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Дверь НАТО открыта для Украины, заявил Блинкен - РИА Новости, 05.04.2023
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17:13 05.04.2023 (обновлено: 17:29 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/nato-1863276022.html
Дверь НАТО открыта для Украины, заявил Блинкен
Дверь НАТО открыта для Украины, заявил Блинкен - РИА Новости, 05.04.2023
Дверь НАТО открыта для Украины, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что дверь НАТО для Украины открыта, но Киев должен соответствовать стандартам альянса. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:13
2023-04-05T17:29
в мире
украина
нато
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что дверь НАТО для Украины открыта, но Киев должен соответствовать стандартам альянса."Мы думаем о том, что мы можем сделать в долгосрочной перспективе, чтобы увеличить возможности Украины... Большой частью этого является то, чтобы Украина соответствовала стандартам НАТО и была совместима с НАТО", - сказал Блинкен по завершении министерской встречи в Брюсселе. "Конечно, двери НАТО остаются открыты, это не изменилось", - сказал госсекретарь США о возможности вступлении Украины в альянс.Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал документ о присоединении этой страны к Североатлантическому договору госсекретарю США Энтони Блинкену, что означает завершение формальной процедуры присоединения Финляндии к НАТО. Финляндия решила присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса - кроме Венгрии и Турции. Венгрия ратифицировала членство страны в блоке в конце марта, а Турция - в начале апреля. Ранее в Кремле заявляли, что Россия сожалеет в связи с ориентацией Финляндии на вступление в НАТО, для Хельсинки со стороны Москвы не исходило никакой угрозы. Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, отмечали в МИД РФ.Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
https://ria.ru/20230404/nato-1863020493.html
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в мире, украина, нато, сша, энтони блинкен
В мире, Украина, НАТО, США, Энтони Блинкен
Дверь НАТО открыта для Украины, заявил Блинкен

Блинкен: дверь НАТО открыта для Украины, но Киев должен отвечать стандартам альянса

© AP Photo / Olivier DoulieryГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Olivier Douliery
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что дверь НАТО для Украины открыта, но Киев должен соответствовать стандартам альянса.
"Мы думаем о том, что мы можем сделать в долгосрочной перспективе, чтобы увеличить возможности Украины... Большой частью этого является то, чтобы Украина соответствовала стандартам НАТО и была совместима с НАТО", - сказал Блинкен по завершении министерской встречи в Брюсселе. "Конечно, двери НАТО остаются открыты, это не изменилось", - сказал госсекретарь США о возможности вступлении Украины в альянс.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал документ о присоединении этой страны к Североатлантическому договору госсекретарю США Энтони Блинкену, что означает завершение формальной процедуры присоединения Финляндии к НАТО. Финляндия решила присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса - кроме Венгрии и Турции. Венгрия ратифицировала членство страны в блоке в конце марта, а Турция - в начале апреля. Ранее в Кремле заявляли, что Россия сожалеет в связи с ориентацией Финляндии на вступление в НАТО, для Хельсинки со стороны Москвы не исходило никакой угрозы. Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, отмечали в МИД РФ.
Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
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4 апреля, 20:11
 
В миреУкраинаНАТОСШАЭнтони Блинкен
 
 
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