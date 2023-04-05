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Врачи провели уникальную операцию на позвоночнике годовалого ребенка - РИА Новости, 05.04.2023
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16:26 05.04.2023 (обновлено: 16:59 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/operatsiya-1863258013.html
Врачи провели уникальную операцию на позвоночнике годовалого ребенка
Врачи провели уникальную операцию на позвоночнике годовалого ребенка - РИА Новости, 05.04.2023
Врачи провели уникальную операцию на позвоночнике годовалого ребенка
Российские врачи помогли коллегам из Узбекистана прооперировать годовалого ребенка с серьезной патологией позвоночника, сообщает пресс-служба узбекистанского... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:26
2023-04-05T16:59
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ТАШКЕНТ, 5 апр — РИА Новости. Российские врачи помогли коллегам из Узбекистана прооперировать годовалого ребенка с серьезной патологией позвоночника, сообщает пресс-служба узбекистанского Министерства здравоохранения. Операция прошла в Ташкенте, в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре травматологии и ортопедии. Пациентом был малыш с врожденным искривлением в области грудо-поясничного отдела. Кроме того, у него появились вторичные изменения в органах грудной клетки, что часто приводит к инвалидности. "Ранее такие высокотехнологичные операции проводились в Узбекистане у пациентов, достигших совершеннолетия", — уточнили в Минздраве. Сейчас состояние ребенка удовлетворительное, отмечается в сообщении.В Минздраве добавили, что проведение подобных операций поможет устранять осложнения и врожденные недостатки уже в раннем возрасте.
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узбекистан, ташкент, здоровье - общество, в мире
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Врачи провели уникальную операцию на позвоночнике годовалого ребенка

Врачи России и Узбекистана провели уникальную операцию на позвоночнике годовалого ребенка

© Фото : НИИ Травматологии и ортопедииОперация на позвоночнике годовалого ребенка
Операция на позвоночнике годовалого ребенка - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : НИИ Травматологии и ортопедии
Операция на позвоночнике годовалого ребенка
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ТАШКЕНТ, 5 апр — РИА Новости. Российские врачи помогли коллегам из Узбекистана прооперировать годовалого ребенка с серьезной патологией позвоночника, сообщает пресс-служба узбекистанского Министерства здравоохранения.
«

"Совместно с врачами Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова впервые в нашей стране проведена хирургическая операция по удалению одного полупозвонка у ребенка в возрасте одного года и четырех месяцев", — говорится в релизе.

Операция прошла в Ташкенте, в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре травматологии и ортопедии. Пациентом был малыш с врожденным искривлением в области грудо-поясничного отдела. Кроме того, у него появились вторичные изменения в органах грудной клетки, что часто приводит к инвалидности.
"Ранее такие высокотехнологичные операции проводились в Узбекистане у пациентов, достигших совершеннолетия", — уточнили в Минздраве.
Сейчас состояние ребенка удовлетворительное, отмечается в сообщении.
В Минздраве добавили, что проведение подобных операций поможет устранять осложнения и врожденные недостатки уже в раннем возрасте.
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