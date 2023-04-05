https://ria.ru/20230405/peregovory-1863158152.html
В Кремле не видят перспектив для переговоров по Украине
В Кремле не видят перспектив для переговоров по Украине - РИА Новости, 05.04.2023
В Кремле не видят перспектив для переговоров по Украине
Кремль пока никаких перспектив для переговоров по Украине не видит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:31
2023-04-05T12:31
2023-04-05T12:45
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
россия
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Кремль пока никаких перспектив для переговоров по Украине не видит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы пока никаких перспектив не видим для этого, поэтому здесь нечего добавить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают вероятность возобновления переговоров с Киевом на фоне сообщений о том, что Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом для того, чтобы обсудить с польским президентом Анджеем Дудой, как вернуться к переговорам с Россией, а также заявления МИД Китая, что КНР готова обсуждать с ЕС политическое регулирование конфликта на Украине.
https://ria.ru/20230321/ukraina-1859517854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, безопасность, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле не видят перспектив для переговоров по Украине
Песков заявил, что в Кремле пока не видят никаких перспектив для переговоров по Украине