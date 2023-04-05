Офис Зеленского назвал условия для переговоров по Крыму
Глава офиса Зеленского Сибига: Киев готов к диалогу по Крыму, если ВСУ дойдут до границ
Вид на гору Аю-Даг в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского утверждают, что Киев готов к переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ, сообщает газета Financial Times.
"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть (дипломатическую) страницу для обсуждения этого вопроса", - заявил замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига изданию.
Как отмечает издание, замглавы офиса Зеленского имел в виду давно запланированное контрнаступление Украины.
Сибига добавил, что Украина не исключает военный путь взятия Крыма под свой контроль.
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в ближайшие 5-7 месяцев Украина военным путем возьмет Крым под свой контроль, так как у России нет ресурсов, чтобы удерживать ситуацию.
Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, комментируя слова Подоляка, заявил, что украинская армия к этому не готова: "чтобы взять Крым, до него надо дойти", а это "будет очень непросто ввиду эшелонированной обороны".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".