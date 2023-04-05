https://ria.ru/20230405/norvegiya-1863233258.html

Отношения с Норвегией сейчас сведены к минимуму, заявил Путин

Отношения с Норвегией сейчас сведены к минимуму, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023

Отношения с Норвегией сейчас сведены к минимуму, заявил Путин

Отношения России с Норвегией сейчас сведены к минимуму, вряд ли это отвечает интересам народов двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:35

2023-04-05T15:35

2023-04-05T16:04

норвегия

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отношения России с Норвегией сейчас сведены к минимуму, вряд ли это отвечает интересам народов двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин напомнил, что многие годы отношения с Норвегией "формировались в конструктивном духе", и в что в 1944 году "тысяча советских солдат отдали жизни за освобождение севера Норвегии от нацистов".Церемония вручения верительных грамот традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней участвуют 17 вновь прибывших послов - ЕС, США, Дания, Парагвай, Норвегия, Экваториальная Гвинея, Оман, Сирия, Северная Македония, Бруней-Даруссалам, Мексика, Гондурас, Зимбабве, Абхазия, Ирак, Камбоджа, Гвинея.

https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html

норвегия

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

норвегия, в мире, россия, владимир путин