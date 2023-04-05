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Говорить о членстве Украины в НАТО совершенно нереально, заявил Сийярто - РИА Новости, 05.04.2023
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16:24 05.04.2023 (обновлено: 16:30 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/nato-1863257611.html
Говорить о членстве Украины в НАТО совершенно нереально, заявил Сийярто
Говорить о членстве Украины в НАТО совершенно нереально, заявил Сийярто - РИА Новости, 05.04.2023
Говорить о членстве Украины в НАТО совершенно нереально, заявил Сийярто
Говорить о членстве Украины в НАТО "совершенно нереально", необходимо воздерживаться от шагов, ведущих к эскалации конфликта, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:24
2023-04-05T16:30
в мире
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венгрия
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петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Говорить о членстве Украины в НАТО "совершенно нереально", необходимо воздерживаться от шагов, ведущих к эскалации конфликта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Очевидно, говорить о членстве Украины в НАТО совершенно нереально. Думаю, что сейчас правильно было бы сконцентрироваться на одном - чтобы как можно скорее закончилась война. И по-моему, необходимо воздерживаться от всех решений, проявлений и даже высказываний, которые ведут за собой эскалацию", - сказал Сийярто венгерским журналистам после второго дня заседания глав МИД стран НАТО. Его выступление транслировалось в одной из соцсетей.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230405/konfrontatsiya-1863222861.html
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в мире, украина, венгрия, нато, россия, петер сийярто, владимир путин
В мире, Украина, Венгрия, НАТО, Россия, Петер Сийярто, Владимир Путин
Говорить о членстве Украины в НАТО совершенно нереально, заявил Сийярто

Сийярто заявил, что говорить о членстве Украины в НАТО совершенно нереально

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Говорить о членстве Украины в НАТО "совершенно нереально", необходимо воздерживаться от шагов, ведущих к эскалации конфликта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Очевидно, говорить о членстве Украины в НАТО совершенно нереально. Думаю, что сейчас правильно было бы сконцентрироваться на одном - чтобы как можно скорее закончилась война. И по-моему, необходимо воздерживаться от всех решений, проявлений и даже высказываний, которые ведут за собой эскалацию", - сказал Сийярто венгерским журналистам после второго дня заседания глав МИД стран НАТО. Его выступление транслировалось в одной из соцсетей.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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В миреУкраинаВенгрияНАТОРоссияПетер СийяртоВладимир Путин
 
 
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