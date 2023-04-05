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В Китае оценили риски от вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 05.04.2023
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06:28 05.04.2023 (обновлено: 06:38 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/nato-1863067153.html
В Китае оценили риски от вступления Финляндии в НАТО
В Китае оценили риски от вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 05.04.2023
В Китае оценили риски от вступления Финляндии в НАТО
Вступление Финляндии в НАТО повысит риски безопасности этой страны и поставит под сомнение безопасность всей Европы, заявили китайские аналитики газете Global... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T06:28
2023-04-05T06:38
финляндия
россия
европа
пекка хаависто
энтони блинкен
нато
в мире
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ПЕКИН, 5 апр – РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО повысит риски безопасности этой страны и поставит под сомнение безопасность всей Европы, заявили китайские аналитики газете Global Times. "Для стран, которые оказались между крупными державами, рациональным выбором было бы непринятие чьей-либо стороны", - сказал изданию младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн. По его словам, полный отказ Финляндии от нейтралитета и перемещение ее на передовую конфронтации между НАТО и Россией несомненно повысит риски безопасности Финляндии, вместо того чтобы уменьшить их. В свою очередь профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун отметил, что вступление Финляндии в НАТО поставит под сомнение безопасность в Европе в целом. В том, что касается обычного вооружения, Россия отстает от всего блока НАТО, поэтому, отмечает Цуй Хэн, нет необходимости в его наращивании. "Главное, что нужно России против НАТО, - ядерное оружие, например, модернизация ее оборонительного ядерного потенциала", - считает Цуй Хэн. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал документ о присоединении этой страны к Североатлантическому договору госсекретарю США Энтони Блинкену, что означает завершение формальной процедуры присоединения Финляндии к НАТО. Документы о присоединении новых членов хранятся в Соединенных Штатах. Финляндия вступила в НАТО в годовщину подписания Североатлантического договора в 1949 году в Вашингтоне. Церемония завершается торжественным поднятием национального флага страны на площади перед зданием штаб-квартиры блока. Финляндия решила присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса - кроме Венгрии и Турции. Венгрия ратифицировала членство страны в блоке в конце марта, а Турция - в начале апреля. Ранее в Кремле заявляли, что Россия сожалеет в связи с ориентацией Финляндии на вступление в НАТО, для Хельсинки со стороны Москвы не исходило никакой угрозы. Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, отмечали в МИД РФ.
https://ria.ru/20230404/nato-1863015675.html
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финляндия, россия, европа, пекка хаависто, энтони блинкен, нато, в мире
Финляндия, Россия, Европа, Пекка Хаависто, Энтони Блинкен, НАТО, В мире
В Китае оценили риски от вступления Финляндии в НАТО

Цуй Хэн: вступление Финляндии в НАТО поставит под сомнение безопасность Европы

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 апр – РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО повысит риски безопасности этой страны и поставит под сомнение безопасность всей Европы, заявили китайские аналитики газете Global Times.
"Для стран, которые оказались между крупными державами, рациональным выбором было бы непринятие чьей-либо стороны", - сказал изданию младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Сенатор прокомментировал вступление Финляндии в НАТО
4 апреля, 19:37
По его словам, полный отказ Финляндии от нейтралитета и перемещение ее на передовую конфронтации между НАТО и Россией несомненно повысит риски безопасности Финляндии, вместо того чтобы уменьшить их.
«
"Россия может усилить наступление на фронте российско-украинского конфликта и в то же время продолжить наращивать развертывание своего ядерного оружия", - отметил Цуй Хэн.
В свою очередь профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун отметил, что вступление Финляндии в НАТО поставит под сомнение безопасность в Европе в целом.
«
"Финляндия утратила свою функцию моста между Россией и Европой, она заняла сторону, что доказывает тот факт, что лицам, которые принимают решения в этой стране, не хватает стратегического видения, так же, как и шведским", - сказал Ли Хайдун.
В том, что касается обычного вооружения, Россия отстает от всего блока НАТО, поэтому, отмечает Цуй Хэн, нет необходимости в его наращивании.
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Рябков: Россия откалибрует свои действия из-за вступления Финляндии в НАТО
4 апреля, 16:58
"Главное, что нужно России против НАТО, - ядерное оружие, например, модернизация ее оборонительного ядерного потенциала", - считает Цуй Хэн.
«
"Очень опасно и безответственно со стороны НАТО подталкивать Россию к демонстрации ее ядерной мощи", - отметил Ли Хайдун.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал документ о присоединении этой страны к Североатлантическому договору госсекретарю США Энтони Блинкену, что означает завершение формальной процедуры присоединения Финляндии к НАТО.
Документы о присоединении новых членов хранятся в Соединенных Штатах. Финляндия вступила в НАТО в годовщину подписания Североатлантического договора в 1949 году в Вашингтоне. Церемония завершается торжественным поднятием национального флага страны на площади перед зданием штаб-квартиры блока.
Финляндия решила присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса - кроме Венгрии и Турции. Венгрия ратифицировала членство страны в блоке в конце марта, а Турция - в начале апреля. Ранее в Кремле заявляли, что Россия сожалеет в связи с ориентацией Финляндии на вступление в НАТО, для Хельсинки со стороны Москвы не исходило никакой угрозы. Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, отмечали в МИД РФ.
Президентский дворец в Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Канцелярия президента Финляндии прокомментировала вступление страны в НАТО
4 апреля, 16:24
 
ФинляндияРоссияЕвропаПекка ХаавистоЭнтони БлинкенНАТОВ мире
 
 
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