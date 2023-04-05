https://ria.ru/20230405/nauka-1863102535.html
В России создали основу для суперэффективных органических светодиодов
В России создали основу для суперэффективных органических светодиодов - РИА Новости, 05.04.2023
В России создали основу для суперэффективных органических светодиодов
Химики из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) синтезировали органическое вещество, которое может стать основой для создания органических... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:46
2023-04-05T10:46
2023-04-05T10:46
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Химики из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) синтезировали органическое вещество, которое может стать основой для создания органических светодиодов, преобразующих в свет почти всю потребляемую электроэнергию, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). Органические светоизлучающие диоды, больше известные как OLED, наиболее перспективны в производстве электроники. Они отличаются гибкостью, тонкостью и обладают низким энергопотреблением. Однако даже они переводят в свет лишь 25% потребляемой электроэнергии, остальные три четверти переходят в тепло, нагревая устройство. Сотрудники СПбГУ синтезировали металлоорганические люминофоры на основе так называемых ациклических диаминокарбенов, которые в перспективе позволят повысить эффективность светоизлучения OLED до 100%. В молекуле полученного вещества атом платины соединен с несколькими органическими фрагментами. Подобные комплексы хорошо известны ученым благодаря своей фотолюминесценции — способности светиться при облучении. Они используются для изготовления светоизлучающих полимеров, в качестве оптических датчиков и фотокатализаторов.Однако для производства источников света металлоорганика с ациклическими диаминокарбенами ранее не применялась, поскольку не было данных о ее способности к электролюминесценции — излучении света при прохождении тока. К тому же металлоорганические люминофоры были сложны в получении: на промежуточном этапе сборки с органическим фрагментом могли происходить превращения, из-за чего в результате получалось не то вещество, которое было задумано. Химики СПбГУ использовали перспективный метод синтеза, в котором первоначально формировалось металлсодержащее соединение, а финальная модификация органического фрагмента происходила уже непосредственно внутри этого соединения, что обеспечило стабильность молекулы в процессе сборки. Это позволило получить недоступный ранее тип светоизлучателя с улучшенными характеристиками. Синтезированный люминофор при прохождении через него тока светится зеленым цветом. Для проведения экспериментов ученые собрали модели органических светодиодов, использовав вещество в качестве светоизлучающего слоя. Изобретение продемонстрировало высокую стабильность: свет оставался постоянным даже при изменении напряжения, а устройство не перегревалось во время работы.Экспериментальные образцы показали яркость в 1,5 раза выше, чем у их ближайших аналогов. Также обнаружилось, что, если изменить конструкцию светодиода, свечение становится белым. Это дает возможность использовать люминофор при изготовлении источников как зеленого, так и белого света. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в международном научном журнале Dalton Transactions.
https://ria.ru/20221014/kfu-1823773295.html
https://ria.ru/20230207/nauka-1850066857.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Химики из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ
) синтезировали органическое вещество, которое может стать основой для создания органических светодиодов, преобразующих в свет почти всю потребляемую электроэнергию, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ).
Органические светоизлучающие диоды, больше известные как OLED, наиболее перспективны в производстве электроники. Они отличаются гибкостью, тонкостью и обладают низким энергопотреблением. Однако даже они переводят в свет лишь 25% потребляемой электроэнергии, остальные три четверти переходят в тепло, нагревая устройство.
Сотрудники СПбГУ синтезировали металлоорганические люминофоры на основе так называемых ациклических диаминокарбенов, которые в перспективе позволят повысить эффективность светоизлучения OLED до 100%.
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В молекуле полученного вещества атом платины соединен с несколькими органическими фрагментами. Подобные комплексы хорошо известны ученым благодаря своей фотолюминесценции — способности светиться при облучении. Они используются для изготовления светоизлучающих полимеров, в качестве оптических датчиков и фотокатализаторов.
Однако для производства источников света металлоорганика с ациклическими диаминокарбенами ранее не применялась, поскольку не было данных о ее способности к электролюминесценции — излучении света при прохождении тока. К тому же металлоорганические люминофоры были сложны в получении: на промежуточном этапе сборки с органическим фрагментом могли происходить превращения, из-за чего в результате получалось не то вещество, которое было задумано.
Химики СПбГУ использовали перспективный метод синтеза, в котором первоначально формировалось металлсодержащее соединение, а финальная модификация органического фрагмента происходила уже непосредственно внутри этого соединения, что обеспечило стабильность молекулы в процессе сборки. Это позволило получить недоступный ранее тип светоизлучателя с улучшенными характеристиками.
Синтезированный люминофор при прохождении через него тока светится зеленым цветом. Для проведения экспериментов ученые собрали модели органических светодиодов, использовав вещество в качестве светоизлучающего слоя. Изобретение продемонстрировало высокую стабильность: свет оставался постоянным даже при изменении напряжения, а устройство не перегревалось во время работы.
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Экспериментальные образцы показали яркость в 1,5 раза выше, чем у их ближайших аналогов. Также обнаружилось, что, если изменить конструкцию светодиода, свечение становится белым. Это дает возможность использовать люминофор при изготовлении источников как зеленого, так и белого света.
Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в международном научном журнале Dalton Transactions.