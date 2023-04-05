https://ria.ru/20230405/ombudsmen-1863347485.html
Детский омбудсмен сообщила, что мать забрала Машу Москалеву из интерната
Детский омбудсмен сообщила, что мать забрала Машу Москалеву из интерната - РИА Новости, 05.04.2023
Детский омбудсмен сообщила, что мать забрала Машу Москалеву из интерната
Мать забрала из интерната Машу Москалеву, которая оказалась там после привлечения ее отца к уголовной ответственности, сообщила уполномоченный при президенте по РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T23:11
2023-04-05T23:11
2023-04-05T23:51
ефремов
мария львова-белова
светлана давыдова
в мире
тульская область
белоруссия
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Мать забрала из интерната Машу Москалеву, которая оказалась там после привлечения ее отца к уголовной ответственности, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.Девочка поначалу не хотела возвращаться к матери, а ее мнение по закону обязаны учитывать."Сейчас ее позиция изменилась — она сама мне сказала это по телефону", — отметила Львова-Белова.Сейчас женщина не ограничена в родительских правах, поэтому было достаточно расторгнуть договор о временном помещении ребенка в учреждение. Омбудсмен пообещала оказать семью необходимую помощь.В конце марта отца девочки Алексея Москалева задержали в Белоруссии. Он скрылся в преддверии оглашения приговора — Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил его к двум годам колонии за дискредитацию Вооруженных сил.Согласно обвинительному заключению, житель Ефремова разместил на своей странице в социальных сетях записи, дискредитирующие российскую армию. Уголовная ответственность для него наступила, поскольку прошло меньше года с прошлого раза, когда его по аналогичному составу привлекали в административном порядке.С момента возбуждения уголовного дела Москалев находился под домашним арестом. В Министерстве труда и соцзащиты Тульской области сообщали, что после задержания отца его дочь (шестиклассницу, которую он воспитывает один) поместили в социально-реабилитационный центр в Ефремове.Власти планировали ограничить отца и мать в родительских правах. По данным источника агентства, мужчине вменяют, что его дочь долгое время не посещала школу, а сам он не выходил на связь с педагогами.На 6 апреля назначили рассмотрение иска комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ефремова к родителям шестиклассницы об ограничении в родительских правах и взыскании алиментов. По словам председателя комиссии Светланы Давыдовой, Москалевы состоят на профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении с мая прошлого года, отец дважды привлекался к административной ответственности, а мама девочки не интересовалась ее жизнью и живет отдельно.
https://ria.ru/20230329/moskalev-1861513577.html
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ефремов, мария львова-белова, светлана давыдова, в мире, тульская область, белоруссия
Ефремов, Мария Львова-Белова, Светлана Давыдова, В мире, Тульская область, Белоруссия
Детский омбудсмен сообщила, что мать забрала Машу Москалеву из интерната
Детский омбудсмен Львова-Белова: мать забрала Машу Москалеву из интерната
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Мать забрала из интерната Машу Москалеву, которая оказалась там после привлечения ее отца к уголовной ответственности, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале
.
«
"Ольга уже забрала Машу из социально-реабилитационного центра, где та находилась по заявлению мамы", — рассказала детский омбудсмен.
Девочка поначалу не хотела возвращаться к матери, а ее мнение по закону обязаны учитывать.
"Сейчас ее позиция изменилась — она сама мне сказала это по телефону", — отметила Львова-Белова.
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Сейчас женщина не ограничена в родительских правах, поэтому было достаточно расторгнуть договор о временном помещении ребенка в учреждение. Омбудсмен пообещала оказать семью необходимую помощь.
В конце марта отца девочки Алексея Москалева задержали в Белоруссии
. Он скрылся в преддверии оглашения приговора — Ефремовский межрайонный суд Тульской области
приговорил его к двум годам колонии за дискредитацию Вооруженных сил.
Согласно обвинительному заключению, житель Ефремова разместил на своей странице в социальных сетях записи, дискредитирующие российскую армию. Уголовная ответственность для него наступила, поскольку прошло меньше года с прошлого раза, когда его по аналогичному составу привлекали в административном порядке.
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С момента возбуждения уголовного дела Москалев находился под домашним арестом. В Министерстве труда и соцзащиты Тульской области сообщали, что после задержания отца его дочь (шестиклассницу, которую он воспитывает один) поместили в социально-реабилитационный центр в Ефремове
.
Власти планировали ограничить отца и мать в родительских правах. По данным источника агентства, мужчине вменяют, что его дочь долгое время не посещала школу, а сам он не выходил на связь с педагогами.
На 6 апреля назначили рассмотрение иска комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ефремова к родителям шестиклассницы об ограничении в родительских правах и взыскании алиментов. По словам председателя комиссии Светланы Давыдовой
, Москалевы состоят на профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении с мая прошлого года, отец дважды привлекался к административной ответственности, а мама девочки не интересовалась ее жизнью и живет отдельно.
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