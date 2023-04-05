Дверь НАТО открыта для Украины, заявил Блинкен
Блинкен: дверь НАТО открыта для Украины, но Киев должен отвечать стандартам альянса
© AP Photo / Olivier DoulieryГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Olivier Douliery
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что дверь НАТО для Украины открыта, но Киев должен соответствовать стандартам альянса.
"Мы думаем о том, что мы можем сделать в долгосрочной перспективе, чтобы увеличить возможности Украины... Большой частью этого является то, чтобы Украина соответствовала стандартам НАТО и была совместима с НАТО", - сказал Блинкен по завершении министерской встречи в Брюсселе. "Конечно, двери НАТО остаются открыты, это не изменилось", - сказал госсекретарь США о возможности вступлении Украины в альянс.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал документ о присоединении этой страны к Североатлантическому договору госсекретарю США Энтони Блинкену, что означает завершение формальной процедуры присоединения Финляндии к НАТО. Финляндия решила присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса - кроме Венгрии и Турции. Венгрия ратифицировала членство страны в блоке в конце марта, а Турция - в начале апреля. Ранее в Кремле заявляли, что Россия сожалеет в связи с ориентацией Финляндии на вступление в НАТО, для Хельсинки со стороны Москвы не исходило никакой угрозы. Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, отмечали в МИД РФ.
Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".