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Врачи провели уникальную операцию на позвоночнике годовалого ребенка
Врачи провели уникальную операцию на позвоночнике годовалого ребенка - РИА Новости, 05.04.2023
Врачи провели уникальную операцию на позвоночнике годовалого ребенка
Российские врачи помогли коллегам из Узбекистана прооперировать годовалого ребенка с серьезной патологией позвоночника, сообщает пресс-служба узбекистанского... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:26
2023-04-05T16:26
2023-04-05T16:59
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ТАШКЕНТ, 5 апр — РИА Новости. Российские врачи помогли коллегам из Узбекистана прооперировать годовалого ребенка с серьезной патологией позвоночника, сообщает пресс-служба узбекистанского Министерства здравоохранения. Операция прошла в Ташкенте, в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре травматологии и ортопедии. Пациентом был малыш с врожденным искривлением в области грудо-поясничного отдела. Кроме того, у него появились вторичные изменения в органах грудной клетки, что часто приводит к инвалидности. "Ранее такие высокотехнологичные операции проводились в Узбекистане у пациентов, достигших совершеннолетия", — уточнили в Минздраве. Сейчас состояние ребенка удовлетворительное, отмечается в сообщении.В Минздраве добавили, что проведение подобных операций поможет устранять осложнения и врожденные недостатки уже в раннем возрасте.
https://ria.ru/20230321/vrachi-1859517066.html
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узбекистан, ташкент, здоровье - общество, в мире
Хорошие новости, Узбекистан, Ташкент, Здоровье - Общество, В мире
Врачи провели уникальную операцию на позвоночнике годовалого ребенка
Врачи России и Узбекистана провели уникальную операцию на позвоночнике годовалого ребенка