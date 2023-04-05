В Китае оценили риски от вступления Финляндии в НАТО
Цуй Хэн: вступление Финляндии в НАТО поставит под сомнение безопасность Европы
© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
ПЕКИН, 5 апр – РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО повысит риски безопасности этой страны и поставит под сомнение безопасность всей Европы, заявили китайские аналитики газете Global Times.
"Для стран, которые оказались между крупными державами, рациональным выбором было бы непринятие чьей-либо стороны", - сказал изданию младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.
По его словам, полный отказ Финляндии от нейтралитета и перемещение ее на передовую конфронтации между НАТО и Россией несомненно повысит риски безопасности Финляндии, вместо того чтобы уменьшить их.
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"Россия может усилить наступление на фронте российско-украинского конфликта и в то же время продолжить наращивать развертывание своего ядерного оружия", - отметил Цуй Хэн.
В свою очередь профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун отметил, что вступление Финляндии в НАТО поставит под сомнение безопасность в Европе в целом.
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"Финляндия утратила свою функцию моста между Россией и Европой, она заняла сторону, что доказывает тот факт, что лицам, которые принимают решения в этой стране, не хватает стратегического видения, так же, как и шведским", - сказал Ли Хайдун.
В том, что касается обычного вооружения, Россия отстает от всего блока НАТО, поэтому, отмечает Цуй Хэн, нет необходимости в его наращивании.
"Главное, что нужно России против НАТО, - ядерное оружие, например, модернизация ее оборонительного ядерного потенциала", - считает Цуй Хэн.
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"Очень опасно и безответственно со стороны НАТО подталкивать Россию к демонстрации ее ядерной мощи", - отметил Ли Хайдун.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал документ о присоединении этой страны к Североатлантическому договору госсекретарю США Энтони Блинкену, что означает завершение формальной процедуры присоединения Финляндии к НАТО.
Документы о присоединении новых членов хранятся в Соединенных Штатах. Финляндия вступила в НАТО в годовщину подписания Североатлантического договора в 1949 году в Вашингтоне. Церемония завершается торжественным поднятием национального флага страны на площади перед зданием штаб-квартиры блока.
Финляндия решила присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса - кроме Венгрии и Турции. Венгрия ратифицировала членство страны в блоке в конце марта, а Турция - в начале апреля. Ранее в Кремле заявляли, что Россия сожалеет в связи с ориентацией Финляндии на вступление в НАТО, для Хельсинки со стороны Москвы не исходило никакой угрозы. Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, отмечали в МИД РФ.