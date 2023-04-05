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Из-за прорыва трубы с кипятком в Петербурге пострадали пять человек
Из-за прорыва трубы с кипятком в Петербурге пострадали пять человек - РИА Новости, 05.04.2023
Из-за прорыва трубы с кипятком в Петербурге пострадали пять человек
Число пострадавших в результате прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге выросло до пяти, сообщил в Telegram-канале вице-губернатор Олег Эргашев. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:37
2023-04-05T11:37
2023-04-05T15:58
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Число пострадавших в результате прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге выросло до пяти, сообщил в Telegram-канале вице-губернатор Олег Эргашев."В результате прорыва трубы с кипятком на Рижском проспекте пострадали пять горожан, среди них один ребенок. Оказание им помощи взял на свой личный контроль губернатор Санкт-Петербурга", — написал он.Ранее сообщалось о четырех госпитализированных. Еще одного ребенка отпустили домой после осмотра на месте происшествия.По словам Эргашева, десятилетний мальчик получил ожог двух процентов площади тела. Он находится в Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий в состоянии средней степени тяжести. Среди взрослых пострадавших — два спасателя, один из них в тяжелом состоянии. Кроме того, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе доставили двух мужчин 57 и 65 лет. Состояние обоих оценивается как средней степени тяжести, у них ожоги семи-восьми и 18 процентов тела.Прорыв трубы диаметром 800 миллиметров и разлив кипятка на площади 500 квадратных метров привел к размыву грунта. Из-за этого под землю провалился легковой автомобиль, в котором ехали один взрослый и двое детей. Движение по Рижскому проспекту перекрыто, компания "Теплосеть Санкт-Петербурга" занимается локализацией аварии.
https://realty.ria.ru/20230119/peterburg-1845953999.html
https://ria.ru/20221222/proverka-1840610954.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
Из-за прорыва трубы с кипятком в Петербурге пострадали пять человек
Пять человек пострадали из-за прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости.
Число пострадавших в результате прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге выросло до пяти, сообщил в Telegram-канале
вице-губернатор Олег Эргашев.
"В результате прорыва трубы с кипятком на Рижском проспекте пострадали пять горожан, среди них один ребенок. Оказание им помощи взял на свой личный контроль губернатор Санкт-Петербурга", — написал он.
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Ранее сообщалось о четырех госпитализированных. Еще одного ребенка отпустили домой после осмотра на месте происшествия.
По словам Эргашева, десятилетний мальчик получил ожог двух процентов площади тела. Он находится в Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий в состоянии средней степени тяжести. Среди взрослых пострадавших — два спасателя, один из них в тяжелом состоянии. Кроме того, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе доставили двух мужчин 57 и 65 лет. Состояние обоих оценивается как средней степени тяжести, у них ожоги семи-восьми и 18 процентов тела.
Прорыв трубы диаметром 800 миллиметров и разлив кипятка на площади 500 квадратных метров привел к размыву грунта. Из-за этого под землю провалился легковой автомобиль, в котором ехали один взрослый и двое детей. Движение по Рижскому проспекту перекрыто, компания "Теплосеть Санкт-Петербурга" занимается локализацией аварии.
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