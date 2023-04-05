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МИД России рассказал, зачем нужна ООН - РИА Новости, 05.04.2023
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23:44 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/oon-1863350414.html
МИД России рассказал, зачем нужна ООН
МИД России рассказал, зачем нужна ООН - РИА Новости, 05.04.2023
МИД России рассказал, зачем нужна ООН
Организация Объединенных Наций нужна сегодня как организация, где страны могут высказывать свои соображения и искать общие позиции по главным вопросам, заявил... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T23:44
2023-04-05T23:44
в мире
россия
сергей вершинин
оон
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Организация Объединенных Наций нужна сегодня как организация, где страны могут высказывать свои соображения и искать общие позиции по главным вопросам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "ООН сегодня нужна, она сегодня нужна всем как организация, где все страны на основе равенства, равноправия, уважения суверенитета могут высказать свои соображения и искать общие позиции по главным вопросам", - сказал Вершинин в интервью RT. Он подчеркнул, что мировое сообщество стоит на переходе к утверждению многополярного мира, где учитывались бы интересы всех полюсов, и отметил, что на глобальном юге появляются новые центры силы, которые должны иметь свой голос и весомый вклад. "Поэтому те принципы, что были заложены в уставе ООН, для нас являются фундаментальными, мы их придерживаемся, мы хотим, чтобы их придерживались", - заключил замглавы МИД РФ.
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в мире, россия, сергей вершинин, оон
В мире, Россия, Сергей Вершинин, ООН
МИД России рассказал, зачем нужна ООН

Вершинин: ООН нужна, чтобы страны на ее площадке искали общие позиции по главным вопросам

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Организация Объединенных Наций нужна сегодня как организация, где страны могут высказывать свои соображения и искать общие позиции по главным вопросам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"ООН сегодня нужна, она сегодня нужна всем как организация, где все страны на основе равенства, равноправия, уважения суверенитета могут высказать свои соображения и искать общие позиции по главным вопросам", - сказал Вершинин в интервью RT.
Он подчеркнул, что мировое сообщество стоит на переходе к утверждению многополярного мира, где учитывались бы интересы всех полюсов, и отметил, что на глобальном юге появляются новые центры силы, которые должны иметь свой голос и весомый вклад.
"Поэтому те принципы, что были заложены в уставе ООН, для нас являются фундаментальными, мы их придерживаемся, мы хотим, чтобы их придерживались", - заключил замглавы МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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Вчера, 19:44
 
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