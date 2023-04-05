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Овчинский: в Москве начали серийный выпуск отечественных печей для пиццы - РИА Новости, 05.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:16 05.04.2023
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Овчинский: в Москве начали серийный выпуск отечественных печей для пиццы
Овчинский: в Москве начали серийный выпуск отечественных печей для пиццы - РИА Новости, 05.04.2023
Овчинский: в Москве начали серийный выпуск отечественных печей для пиццы
Столичный производитель оборудования для приготовления блюд на живом огне Grillvett начал выпуск подовых печей для приготовления пиццы, сообщил руководитель... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:16
2023-04-05T10:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Столичный производитель оборудования для приготовления блюд на живом огне Grillvett начал выпуск подовых печей для приготовления пиццы, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Печь купольного типа полностью состоит из отечественных комплектующих и может использоваться как для пиццы, так и для многих других блюд. Печь разогревается до 450 градусов по Цельсию, а шесть слоев теплоизоляции позволяют долго сохранять жар.Компания Grillvett создает индивидуальное кухонное оборудование для ресторанов и частных домовладений: мангалы, печи, духовые шкафы, коптильни, казаны, тандыры и многое другое.
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Овчинский: в Москве начали серийный выпуск отечественных печей для пиццы

© Пресс-служба ДИППОвчинский Владислав Анатольевич
Овчинский Владислав Анатольевич
© Пресс-служба ДИПП
Овчинский Владислав Анатольевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Столичный производитель оборудования для приготовления блюд на живом огне Grillvett начал выпуск подовых печей для приготовления пиццы, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"После ухода иностранных компаний, поставляющих специализированные печи для пиццы, ниша в этом сегменте освободилась, а у ресторанного бизнеса возникла потребность в профессиональном оборудовании. В этих условиях столичная компания запустила серийное производство профессиональных дровяных печей для пиццы, первая партия из 20 изделий уже поставлена на кухни российских заведений", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Печь купольного типа полностью состоит из отечественных комплектующих и может использоваться как для пиццы, так и для многих других блюд. Печь разогревается до 450 градусов по Цельсию, а шесть слоев теплоизоляции позволяют долго сохранять жар.
«
"Особенность нашей печи - высокая теплоаккумуляция. На начало следующего рабочего дня печь сохраняет температуру 150-180 градусов в рабочей зоне, это существенно сокращает расход дров и уменьшает время розжига для достижения рабочих температур, что позволяет оптимизировать расходы и повысить эффективность рабочего процесса", – отметил директор по развитию компании Евгений Шпаков.
Компания Grillvett создает индивидуальное кухонное оборудование для ресторанов и частных домовладений: мангалы, печи, духовые шкафы, коптильни, казаны, тандыры и многое другое.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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