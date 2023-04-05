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В Российской академии образования пройдет II Ассамблея "Педагог и время" - РИА Новости, 05.04.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
09:00 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/obrazovanie-1862939956.html
В Российской академии образования пройдет II Ассамблея "Педагог и время"
В Российской академии образования пройдет II Ассамблея "Педагог и время" - РИА Новости, 05.04.2023
В Российской академии образования пройдет II Ассамблея "Педагог и время"
Проблемы, возникающие при переходе ребенка из детского сада в школу, современное наставничество, а также значение психолого-педагогических классов и увлечение... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T09:00
2023-04-05T09:00
год педагога и наставника
социальный навигатор
российская академия образования
общество
сн_образование
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Проблемы, возникающие при переходе ребенка из детского сада в школу, современное наставничество, а также значение психолого-педагогических классов и увлечение детей профессией учителя обсудят ученые и педагоги в Российской академии образования на II Ассамблее "Педагог и время". Форум организован в рамках комплекса мероприятий РАО, посвященных Году педагога и наставника, 80-летию Академии и 200-летию со дня рождения основателя отечественной научной педагогики К.Д. Ушинского.Участие в Ассамблее примут руководители профильных федеральных органов исполнительной власти, ведущие ученые, представители предметных ассоциаций учителей и педагогов, крупнейших российских университетов.Миссия Ассамблеи – популяризация новых научных подходов к решению актуальных вопросов школьного образования, содействие профессиональному развитию педагогов, привлечение отечественных и зарубежных исследователей к обсуждению важнейших проблем развития образования в современных условиях.В ходе мероприятия ведущие российские и зарубежные ученые, эксперты, представители профессионального сообщества обсудят вызовы, с которыми день за днем сталкиваются учителя: от перспектив использования цифрового образовательного контента в школе до специфики организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.18 и 19 апреля на 26 деловых площадках пройдут тематические секции, в рамках которых педагоги познакомятся с научно обоснованными и достоверными данными о том, как помочь ребенку сформировать личностные результаты обучения, как создать психолого-педагогический класс в школе, как помочь ребенку адаптироваться на этапах перехода из детского сада в школу и из школы в вуз. Одним из ключевых мероприятий станет защита проектов победителей конкурса "Территория культуры", нацеленного на привлечение молодежи к участию в разработке и реализации проектов по совершенствованию системы образования, а также приоритетных национальных проектов в сфере науки и образования, поддержку исследовательской, научной и инновационной деятельности, выявление и распространение эффективных педагогических практик. Конкурс проходит впервые. Всего на него поступило более 212 заявок от молодых (до 35 лет) педагогов, ученых и научно-педагогических коллективов со всей страны.20 апреля пройдут совместные заседания отделений и региональных научных центров РАО по вопросам актуальных направлений фундаментальных и прикладных исследований в сфере наук об образовании. Также состоятся круглые столы по таким важным для современных педагогов темам, как домашнее задание в условиях смешанного обучения, обновление учебников, вызовы дошкольного образования. Большим блоком работы станет Конференция молодых ученых "Традиции и инновации в современном образовательном пространстве".21 апреля пройдет День регионов – на базе научных центров Российской академии образования в субъектах Российской Федерации состоятся дискуссии по вопросам развития региональной науки в современных условиях. Участники Ассамблеи смогут лично познакомиться с ведущими учеными РАО, руководителями и специалистами центров РАО, начать сотрудничество с Академией в решении сложных практических задач развития образования.
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РИА Новости
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социальный навигатор, российская академия образования, общество, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Российская академия образования, Общество, СН_Образование

В Российской академии образования пройдет II Ассамблея "Педагог и время"

© Фото : Российская академия образованияОбщее собрание членов Российской академии наук
Общее собрание членов Российской академии наук - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : Российская академия образования
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Проблемы, возникающие при переходе ребенка из детского сада в школу, современное наставничество, а также значение психолого-педагогических классов и увлечение детей профессией учителя обсудят ученые и педагоги в Российской академии образования на II Ассамблее "Педагог и время". Форум организован в рамках комплекса мероприятий РАО, посвященных Году педагога и наставника, 80-летию Академии и 200-летию со дня рождения основателя отечественной научной педагогики К.Д. Ушинского.
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"Тема Ассамблеи отсылает нас к наставлениям Константина Дмитриевича Ушинского, который подчеркивал важность готовности школы и учителя к современным вызовам. И вместе с тем мы хотим напомнить широкой общественности, что сквозь века именно педагоги остаются хранителями нашей культуры и ценностей, передают будущему поколению свой личный нравственный опыт", – рассказала президент РАО, академик РАО Ольга Юрьевна Васильева.

Участие в Ассамблее примут руководители профильных федеральных органов исполнительной власти, ведущие ученые, представители предметных ассоциаций учителей и педагогов, крупнейших российских университетов.
Миссия Ассамблеи – популяризация новых научных подходов к решению актуальных вопросов школьного образования, содействие профессиональному развитию педагогов, привлечение отечественных и зарубежных исследователей к обсуждению важнейших проблем развития образования в современных условиях.
В ходе мероприятия ведущие российские и зарубежные ученые, эксперты, представители профессионального сообщества обсудят вызовы, с которыми день за днем сталкиваются учителя: от перспектив использования цифрового образовательного контента в школе до специфики организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
18 и 19 апреля на 26 деловых площадках пройдут тематические секции, в рамках которых педагоги познакомятся с научно обоснованными и достоверными данными о том, как помочь ребенку сформировать личностные результаты обучения, как создать психолого-педагогический класс в школе, как помочь ребенку адаптироваться на этапах перехода из детского сада в школу и из школы в вуз. Одним из ключевых мероприятий станет защита проектов победителей конкурса "Территория культуры", нацеленного на привлечение молодежи к участию в разработке и реализации проектов по совершенствованию системы образования, а также приоритетных национальных проектов в сфере науки и образования, поддержку исследовательской, научной и инновационной деятельности, выявление и распространение эффективных педагогических практик. Конкурс проходит впервые. Всего на него поступило более 212 заявок от молодых (до 35 лет) педагогов, ученых и научно-педагогических коллективов со всей страны.
20 апреля пройдут совместные заседания отделений и региональных научных центров РАО по вопросам актуальных направлений фундаментальных и прикладных исследований в сфере наук об образовании. Также состоятся круглые столы по таким важным для современных педагогов темам, как домашнее задание в условиях смешанного обучения, обновление учебников, вызовы дошкольного образования. Большим блоком работы станет Конференция молодых ученых "Традиции и инновации в современном образовательном пространстве".
21 апреля пройдет День регионов – на базе научных центров Российской академии образования в субъектах Российской Федерации состоятся дискуссии по вопросам развития региональной науки в современных условиях. Участники Ассамблеи смогут лично познакомиться с ведущими учеными РАО, руководителями и специалистами центров РАО, начать сотрудничество с Академией в решении сложных практических задач развития образования.
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторРоссийская академия образованияОбществоСН_Образование
 
 
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