https://ria.ru/20230405/pizza-1863090892.html

Овчинский: в Москве начали серийный выпуск отечественных печей для пиццы

Овчинский: в Москве начали серийный выпуск отечественных печей для пиццы - РИА Новости, 05.04.2023

Овчинский: в Москве начали серийный выпуск отечественных печей для пиццы

Столичный производитель оборудования для приготовления блюд на живом огне Grillvett начал выпуск подовых печей для приготовления пиццы, сообщил руководитель... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:16

2023-04-05T10:16

2023-04-05T10:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823245502_0:27:3071:1754_1920x0_80_0_0_b15cae73192e2cdcb0836a4cca30945a.jpg

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Столичный производитель оборудования для приготовления блюд на живом огне Grillvett начал выпуск подовых печей для приготовления пиццы, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Печь купольного типа полностью состоит из отечественных комплектующих и может использоваться как для пиццы, так и для многих других блюд. Печь разогревается до 450 градусов по Цельсию, а шесть слоев теплоизоляции позволяют долго сохранять жар.Компания Grillvett создает индивидуальное кухонное оборудование для ресторанов и частных домовладений: мангалы, печи, духовые шкафы, коптильни, казаны, тандыры и многое другое.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский