https://ria.ru/20230405/nato-1863162915.html

Песков: вступление Финляндии в НАТО создает дополнительную угрозу России

Песков: вступление Финляндии в НАТО создает дополнительную угрозу России - РИА Новости, 05.04.2023

Песков: вступление Финляндии в НАТО создает дополнительную угрозу России

Вступление Финляндии в НАТО не вносит вклад в укрепление стабильности, оно создает дополнительную угрозу РФ и обязывает принимать меры – все необходимое для... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:39

2023-04-05T12:39

2023-04-05T12:39

безопасность

дмитрий песков

нато

финляндия

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО не вносит вклад в укрепление стабильности, оно создает дополнительную угрозу РФ и обязывает принимать меры – все необходимое для обеспечения безопасности России будет сделано, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.Он добавил, что конкретные шаги для такой ребалансировки пока невозможно назвать и что для этого потребуется определенное время."Это не единоразовый какой-то акт - это процесс, растянутый по времени. Но все, что необходимо обеспечить нашей безопасности, будет сделано", - заключил Песков.

финляндия

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как расширялась НАТО Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас. 2023-04-05T12:39 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, дмитрий песков, нато, финляндия, россия