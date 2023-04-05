Рейтинг@Mail.ru
Боррель считает, что вступление Финляндии сблизит НАТО с Евросоюзом - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/nato-1863136793.html
Боррель считает, что вступление Финляндии сблизит НАТО с Евросоюзом
Боррель считает, что вступление Финляндии сблизит НАТО с Евросоюзом - РИА Новости, 05.04.2023
Боррель считает, что вступление Финляндии сблизит НАТО с Евросоюзом
Вступление Финляндии в НАТО еще больше сблизит альянс с ЕС, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед своей встречей с главами МИД стран НАТО в Брюсселе. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:49
2023-04-05T11:49
в мире
финляндия
жозеп боррель
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899403_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_8cb978731114531999945c79229a9b9e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО еще больше сблизит альянс с ЕС, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед своей встречей с главами МИД стран НАТО в Брюсселе. "Теперь 22 из 27 членов ЕС входят в НАТО. Мы надеемся, что скоро наступит очередь Швеции. Это способствует сближению Европейского союза с НАТО, усилению этих организаций", - сказал он. По его словам, обе организации продолжают оказывать помощь Украине. "Мы продолжим делать это столько, сколько будет необходимо", - указал Боррель. Накануне Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД РФ заявили, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России, ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера. В министерстве также заявили, что, вступив в НАТО, Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности и самостоятельности, чем она отличалась в международных делах на протяжении десятилетий.
https://ria.ru/20230404/nato-1862860184.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899403_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_4d3c54f145e379e0c4c09e517b4c8bca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, жозеп боррель, нато, евросоюз
В мире, Финляндия, Жозеп Боррель, НАТО, Евросоюз
Боррель считает, что вступление Финляндии сблизит НАТО с Евросоюзом

Боррель считает, что вступление Финляндии в НАТО еще сильнее сблизит альянс с Евросоюзом

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО еще больше сблизит альянс с ЕС, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед своей встречей с главами МИД стран НАТО в Брюсселе.
"Теперь 22 из 27 членов ЕС входят в НАТО. Мы надеемся, что скоро наступит очередь Швеции. Это способствует сближению Европейского союза с НАТО, усилению этих организаций", - сказал он. По его словам, обе организации продолжают оказывать помощь Украине. "Мы продолжим делать это столько, сколько будет необходимо", - указал Боррель.
Накануне Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.
В МИД РФ заявили, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России, ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера. В министерстве также заявили, что, вступив в НАТО, Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности и самостоятельности, чем она отличалась в международных делах на протяжении десятилетий.
Как расширялась НАТО - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Как расширялась НАТО
4 апреля, 14:31
 
В миреФинляндияЖозеп БоррельНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала