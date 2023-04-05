https://ria.ru/20230405/mvf-1863055322.html

Глава минфина США призвала МВФ усилить поддержку стран-должников

Глава минфина США призвала МВФ усилить поддержку стран-должников - РИА Новости, 05.04.2023

Глава минфина США призвала МВФ усилить поддержку стран-должников

Глава минфина США Джанет Йеллен приветствовала решение Международного валютного фонда (МВФ) о выделении кредитов Украине и призвала фонд к увеличению усилий по... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T01:17

2023-04-05T01:17

2023-04-05T01:20

в мире

украина

джанет йеллен

кристалина георгиева

мвф

министерство финансов сша

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Глава минфина США Джанет Йеллен приветствовала решение Международного валютного фонда (МВФ) о выделении кредитов Украине и призвала фонд к увеличению усилий по поддержке стран, столкнувшихся с долговым кризисом, сообщило ведомство по итогам состоявшихся во вторник переговоров с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Как сообщила пресс-служба ведомства, Йеллен "призвала МВФ углубить усилия по поддержке стран с низким и средним доходом, которые стоят перед лицом долгового кризиса, а также продолжать оказывать давление на всех официальных кредиторов, чтобы они завершали процессы по реструктуризации долгов". Глава американского минфина также приветствовала решение МВФ о выделении Украине 15,6 миллиарда долларов в рамках кредитной программы на четыре года. Стороны обсудили другие вопросы, в том числе экономические прогнозы и ситуацию в американском финансовом секторе, сообщил минфин. Глава американского финансового ведомства заявила, что рассчитывает продолжить обсуждение этих тем в ходе предстоящей на следующей неделе весенней сессии МВФ и Всемирного банка.

https://ria.ru/20230404/pomosch-1863019717.html

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в мире, украина, джанет йеллен, кристалина георгиева, мвф, министерство финансов сша, всемирный банк