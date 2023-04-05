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Число жертв обстрела Рубежного в ЛНР увеличилось до двух человек

Число жертв обстрела Рубежного в ЛНР увеличилось до двух человек - РИА Новости, 05.04.2023

Число жертв обстрела Рубежного в ЛНР увеличилось до двух человек

Число жертв ночного обстрела Рубежного в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS увеличилось до двух, сообщили в Telegram-канале представительстве ЛНР в... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:43

2023-04-05T14:43

2023-04-05T14:43

специальная военная операция на украине

происшествия

рубежное

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 апр – РИА Новости. Число жертв ночного обстрела Рубежного в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS увеличилось до двух, сообщили в Telegram-канале представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее ведомство сообщало, что погиб мужчина 1958 года рождения, его супруга получила ранения при обстреле города, совершенного в 2.45 мск двумя ракетами из РСЗО HIMARS.

рубежное

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рубежное, луганская народная республика, вооруженные силы украины