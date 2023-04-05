https://ria.ru/20230405/miting-1863138015.html
В Кишиневе сторонники оппозиции вышли на митинг против тарифов ЖКХ
В Кишиневе сторонники оппозиции вышли на митинг против тарифов ЖКХ - РИА Новости, 05.04.2023
В Кишиневе сторонники оппозиции вышли на митинг против тарифов ЖКХ
Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в среду здание Национального агентства по урегулированию в энергетике (НАРЭ), выражая недовольство... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:51
2023-04-05T11:51
2023-04-05T11:51
в мире
молдавия
кишинев
жкх
митинги
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КИШИНЕВ, 5 апр – РИА Новости. Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в среду здание Национального агентства по урегулированию в энергетике (НАРЭ), выражая недовольство нынешними тарифами на газ и электроэнергию, передает корреспондент РИА Новости. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что республика может отказаться от российского газа и электроэнергии, но это приведет к существенному подорожанию энергоресурсов, поэтому правительство думает о механизмах компенсаций потребителям. Протестующие скандируют антиправительственные лозунги, призывая руководство страны уйти в отставку. "Мы вышли сюда, чтобы элементарно отстоять свое право на жизнь. Тарифы на коммуналку, газ, электричество необоснованно завышены. Правительство обманывает население: мы видим, что цены на газ на спотовом рынке дешевле, чем те, о которых нам заявляют власти. А сейчас власти остановили выплаты компенсации за коммуналку. Это позор", - заявил в ходе митинга депутат городского собрания Кишинева Юрий Кузнецов. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20230404/vlasti-1862910408.html
https://ria.ru/20230404/ucheniya-1863031568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, жкх, митинги
В мире, Молдавия, Кишинев, ЖКХ, Митинги
В Кишиневе сторонники оппозиции вышли на митинг против тарифов ЖКХ
В Кишиневе сторонники оппозиционной партии "Шор" вышли на митинг против тарифов ЖКХ
КИШИНЕВ, 5 апр – РИА Новости. Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в среду здание Национального агентства по урегулированию в энергетике (НАРЭ), выражая недовольство нынешними тарифами на газ и электроэнергию, передает корреспондент РИА Новости.
Молдавия
испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан
заявил, что республика может отказаться от российского газа и электроэнергии, но это приведет к существенному подорожанию энергоресурсов, поэтому правительство думает о механизмах компенсаций потребителям.
Шор потребовал от властей Молдавии снизить тарифы на газ и электроэнергию
Протестующие скандируют антиправительственные лозунги, призывая руководство страны уйти в отставку.
"Мы вышли сюда, чтобы элементарно отстоять свое право на жизнь. Тарифы на коммуналку, газ, электричество необоснованно завышены. Правительство обманывает население: мы видим, что цены на газ на спотовом рынке дешевле, чем те, о которых нам заявляют власти. А сейчас власти остановили выплаты компенсации за коммуналку. Это позор", - заявил в ходе митинга депутат городского собрания Кишинева Юрий Кузнецов.
В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ
, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".
Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
Генерал США проинспектирует учения в Молдавии по штурму ПМР, заявил депутат