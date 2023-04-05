https://ria.ru/20230405/plan-1863165025.html

В Кремле не исключили, что Путин и Лукашенко обсудят план Минска по Украине

В Кремле не исключили, что Путин и Лукашенко обсудят план Минска по Украине - РИА Новости, 05.04.2023

В Кремле не исключили, что Путин и Лукашенко обсудят план Минска по Украине

Если в ходе встречи с Владимиром Путиным белорусский президент Александр Лукашенко посчитает нужным дать разъяснения относительно мирного плана Минска по... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:44

2023-04-05T12:44

2023-04-05T13:12

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дмитрий песков

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Если в ходе встречи с Владимиром Путиным белорусский президент Александр Лукашенко посчитает нужным дать разъяснения относительно мирного плана Минска по Украине, состоится обмен мнениями, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон. "По всей видимости, Александр Григорьевич сам посчитает необходимым дать разъяснения на этот счет. Тогда, безусловно, они обменяются мнениями", - сказал Песков. Он добавил, что беседа в первую очередь будет посвящена двусторонним отношениям. "Это беседа в контексте подготовки к завтрашнему заседанию Высшего государственного совета Союзного государства. У нас общая пошаговая программа действий, у нас союзные программы. Помимо этого, конечно, это общая озабоченность по вопросам безопасности в связи с весьма и весьма враждебным для нас окружением. Все это будет на повестке дня", - отметил Песков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибывает в Россию с двухдневным рабочим визитом для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и участия в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии. Ранее белорусский лидер анонсировал, что на встрече с Путиным планирует обсудить ситуацию вокруг Украины и "другие вопросы, которые не подлежат обсуждению на ВГС".

https://ria.ru/20230331/spetsoperatsiya-1862128353.html

https://ria.ru/20230307/diversiya-1856383362.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, владимир путин, александр лукашенко, политика, белоруссия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр