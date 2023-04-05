Число жертв обстрела Рубежного в ЛНР увеличилось до двух человек
Представительство ЛНР: двое пожилых мужчин погибли из-за ночного обстрела ВСУ Рубежного
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 апр – РИА Новости. Число жертв ночного обстрела Рубежного в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS увеличилось до двух, сообщили в Telegram-канале представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"По уточненным данным, число жертв обстрела населенного пункта Рубежное с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты) увеличилось до трех: погибло двое мужчин 1956 и 1958 г.р., ранения получила мирная жительница, а также повреждено два многоквартирных жилых дома на проспекте Московском", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщало, что погиб мужчина 1958 года рождения, его супруга получила ранения при обстреле города, совершенного в 2.45 мск двумя ракетами из РСЗО HIMARS.