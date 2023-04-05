https://ria.ru/20230405/nato-1863067153.html

В Китае оценили риски от вступления Финляндии в НАТО

В Китае оценили риски от вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 05.04.2023

В Китае оценили риски от вступления Финляндии в НАТО

Вступление Финляндии в НАТО повысит риски безопасности этой страны и поставит под сомнение безопасность всей Европы, заявили китайские аналитики газете Global... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T06:28

2023-04-05T06:28

2023-04-05T06:38

финляндия

россия

европа

пекка хаависто

энтони блинкен

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52b2e7eff663872d6a9d40171f08d4cb.jpg

ПЕКИН, 5 апр – РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО повысит риски безопасности этой страны и поставит под сомнение безопасность всей Европы, заявили китайские аналитики газете Global Times. "Для стран, которые оказались между крупными державами, рациональным выбором было бы непринятие чьей-либо стороны", - сказал изданию младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн. По его словам, полный отказ Финляндии от нейтралитета и перемещение ее на передовую конфронтации между НАТО и Россией несомненно повысит риски безопасности Финляндии, вместо того чтобы уменьшить их. В свою очередь профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун отметил, что вступление Финляндии в НАТО поставит под сомнение безопасность в Европе в целом. В том, что касается обычного вооружения, Россия отстает от всего блока НАТО, поэтому, отмечает Цуй Хэн, нет необходимости в его наращивании. "Главное, что нужно России против НАТО, - ядерное оружие, например, модернизация ее оборонительного ядерного потенциала", - считает Цуй Хэн. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал документ о присоединении этой страны к Североатлантическому договору госсекретарю США Энтони Блинкену, что означает завершение формальной процедуры присоединения Финляндии к НАТО. Документы о присоединении новых членов хранятся в Соединенных Штатах. Финляндия вступила в НАТО в годовщину подписания Североатлантического договора в 1949 году в Вашингтоне. Церемония завершается торжественным поднятием национального флага страны на площади перед зданием штаб-квартиры блока. Финляндия решила присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса - кроме Венгрии и Турции. Венгрия ратифицировала членство страны в блоке в конце марта, а Турция - в начале апреля. Ранее в Кремле заявляли, что Россия сожалеет в связи с ориентацией Финляндии на вступление в НАТО, для Хельсинки со стороны Москвы не исходило никакой угрозы. Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, отмечали в МИД РФ.

https://ria.ru/20230404/nato-1863015675.html

https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862973944.html

https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862959666.html

финляндия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, россия, европа, пекка хаависто, энтони блинкен, нато, в мире