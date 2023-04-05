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В Белгороде отменили парад на 9 мая - РИА Новости, 05.04.2023
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20:36 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/parad-1863329693.html
В Белгороде отменили парад на 9 мая
В Белгороде отменили парад на 9 мая - РИА Новости, 05.04.2023
В Белгороде отменили парад на 9 мая
Белгородские власти отменили военный парад в областном центре на 9 мая, вопрос по проведению шествия "Бессмертного полка" будет решаться по оперативной... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T20:36
2023-04-05T20:36
общество
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
украина
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БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Белгородские власти отменили военный парад в областном центре на 9 мая, вопрос по проведению шествия "Бессмертного полка" будет решаться по оперативной обстановке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в эфире. Во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" у главы области спросили, планируется ли проведение парада на 9 мая в Белгороде. "Могу сказать, что парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода. По поводу салюта и шествия "Бессмертного полка" рассмотрим этот вопрос, так же как и празднование 80-летния Прохоровского сражения, на ближайшем заседании оперативного штаба", - ответил Гладков. Губернатор уточнил, что самое главное - это безопасность жителей, рисковать жизнями никто не будет. Власти примут решение исходя из оперативной обстановки. Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокой уровень террористической опасности.
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общество, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, украина
Общество, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина
В Белгороде отменили парад на 9 мая

Губернатор Гладков: в Белгороде отменили парад на 9 мая

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМальчик у плаката, посвященного празднованию победы в Великой Отечественной войне
Мальчик у плаката, посвященного празднованию победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Мальчик у плаката, посвященного празднованию победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Белгородские власти отменили военный парад в областном центре на 9 мая, вопрос по проведению шествия "Бессмертного полка" будет решаться по оперативной обстановке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в эфире.
Во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" у главы области спросили, планируется ли проведение парада на 9 мая в Белгороде.
"Могу сказать, что парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода. По поводу салюта и шествия "Бессмертного полка" рассмотрим этот вопрос, так же как и празднование 80-летния Прохоровского сражения, на ближайшем заседании оперативного штаба", - ответил Гладков.
Губернатор уточнил, что самое главное - это безопасность жителей, рисковать жизнями никто не будет. Власти примут решение исходя из оперативной обстановки.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокой уровень террористической опасности.
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ОбществоБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковУкраина
 
 
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