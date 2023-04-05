https://ria.ru/20230405/neft-1862684555.html

"Дракон" атакует: Китай отобрал у Европы последнее и вряд ли отдаст

"Дракон" атакует: Китай отобрал у Европы последнее и вряд ли отдаст - РИА Новости, 05.04.2023

"Дракон" атакует: Китай отобрал у Европы последнее и вряд ли отдаст

По мнению специалистов, после "ковидного простоя" возросшие экономические аппетиты Китая отправят котировки нефти и газа к новым высотам. Европе это не сулит... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T08:00

2023-04-05T08:00

2023-04-05T15:04

экономика

китай

россия

европа

международное энергетическое агентство

евростат

цены на нефть

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. По мнению специалистов, после "ковидного простоя" возросшие экономические аппетиты Китая отправят котировки нефти и газа к новым высотам. Европе это не сулит ничего хорошего: подорожавшего топлива многим не хватит. Ведущие трейдеры заявили, что готовы нарастить поставки из России, пока их не "проглотил" Пекин. Но, похоже, сырье уже поделили.Вышли из спячкиВесь прошлый год Евросоюз боролся с энергокризисом: запасались нефтью и газом, пытались снизить потребление, экономить. Зиму пережили без особых потрясений — во многом благодаря Китаю. В закрытых на карантин городах остановились фабрики и заводы, экономический рост резко замедлился — КНР существенно снизила импорт энергоресурсов.Теперь политику нулевой терпимости отменили. Перезапускают производства, активизировалось строительство, увеличились пассажиропоток, транспортный трафик. Нефтеперерабатывающий сектор набирает обороты. Эксперты ждут взлета потребления сырья.Аналитики Wood Mackenzie описали сценарий "быстрого роста" китайской экономики, основанный на восстановлении промышленности за счет увеличения расходов на инфраструктуру."ВВП прибавит семь процентов в 2023-м и 5,5 в 2024-м", — говорится в отчете.Ждут дефицитаА Россия поставки сокращает. Значит, возникнет дефицит и поднимутся котировки. Во второй половине года — до 90 долларов за баррель.Введенный Западом ценовой потолок на российское сырье не сработал.Та же ситуация и с газом. Рывок китайской экономики обострит конкуренцию. КНР станет закупать все больше голубого топлива. А вот возможности Европы, которой требуется огромное количество СПГ из альтернативных источников, снизятся. Заполнить хранилища к следующей зиме будет намного сложнее.Поглотили объемыЗа январь-февраль Россия вышла на первое место по поставкам в КНР, потеснив Саудовскую Аравию, Катар и Туркмению.По "Силе Сибири" в прошлом году в Китай прокачали 15,5 миллиарда кубометров. Для сравнения, в 2020-м было 4,1. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объемы до выхода на мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025-му.Экономика КНР сильно зависит от импорта энергоресурсов: до 72 процентов нефти и 45 процентов газа поступает из-за рубежа.Обратный эффектРоссии беспокоится не о чем: дисконт компенсируют выросшие объемы.Как сообщил в конце марта министр энергетики Николай Шульгинов, Москве удалось в полной мере переориентировать экспорт и избежать спада из-за санкций.Поставки в Индию выросли в 22 раза. Китай за год приобрел порядка 67 миллионов тонн нефти — почти треть всего экспорта. Из них 40 миллионов тонн поступили по трубопроводам, 26 — морем. В 2023-м китайцы купят еще больше.Причем Москва ориентируется не только на Азию, но и на Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток.В Европу же прокачка по трубопроводам упала до минимума с середины 1980-х (минус 50 процентов). В этом году, предупреждает Международное энергетическое агентство, уменьшится еще на 40 процентов или вообще прекратится. По данным Евростата, доля России на европейском нефтяном рынке с 31 процента обрушилась до четырех.Санкции практически не повлияли. Так, в январе экспорт сократился всего на 160 тысяч баррелей в сутки, хотя Запад рассчитывал убрать с рынка почти три миллиона.Во втором квартале, по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), на рынке возникнет дефицит. "Дракон" поднимает голову, и, похоже, топлива на всех не хватит. Очередной кризис грозит Европе уже летом.

https://ria.ru/20230323/neft-1860144147.html

https://ria.ru/20230118/gaz-1845786416.html

https://ria.ru/20230324/gazoprovod-1860178165.html

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россия

европа

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, китай, россия, европа, международное энергетическое агентство, евростат, цены на нефть