https://ria.ru/20230405/peregovory-1863158152.html

В Кремле не видят перспектив для переговоров по Украине

В Кремле не видят перспектив для переговоров по Украине - РИА Новости, 05.04.2023

В Кремле не видят перспектив для переговоров по Украине

Кремль пока никаких перспектив для переговоров по Украине не видит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:31

2023-04-05T12:31

2023-04-05T12:45

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

россия

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Кремль пока никаких перспектив для переговоров по Украине не видит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы пока никаких перспектив не видим для этого, поэтому здесь нечего добавить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают вероятность возобновления переговоров с Киевом на фоне сообщений о том, что Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом для того, чтобы обсудить с польским президентом Анджеем Дудой, как вернуться к переговорам с Россией, а также заявления МИД Китая, что КНР готова обсуждать с ЕС политическое регулирование конфликта на Украине.

https://ria.ru/20230321/ukraina-1859517854.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, безопасность, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр