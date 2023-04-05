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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 05.04.2023
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска за час дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T18:06
2023-04-05T18:06
2023-04-05T18:06
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска за час дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.20 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 17.18 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
куйбышевский район
донецк
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Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ за час дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка