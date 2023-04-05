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В Запорожской области задержали наводчиков украинской артиллерии - РИА Новости, 05.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:18 05.04.2023 (обновлено: 23:23 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/navodchik-1863342114.html
В Запорожской области задержали наводчиков украинской артиллерии
В Запорожской области задержали наводчиков украинской артиллерии - РИА Новости, 05.04.2023
В Запорожской области задержали наводчиков украинской артиллерии
В Запорожской области задержали двух наводчиков, передававших координаты украинским артиллеристам, сообщил представитель правоохранительных органов. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T22:18
2023-04-05T23:23
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
киев
владимир рогов
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 5 апр — РИА Новости. В Запорожской области задержали двух наводчиков, передававших координаты украинским артиллеристам, сообщил представитель правоохранительных органов.Наводчиков поймали в заброшенном доме в Пологовском районе. Оперативники нашли в нем средства наблюдения и связи. Задержанным грозят длительные тюремные сроки."Данные передавались под руководством ГУР и за вознаграждение украинским боевикам. В результате обстрелов, совершенных на основании переданных ими данных, зафиксированы разрушения в населенных пунктах, пострадали люди", — подчеркнули в правоохранительных органах.Как сообщил сегодня член главного совета администрации региона Владимир Рогов, Киев может начать контрнаступление в регионе с массированных обстрелов из РСЗО HIMARS и атаки дронов-камикадзе. В начале недели он отмечал, что ВСУ скопили достаточную группировку для активизации боевых действий, а российская разведка получает данные о поставках новой западной бронетехники. Рогов подчеркнул, что противника ожидает жесткий отпор.Запорожская область стала российским регионом 30 сентября по итогам референдума, 93,11 процента участников которого высказались за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию.Сейчас под контролем вооруженных сил находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска продолжают удерживать областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230303/zaderzhanie-1855526779.html
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, киев, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Владимир Рогов
В Запорожской области задержали наводчиков украинской артиллерии

В Запорожской области правоохранители задержали двух наводчиков украинской артиллерии

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 5 апр — РИА Новости. В Запорожской области задержали двух наводчиков, передававших координаты украинским артиллеристам, сообщил представитель правоохранительных органов.
«

"Преступники наводили и корректировали огонь при обстрелах боевиками ВСУ позиций вооруженных сил и объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения", — сказал он.

Наводчиков поймали в заброшенном доме в Пологовском районе. Оперативники нашли в нем средства наблюдения и связи. Задержанным грозят длительные тюремные сроки.
"Данные передавались под руководством ГУР и за вознаграждение украинским боевикам. В результате обстрелов, совершенных на основании переданных ими данных, зафиксированы разрушения в населенных пунктах, пострадали люди", — подчеркнули в правоохранительных органах.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
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Как сообщил сегодня член главного совета администрации региона Владимир Рогов, Киев может начать контрнаступление в регионе с массированных обстрелов из РСЗО HIMARS и атаки дронов-камикадзе. В начале недели он отмечал, что ВСУ скопили достаточную группировку для активизации боевых действий, а российская разведка получает данные о поставках новой западной бронетехники. Рогов подчеркнул, что противника ожидает жесткий отпор.
Запорожская область стала российским регионом 30 сентября по итогам референдума, 93,11 процента участников которого высказались за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию.
Сейчас под контролем вооруженных сил находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска продолжают удерживать областной центр — город Запорожье.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:05
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныКиевВладимир Рогов
 
 
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