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Песков: вступление Финляндии в НАТО создает дополнительную угрозу России
Песков: вступление Финляндии в НАТО создает дополнительную угрозу России - РИА Новости, 05.04.2023
Песков: вступление Финляндии в НАТО создает дополнительную угрозу России
Вступление Финляндии в НАТО не вносит вклад в укрепление стабильности, оно создает дополнительную угрозу РФ и обязывает принимать меры – все необходимое для... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:39
2023-04-05T12:39
2023-04-05T12:39
безопасность
дмитрий песков
нато
финляндия
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО не вносит вклад в укрепление стабильности, оно создает дополнительную угрозу РФ и обязывает принимать меры – все необходимое для обеспечения безопасности России будет сделано, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.Он добавил, что конкретные шаги для такой ребалансировки пока невозможно назвать и что для этого потребуется определенное время."Это не единоразовый какой-то акт - это процесс, растянутый по времени. Но все, что необходимо обеспечить нашей безопасности, будет сделано", - заключил Песков.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
2023-04-05T12:39
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, дмитрий песков, нато, финляндия, россия
Безопасность, Дмитрий Песков, НАТО, Финляндия, Россия
Песков: вступление Финляндии в НАТО создает дополнительную угрозу России
Песков: вступление Финляндии в НАТО создает угрозу России и обязывает принимать меры
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО не вносит вклад в укрепление стабильности, оно создает дополнительную угрозу РФ и обязывает принимать меры – все необходимое для обеспечения безопасности России будет сделано, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.
«
"Безусловно, это событие, которое не вносит вклад в дело укрепления стабильности и безопасности и предсказуемости на европейском континенте. Это создает для нас дополнительную угрозу, и это обязывает нас принимать необходимые меры для ребалансировки всей системы безопасности", - сказал Песков.
Он добавил, что конкретные шаги для такой ребалансировки пока невозможно назвать и что для этого потребуется определенное время.
"Это не единоразовый какой-то акт - это процесс, растянутый по времени. Но все, что необходимо обеспечить нашей безопасности, будет сделано", - заключил Песков.