В Запорожской области задержали наводчиков украинской артиллерии
В Запорожской области правоохранители задержали двух наводчиков украинской артиллерии
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 5 апр — РИА Новости. В Запорожской области задержали двух наводчиков, передававших координаты украинским артиллеристам, сообщил представитель правоохранительных органов.
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"Преступники наводили и корректировали огонь при обстрелах боевиками ВСУ позиций вооруженных сил и объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения", — сказал он.
Наводчиков поймали в заброшенном доме в Пологовском районе. Оперативники нашли в нем средства наблюдения и связи. Задержанным грозят длительные тюремные сроки.
"Данные передавались под руководством ГУР и за вознаграждение украинским боевикам. В результате обстрелов, совершенных на основании переданных ими данных, зафиксированы разрушения в населенных пунктах, пострадали люди", — подчеркнули в правоохранительных органах.
Как сообщил сегодня член главного совета администрации региона Владимир Рогов, Киев может начать контрнаступление в регионе с массированных обстрелов из РСЗО HIMARS и атаки дронов-камикадзе. В начале недели он отмечал, что ВСУ скопили достаточную группировку для активизации боевых действий, а российская разведка получает данные о поставках новой западной бронетехники. Рогов подчеркнул, что противника ожидает жесткий отпор.
Запорожская область стала российским регионом 30 сентября по итогам референдума, 93,11 процента участников которого высказались за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию.
Сейчас под контролем вооруженных сил находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска продолжают удерживать областной центр — город Запорожье.