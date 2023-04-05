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Число жертв обстрела Рубежного в ЛНР увеличилось до двух человек - РИА Новости, 05.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 05.04.2023
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Число жертв обстрела Рубежного в ЛНР увеличилось до двух человек
Число жертв обстрела Рубежного в ЛНР увеличилось до двух человек - РИА Новости, 05.04.2023
Число жертв обстрела Рубежного в ЛНР увеличилось до двух человек
Число жертв ночного обстрела Рубежного в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS увеличилось до двух, сообщили в Telegram-канале представительстве ЛНР в... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:43
2023-04-05T14:43
специальная военная операция на украине
происшествия
рубежное
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 апр – РИА Новости. Число жертв ночного обстрела Рубежного в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS увеличилось до двух, сообщили в Telegram-канале представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее ведомство сообщало, что погиб мужчина 1958 года рождения, его супруга получила ранения при обстреле города, совершенного в 2.45 мск двумя ракетами из РСЗО HIMARS.
рубежное
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происшествия, рубежное, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рубежное, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Число жертв обстрела Рубежного в ЛНР увеличилось до двух человек

Представительство ЛНР: двое пожилых мужчин погибли из-за ночного обстрела ВСУ Рубежного

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 апр – РИА Новости. Число жертв ночного обстрела Рубежного в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS увеличилось до двух, сообщили в Telegram-канале представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"По уточненным данным, число жертв обстрела населенного пункта Рубежное с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты) увеличилось до трех: погибло двое мужчин 1956 и 1958 г.р., ранения получила мирная жительница, а также повреждено два многоквартирных жилых дома на проспекте Московском", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщало, что погиб мужчина 1958 года рождения, его супруга получила ранения при обстреле города, совершенного в 2.45 мск двумя ракетами из РСЗО HIMARS.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРубежноеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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