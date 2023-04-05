https://ria.ru/20230405/nato-1863136793.html

Боррель считает, что вступление Финляндии сблизит НАТО с Евросоюзом

Боррель считает, что вступление Финляндии сблизит НАТО с Евросоюзом - РИА Новости, 05.04.2023

Боррель считает, что вступление Финляндии сблизит НАТО с Евросоюзом

Вступление Финляндии в НАТО еще больше сблизит альянс с ЕС, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед своей встречей с главами МИД стран НАТО в Брюсселе. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:49

2023-04-05T11:49

2023-04-05T11:49

в мире

финляндия

жозеп боррель

нато

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО еще больше сблизит альянс с ЕС, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед своей встречей с главами МИД стран НАТО в Брюсселе. "Теперь 22 из 27 членов ЕС входят в НАТО. Мы надеемся, что скоро наступит очередь Швеции. Это способствует сближению Европейского союза с НАТО, усилению этих организаций", - сказал он. По его словам, обе организации продолжают оказывать помощь Украине. "Мы продолжим делать это столько, сколько будет необходимо", - указал Боррель. Накануне Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД РФ заявили, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России, ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера. В министерстве также заявили, что, вступив в НАТО, Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности и самостоятельности, чем она отличалась в международных делах на протяжении десятилетий.

https://ria.ru/20230404/nato-1862860184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, жозеп боррель, нато, евросоюз