https://ria.ru/20230405/norilsk-1863185355.html

Норильск возглавил антирейтинг городов России по вредным выбросам

Норильск возглавил антирейтинг городов России по вредным выбросам - РИА Новости, 05.04.2023

Норильск возглавил антирейтинг городов России по вредным выбросам

Норильск возглавил антирейтинг российских городов с самыми большими загрязняющими атмосферу выбросами, на втором месте Череповец, "бронза" у Новокузнецка,... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:35

2023-04-05T13:35

2023-04-05T13:39

норильск

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

экология в россии

экология

россия

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Норильск возглавил антирейтинг российских городов с самыми большими загрязняющими атмосферу выбросами, на втором месте Череповец, "бронза" у Новокузнецка, следует из отчета о работе Росприроднадзора за 2022 год.В 2022 году в Норильске в воздух попали 1 миллион 796 тысяч тонн загрязняющих веществ - это 10,5% от общего объема всех выбросов по стране за год (17 миллионов 174 тысячи тонн).Вторую строчку рейтинга занял Череповец с 270 тысячами тонн вредных выбросов, третью – Новокузнецк: там в 2022 году в атмосферу попало 263 тысячи тонн загрязняющих веществ. В рейтинге 2021 года лидерами по количеству выбросов также были Норильск, Череповец и Новокузнецк.В десятку городов с самым грязным воздухом прошлого года также попали Липецк, поселок городского типа Рефтинский (Свердловская область), Междуреченск (Кемеровская область), Магнитогорск (Челябинская область), Воркута (республика Коми), Иркутск и Уфа.По данным Росприроднадзора, больше всего загрязняющих веществ в 2022 году в России было выброшено в ходе добычи полезных ископаемых – 7,2 миллиона тонн, то есть около 42% от общего объема.Большинство городов антирейтинга входят в федпроект "Чистый воздух". Он был был запущен в 2018 году в рамках нацпроекта "Экология". Для реализации направления были выбраны 12 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Реализация проекта предполагает снижение совокупного объема вредных выбросов в воздух более чем на 20% по сравнению с 2017 годом.В июле 2022-го премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении в проект еще 29 городов. Изначально мероприятия планировалось выполнить к 2024 году. В апреле 2022 года срок реализации проекта был продлен до 31 декабря 2026 года. В феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что "Чистый воздух" продлен до 2030 года, а вице-премьер РФ Виктория Абрамченко назвала новую цель проекта - к 2030 году в два раза снизить уровень выбросов загрязняющих веществ в городах-участниках.

https://ria.ru/20230403/reyting-1862733195.html

https://ria.ru/20230325/temperatura-1860607852.html

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Владимир Лаврентьев

норильск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология в россии, экология, россия, общество