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Глава минфина США призвала МВФ усилить поддержку стран-должников
Глава минфина США призвала МВФ усилить поддержку стран-должников - РИА Новости, 05.04.2023
Глава минфина США призвала МВФ усилить поддержку стран-должников
Глава минфина США Джанет Йеллен приветствовала решение Международного валютного фонда (МВФ) о выделении кредитов Украине и призвала фонд к увеличению усилий по... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T01:17
2023-04-05T01:17
2023-04-05T01:20
в мире
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джанет йеллен
кристалина георгиева
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министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Глава минфина США Джанет Йеллен приветствовала решение Международного валютного фонда (МВФ) о выделении кредитов Украине и призвала фонд к увеличению усилий по поддержке стран, столкнувшихся с долговым кризисом, сообщило ведомство по итогам состоявшихся во вторник переговоров с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Как сообщила пресс-служба ведомства, Йеллен "призвала МВФ углубить усилия по поддержке стран с низким и средним доходом, которые стоят перед лицом долгового кризиса, а также продолжать оказывать давление на всех официальных кредиторов, чтобы они завершали процессы по реструктуризации долгов". Глава американского минфина также приветствовала решение МВФ о выделении Украине 15,6 миллиарда долларов в рамках кредитной программы на четыре года. Стороны обсудили другие вопросы, в том числе экономические прогнозы и ситуацию в американском финансовом секторе, сообщил минфин. Глава американского финансового ведомства заявила, что рассчитывает продолжить обсуждение этих тем в ходе предстоящей на следующей неделе весенней сессии МВФ и Всемирного банка.
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в мире, украина, джанет йеллен, кристалина георгиева, мвф, министерство финансов сша, всемирный банк
В мире, Украина, Джанет Йеллен, Кристалина Георгиева, МВФ, Министерство финансов США, Всемирный банк
Глава минфина США призвала МВФ усилить поддержку стран-должников
Глава минфина США Йеллен призвала МВФ усилить поддержку стран-должников
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Глава минфина США Джанет Йеллен приветствовала решение Международного валютного фонда (МВФ) о выделении кредитов Украине и призвала фонд к увеличению усилий по поддержке стран, столкнувшихся с долговым кризисом, сообщило ведомство по итогам состоявшихся во вторник переговоров с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.
Как сообщила пресс-служба ведомства, Йеллен "призвала МВФ углубить усилия по поддержке стран с низким и средним доходом, которые стоят перед лицом долгового кризиса, а также продолжать оказывать давление на всех официальных кредиторов, чтобы они завершали процессы по реструктуризации долгов".
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Глава американского минфина также приветствовала решение МВФ о выделении Украине 15,6 миллиарда долларов в рамках кредитной программы на четыре года.
Стороны обсудили другие вопросы, в том числе экономические прогнозы и ситуацию в американском финансовом секторе, сообщил минфин. Глава американского финансового ведомства заявила, что рассчитывает продолжить обсуждение этих тем в ходе предстоящей на следующей неделе весенней сессии МВФ и Всемирного банка
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