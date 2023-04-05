https://ria.ru/20230405/nato-1863257611.html

Говорить о членстве Украины в НАТО совершенно нереально, заявил Сийярто

Говорить о членстве Украины в НАТО совершенно нереально, заявил Сийярто - РИА Новости, 05.04.2023

Говорить о членстве Украины в НАТО совершенно нереально, заявил Сийярто

Говорить о членстве Украины в НАТО "совершенно нереально", необходимо воздерживаться от шагов, ведущих к эскалации конфликта, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T16:24

2023-04-05T16:24

2023-04-05T16:30

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петер сийярто

владимир путин

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БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Говорить о членстве Украины в НАТО "совершенно нереально", необходимо воздерживаться от шагов, ведущих к эскалации конфликта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Очевидно, говорить о членстве Украины в НАТО совершенно нереально. Думаю, что сейчас правильно было бы сконцентрироваться на одном - чтобы как можно скорее закончилась война. И по-моему, необходимо воздерживаться от всех решений, проявлений и даже высказываний, которые ведут за собой эскалацию", - сказал Сийярто венгерским журналистам после второго дня заседания глав МИД стран НАТО. Его выступление транслировалось в одной из соцсетей.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230405/konfrontatsiya-1863222861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, венгрия, нато, россия, петер сийярто, владимир путин