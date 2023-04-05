Боррель считает, что вступление Финляндии сблизит НАТО с Евросоюзом
Боррель считает, что вступление Финляндии в НАТО еще сильнее сблизит альянс с Евросоюзом
© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО еще больше сблизит альянс с ЕС, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед своей встречей с главами МИД стран НАТО в Брюсселе.
"Теперь 22 из 27 членов ЕС входят в НАТО. Мы надеемся, что скоро наступит очередь Швеции. Это способствует сближению Европейского союза с НАТО, усилению этих организаций", - сказал он. По его словам, обе организации продолжают оказывать помощь Украине. "Мы продолжим делать это столько, сколько будет необходимо", - указал Боррель.
Накануне Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.
В МИД РФ заявили, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России, ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера. В министерстве также заявили, что, вступив в НАТО, Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности и самостоятельности, чем она отличалась в международных делах на протяжении десятилетий.