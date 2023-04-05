https://ria.ru/20230405/neft-1862684555.html
"Дракон" атакует: Китай отобрал у Европы последнее и вряд ли отдаст
"Дракон" атакует: Китай отобрал у Европы последнее и вряд ли отдаст - РИА Новости, 05.04.2023
"Дракон" атакует: Китай отобрал у Европы последнее и вряд ли отдаст
По мнению специалистов, после "ковидного простоя" возросшие экономические аппетиты Китая отправят котировки нефти и газа к новым высотам. Европе это не сулит... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T08:00
2023-04-05T08:00
2023-04-05T15:04
экономика
китай
россия
европа
международное энергетическое агентство
евростат
цены на нефть
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. По мнению специалистов, после "ковидного простоя" возросшие экономические аппетиты Китая отправят котировки нефти и газа к новым высотам. Европе это не сулит ничего хорошего: подорожавшего топлива многим не хватит. Ведущие трейдеры заявили, что готовы нарастить поставки из России, пока их не "проглотил" Пекин. Но, похоже, сырье уже поделили.Вышли из спячкиВесь прошлый год Евросоюз боролся с энергокризисом: запасались нефтью и газом, пытались снизить потребление, экономить. Зиму пережили без особых потрясений — во многом благодаря Китаю. В закрытых на карантин городах остановились фабрики и заводы, экономический рост резко замедлился — КНР существенно снизила импорт энергоресурсов.Теперь политику нулевой терпимости отменили. Перезапускают производства, активизировалось строительство, увеличились пассажиропоток, транспортный трафик. Нефтеперерабатывающий сектор набирает обороты. Эксперты ждут взлета потребления сырья.Аналитики Wood Mackenzie описали сценарий "быстрого роста" китайской экономики, основанный на восстановлении промышленности за счет увеличения расходов на инфраструктуру."ВВП прибавит семь процентов в 2023-м и 5,5 в 2024-м", — говорится в отчете.Ждут дефицитаА Россия поставки сокращает. Значит, возникнет дефицит и поднимутся котировки. Во второй половине года — до 90 долларов за баррель.Введенный Западом ценовой потолок на российское сырье не сработал.Та же ситуация и с газом. Рывок китайской экономики обострит конкуренцию. КНР станет закупать все больше голубого топлива. А вот возможности Европы, которой требуется огромное количество СПГ из альтернативных источников, снизятся. Заполнить хранилища к следующей зиме будет намного сложнее.Поглотили объемыЗа январь-февраль Россия вышла на первое место по поставкам в КНР, потеснив Саудовскую Аравию, Катар и Туркмению.По "Силе Сибири" в прошлом году в Китай прокачали 15,5 миллиарда кубометров. Для сравнения, в 2020-м было 4,1. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объемы до выхода на мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025-му.Экономика КНР сильно зависит от импорта энергоресурсов: до 72 процентов нефти и 45 процентов газа поступает из-за рубежа.Обратный эффектРоссии беспокоится не о чем: дисконт компенсируют выросшие объемы.Как сообщил в конце марта министр энергетики Николай Шульгинов, Москве удалось в полной мере переориентировать экспорт и избежать спада из-за санкций.Поставки в Индию выросли в 22 раза. Китай за год приобрел порядка 67 миллионов тонн нефти — почти треть всего экспорта. Из них 40 миллионов тонн поступили по трубопроводам, 26 — морем. В 2023-м китайцы купят еще больше.Причем Москва ориентируется не только на Азию, но и на Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток.В Европу же прокачка по трубопроводам упала до минимума с середины 1980-х (минус 50 процентов). В этом году, предупреждает Международное энергетическое агентство, уменьшится еще на 40 процентов или вообще прекратится. По данным Евростата, доля России на европейском нефтяном рынке с 31 процента обрушилась до четырех.Санкции практически не повлияли. Так, в январе экспорт сократился всего на 160 тысяч баррелей в сутки, хотя Запад рассчитывал убрать с рынка почти три миллиона.Во втором квартале, по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), на рынке возникнет дефицит. "Дракон" поднимает голову, и, похоже, топлива на всех не хватит. Очередной кризис грозит Европе уже летом.
https://ria.ru/20230323/neft-1860144147.html
https://ria.ru/20230118/gaz-1845786416.html
https://ria.ru/20230324/gazoprovod-1860178165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, европа, международное энергетическое агентство, евростат, цены на нефть
Экономика, Китай, Россия, Европа, Международное энергетическое агентство, Евростат, Цены на нефть
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. По мнению специалистов, после "ковидного простоя" возросшие экономические аппетиты Китая отправят котировки нефти и газа к новым высотам. Европе это не сулит ничего хорошего: подорожавшего топлива многим не хватит. Ведущие трейдеры заявили, что готовы нарастить поставки из России, пока их не "проглотил" Пекин. Но, похоже, сырье уже поделили.
Весь прошлый год Евросоюз боролся с энергокризисом: запасались нефтью и газом, пытались снизить потребление, экономить. Зиму пережили без особых потрясений — во многом благодаря Китаю. В закрытых на карантин городах остановились фабрики и заводы, экономический рост резко замедлился — КНР существенно снизила импорт энергоресурсов.
Теперь политику нулевой терпимости отменили. Перезапускают производства, активизировалось строительство, увеличились пассажиропоток, транспортный трафик. Нефтеперерабатывающий сектор набирает обороты. Эксперты ждут взлета потребления сырья.
Аналитики Wood Mackenzie описали сценарий "быстрого роста" китайской экономики, основанный на восстановлении промышленности за счет увеличения расходов на инфраструктуру.
"ВВП прибавит семь процентов в 2023-м и 5,5 в 2024-м", — говорится в отчете.
«
Постковидное "открытие" Китая станет "крупнейшим драйвером спроса", уверены эксперты. По их оценкам, мировая потребность в нефти в этом году увеличится на 2,6 миллиона баррелей в сутки, причем миллион заберет Китай.
Россия поставила в Китай около 67 миллионов тонн нефти в 2022 году
А Россия поставки сокращает. Значит, возникнет дефицит и поднимутся котировки. Во второй половине года — до 90 долларов за баррель.
Введенный Западом ценовой потолок на российское сырье не сработал.
«
"Влияние ограничения цен на нефть и нефтепродукты оказалось существенно меньше, чем ждали, из-за замещающих сделок", — констатировали аналитики Kpler.
Та же ситуация и с газом. Рывок китайской экономики обострит конкуренцию. КНР станет закупать все больше голубого топлива. А вот возможности Европы, которой требуется огромное количество СПГ из альтернативных источников, снизятся. Заполнить хранилища к следующей зиме будет намного сложнее.
ЕС планирует заменить российский газ энергией из возобновляемых источников
За январь-февраль Россия вышла на первое место по поставкам в КНР, потеснив Саудовскую Аравию, Катар и Туркмению.
По "Силе Сибири" в прошлом году в Китай прокачали 15,5 миллиарда кубометров. Для сравнения, в 2020-м было 4,1. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объемы до выхода на мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025-му.
«
"Китайский вектор" предполагает два перспективных маршрута: с Дальнего Востока и через Монголию. По первому подписали контракт на десять миллиардов кубометров в год, второй — на 50 миллиардов — прорабатывается.
Экономика КНР сильно зависит от импорта энергоресурсов: до 72 процентов нефти и 45 процентов газа поступает из-за рубежа.
"Сила Сибири" лишила Европу последних надежд
России беспокоится не о чем: дисконт компенсируют выросшие объемы.
Как сообщил в конце марта министр энергетики Николай Шульгинов, Москве удалось в полной мере переориентировать экспорт и избежать спада из-за санкций.
Поставки в Индию выросли в 22 раза. Китай за год приобрел порядка 67 миллионов тонн нефти — почти треть всего экспорта. Из них 40 миллионов тонн поступили по трубопроводам, 26 — морем. В 2023-м китайцы купят еще больше.
Причем Москва ориентируется не только на Азию, но и на Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток.
«
В результате в 2022-м экспорт увеличился на четыре процента. Доходы год к году прибавили почти четверть и достигли 220 миллиардов долларов, что близко к историческому максимуму.
В Европу же прокачка по трубопроводам упала до минимума с середины 1980-х (минус 50 процентов). В этом году, предупреждает Международное энергетическое агентство, уменьшится еще на 40 процентов или вообще прекратится. По данным Евростата, доля России на европейском нефтяном рынке с 31 процента обрушилась до четырех.
Санкции практически не повлияли. Так, в январе экспорт сократился всего на 160 тысяч баррелей в сутки, хотя Запад рассчитывал убрать с рынка почти три миллиона.
Во втором квартале, по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), на рынке возникнет дефицит. "Дракон" поднимает голову, и, похоже, топлива на всех не хватит. Очередной кризис грозит Европе уже летом.