусторонним отношениям. "Это беседа в контексте подготовки к завтрашнему заседанию Высшего государственного совета Союзного государства. У нас общая пошаговая программа действий, у нас союзные программы. Помимо этого, конечно, это общая озабоченность по вопросам безопасности в связи с весьма и весьма враждебным для нас окружением. Все это будет на повестке дня", - отметил Песков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибывает в Россию с двухдневным рабочим визитом для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и участия в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии. Ранее белорусский лидер анонсировал, что на встрече с Путиным планирует обсудить ситуацию вокруг Украины и "другие вопросы, которые не подлежат обсуждению на ВГС".
https://ria.ru/20230331/spetsoperatsiya-1862128353.html
https://ria.ru/20230307/diversiya-1856383362.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика, Белоруссия, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле не исключили, что Путин и Лукашенко обсудят план Минска по Украине
Песков не исключил, что Путин и Лукашенко обсудят мирные инициативы Белоруссии по Украине
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Если в ходе встречи с Владимиром Путиным белорусский президент Александр Лукашенко посчитает нужным дать разъяснения относительно мирного плана Минска по Украине, состоится обмен мнениями, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.
Песков прокомментировал предложение Лукашенко о перемирии с Украиной
"По всей видимости, Александр Григорьевич сам посчитает необходимым дать разъяснения на этот счет. Тогда, безусловно, они обменяются мнениями", - сказал Песков.
Он добавил, что беседа в первую очередь будет посвящена двусторонним отношениям. "Это беседа в контексте подготовки к завтрашнему заседанию Высшего государственного совета Союзного государства. У нас общая пошаговая программа действий, у нас союзные программы. Помимо этого, конечно, это общая озабоченность по вопросам безопасности в связи с весьма и весьма враждебным для нас окружением. Все это будет на повестке дня", - отметил Песков.
Президент Белоруссии
Александр Лукашенко прибывает в Россию с двухдневным рабочим визитом для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и участия в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии. Ранее белорусский лидер анонсировал, что на встрече с Путиным планирует обсудить ситуацию вокруг Украины и "другие вопросы, которые не подлежат обсуждению на ВГС".
Лукашенко считает, что Зеленский знал о подготовке диверсии в Белоруссии