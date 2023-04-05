https://ria.ru/20230405/navodchik-1863342114.html

В Запорожской области задержали наводчиков украинской артиллерии

В Запорожской области задержали наводчиков украинской артиллерии - РИА Новости, 05.04.2023

В Запорожской области задержали наводчиков украинской артиллерии

В Запорожской области задержали двух наводчиков, передававших координаты украинским артиллеристам, сообщил представитель правоохранительных органов. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T22:18

2023-04-05T22:18

2023-04-05T23:23

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

киев

владимир рогов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_5ccbbb915bfe331db26923b9dbdc5c8a.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 5 апр — РИА Новости. В Запорожской области задержали двух наводчиков, передававших координаты украинским артиллеристам, сообщил представитель правоохранительных органов.Наводчиков поймали в заброшенном доме в Пологовском районе. Оперативники нашли в нем средства наблюдения и связи. Задержанным грозят длительные тюремные сроки."Данные передавались под руководством ГУР и за вознаграждение украинским боевикам. В результате обстрелов, совершенных на основании переданных ими данных, зафиксированы разрушения в населенных пунктах, пострадали люди", — подчеркнули в правоохранительных органах.Как сообщил сегодня член главного совета администрации региона Владимир Рогов, Киев может начать контрнаступление в регионе с массированных обстрелов из РСЗО HIMARS и атаки дронов-камикадзе. В начале недели он отмечал, что ВСУ скопили достаточную группировку для активизации боевых действий, а российская разведка получает данные о поставках новой западной бронетехники. Рогов подчеркнул, что противника ожидает жесткий отпор.Запорожская область стала российским регионом 30 сентября по итогам референдума, 93,11 процента участников которого высказались за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию.Сейчас под контролем вооруженных сил находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска продолжают удерживать областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230303/zaderzhanie-1855526779.html

запорожская область

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, россия, вооруженные силы украины, киев, владимир рогов