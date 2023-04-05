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Офис Зеленского назвал условия для переговоров по Крыму - РИА Новости, 05.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:20 05.04.2023 (обновлено: 23:55 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/peregovory-1863348151.html
Офис Зеленского назвал условия для переговоров по Крыму
Офис Зеленского назвал условия для переговоров по Крыму - РИА Новости, 05.04.2023
Офис Зеленского назвал условия для переговоров по Крыму
В офисе Владимира Зеленского утверждают, что Киев готов к переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ, сообщает газета Financial РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T23:20
2023-04-05T23:55
специальная военная операция на украине
киев
россия
в мире
украина
владимир зеленский
андрей сибига
михаил подоляк
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского утверждают, что Киев готов к переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ, сообщает газета Financial Times."Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть (дипломатическую) страницу для обсуждения этого вопроса", - заявил замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига изданию.Как отмечает издание, замглавы офиса Зеленского имел в виду давно запланированное контрнаступление Украины.Сибига добавил, что Украина не исключает военный путь взятия Крыма под свой контроль.Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в ближайшие 5-7 месяцев Украина военным путем возьмет Крым под свой контроль, так как у России нет ресурсов, чтобы удерживать ситуацию.Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, комментируя слова Подоляка, заявил, что украинская армия к этому не готова: "чтобы взять Крым, до него надо дойти", а это "будет очень непросто ввиду эшелонированной обороны".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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киев, россия, в мире, украина, владимир зеленский, андрей сибига, михаил подоляк, оон
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Сибига, Михаил Подоляк, ООН
Офис Зеленского назвал условия для переговоров по Крыму

Глава офиса Зеленского Сибига: Киев готов к диалогу по Крыму, если ВСУ дойдут до границ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на гору Аю-Даг в Крыму
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на гору Аю-Даг в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского утверждают, что Киев готов к переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ, сообщает газета Financial Times.
"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть (дипломатическую) страницу для обсуждения этого вопроса", - заявил замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига изданию.
Как отмечает издание, замглавы офиса Зеленского имел в виду давно запланированное контрнаступление Украины.
Сибига добавил, что Украина не исключает военный путь взятия Крыма под свой контроль.
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в ближайшие 5-7 месяцев Украина военным путем возьмет Крым под свой контроль, так как у России нет ресурсов, чтобы удерживать ситуацию.
Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, комментируя слова Подоляка, заявил, что украинская армия к этому не готова: "чтобы взять Крым, до него надо дойти", а это "будет очень непросто ввиду эшелонированной обороны".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей СибигаМихаил ПодолякООН
 
 
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