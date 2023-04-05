https://ria.ru/20230405/norvegiya-1863233258.html
Отношения с Норвегией сейчас сведены к минимуму, заявил Путин
Отношения с Норвегией сейчас сведены к минимуму, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023
Отношения с Норвегией сейчас сведены к минимуму, заявил Путин
Отношения России с Норвегией сейчас сведены к минимуму, вряд ли это отвечает интересам народов двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:35
2023-04-05T15:35
2023-04-05T16:04
норвегия
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отношения России с Норвегией сейчас сведены к минимуму, вряд ли это отвечает интересам народов двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин напомнил, что многие годы отношения с Норвегией "формировались в конструктивном духе", и в что в 1944 году "тысяча советских солдат отдали жизни за освобождение севера Норвегии от нацистов".Церемония вручения верительных грамот традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней участвуют 17 вновь прибывших послов - ЕС, США, Дания, Парагвай, Норвегия, Экваториальная Гвинея, Оман, Сирия, Северная Македония, Бруней-Даруссалам, Мексика, Гондурас, Зимбабве, Абхазия, Ирак, Камбоджа, Гвинея.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норвегия, в мире, россия, владимир путин
Норвегия, В мире, Россия, Владимир Путин
Отношения с Норвегией сейчас сведены к минимуму, заявил Путин
Путин: отношения с Норвегией сведены к минимуму, вряд ли это отвечает интересам народов
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отношения России с Норвегией сейчас сведены к минимуму, вряд ли это отвечает интересам народов двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Сегодня двусторонние контакты (РФ и Норвегии - ред.) сведены к минимуму. Заморожено взаимодействие по важным международным и региональным вопросам. В том числе на столь значимом для обеих стран арктическом пространстве. Вряд ли все это отвечает интересам двух наших народов", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.
Путин напомнил, что многие годы отношения с Норвегией "формировались в конструктивном духе", и в что в 1944 году "тысяча советских солдат отдали жизни за освобождение севера Норвегии от нацистов".
Церемония вручения верительных грамот традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней участвуют 17 вновь прибывших послов - ЕС, США, Дания, Парагвай, Норвегия, Экваториальная Гвинея, Оман, Сирия, Северная Македония, Бруней-Даруссалам, Мексика, Гондурас, Зимбабве, Абхазия, Ирак, Камбоджа, Гвинея.
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