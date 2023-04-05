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В Российской академии образования пройдет II Ассамблея "Педагог и время"

В Российской академии образования пройдет II Ассамблея "Педагог и время" - РИА Новости, 05.04.2023

В Российской академии образования пройдет II Ассамблея "Педагог и время"

Проблемы, возникающие при переходе ребенка из детского сада в школу, современное наставничество, а также значение психолого-педагогических классов и увлечение... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T09:00

2023-04-05T09:00

2023-04-05T09:00

год педагога и наставника

социальный навигатор

российская академия образования

общество

сн_образование

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Проблемы, возникающие при переходе ребенка из детского сада в школу, современное наставничество, а также значение психолого-педагогических классов и увлечение детей профессией учителя обсудят ученые и педагоги в Российской академии образования на II Ассамблее "Педагог и время". Форум организован в рамках комплекса мероприятий РАО, посвященных Году педагога и наставника, 80-летию Академии и 200-летию со дня рождения основателя отечественной научной педагогики К.Д. Ушинского.Участие в Ассамблее примут руководители профильных федеральных органов исполнительной власти, ведущие ученые, представители предметных ассоциаций учителей и педагогов, крупнейших российских университетов.Миссия Ассамблеи – популяризация новых научных подходов к решению актуальных вопросов школьного образования, содействие профессиональному развитию педагогов, привлечение отечественных и зарубежных исследователей к обсуждению важнейших проблем развития образования в современных условиях.В ходе мероприятия ведущие российские и зарубежные ученые, эксперты, представители профессионального сообщества обсудят вызовы, с которыми день за днем сталкиваются учителя: от перспектив использования цифрового образовательного контента в школе до специфики организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.18 и 19 апреля на 26 деловых площадках пройдут тематические секции, в рамках которых педагоги познакомятся с научно обоснованными и достоверными данными о том, как помочь ребенку сформировать личностные результаты обучения, как создать психолого-педагогический класс в школе, как помочь ребенку адаптироваться на этапах перехода из детского сада в школу и из школы в вуз. Одним из ключевых мероприятий станет защита проектов победителей конкурса "Территория культуры", нацеленного на привлечение молодежи к участию в разработке и реализации проектов по совершенствованию системы образования, а также приоритетных национальных проектов в сфере науки и образования, поддержку исследовательской, научной и инновационной деятельности, выявление и распространение эффективных педагогических практик. Конкурс проходит впервые. Всего на него поступило более 212 заявок от молодых (до 35 лет) педагогов, ученых и научно-педагогических коллективов со всей страны.20 апреля пройдут совместные заседания отделений и региональных научных центров РАО по вопросам актуальных направлений фундаментальных и прикладных исследований в сфере наук об образовании. Также состоятся круглые столы по таким важным для современных педагогов темам, как домашнее задание в условиях смешанного обучения, обновление учебников, вызовы дошкольного образования. Большим блоком работы станет Конференция молодых ученых "Традиции и инновации в современном образовательном пространстве".21 апреля пройдет День регионов – на базе научных центров Российской академии образования в субъектах Российской Федерации состоятся дискуссии по вопросам развития региональной науки в современных условиях. Участники Ассамблеи смогут лично познакомиться с ведущими учеными РАО, руководителями и специалистами центров РАО, начать сотрудничество с Академией в решении сложных практических задач развития образования.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, российская академия образования, общество, сн_образование