Рейтинг@Mail.ru
Мишустин 6 апреля встретится с депутатами Госдумы - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 05.04.2023 (обновлено: 09:13 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/mishustin-1863078298.html
Мишустин 6 апреля встретится с депутатами Госдумы
Мишустин 6 апреля встретится с депутатами Госдумы - РИА Новости, 05.04.2023
Мишустин 6 апреля встретится с депутатами Госдумы
Глава правительства РФ Михаил Мишустин 6 апреля встретится с депутатами Госдумы, которые не успели задать свои вопросы во время отчета кабмина, сообщил РИА... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T09:08
2023-04-05T09:13
политика
госдума рф
михаил мишустин
россия
борис беляков
николай харитонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850670581_0:0:2850:1604_1920x0_80_0_0_d8d54de21012fdb7e57b581663509eff.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин 6 апреля встретится с депутатами Госдумы, которые не успели задать свои вопросы во время отчета кабмина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь премьера Борис Беляков."Да. Об этом Михаил Владимирович (Мишустин) и Вячеслав Викторович (Володин) договорились во время отчета правительства в Государственной Думе", - сказал он.Ранее Мишустин на заседании кабмина попросил подготовить встречу с депутатами, которые не успели задать вопросы во время отчета правительства в Госдуме 23 марта. Он попросил организовать мероприятие в ближайшее время, отметив, что "нам обязательно нужно дать им возможность высказаться, задать свои вопросы". Во время самого отчета Мишустин пригласил депутатов на эту встречу, озвучив фамилии 10 политиков, в том числе Николая Харитонова, Владимира Кошелева, Анатолия Аксакова, Леонида Калашникова и других.
https://ria.ru/20230404/kitay-1862907306.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850670581_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_c039ba240850ddeb055bcb2619b5ff5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, госдума рф, михаил мишустин, россия, борис беляков, николай харитонов
Политика, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Россия, Борис Беляков, Николай Харитонов
Мишустин 6 апреля встретится с депутатами Госдумы

Мишустин 6 апреля встретится с депутатами Госдумы, не успевшими задать вопросы на отчете

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин 6 апреля встретится с депутатами Госдумы, которые не успели задать свои вопросы во время отчета кабмина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь премьера Борис Беляков.
"Да. Об этом Михаил Владимирович (Мишустин) и Вячеслав Викторович (Володин) договорились во время отчета правительства в Государственной Думе", - сказал он.
Ранее Мишустин на заседании кабмина попросил подготовить встречу с депутатами, которые не успели задать вопросы во время отчета правительства в Госдуме 23 марта. Он попросил организовать мероприятие в ближайшее время, отметив, что "нам обязательно нужно дать им возможность высказаться, задать свои вопросы". Во время самого отчета Мишустин пригласил депутатов на эту встречу, озвучив фамилии 10 политиков, в том числе Николая Харитонова, Владимира Кошелева, Анатолия Аксакова, Леонида Калашникова и других.
Премьер госсовета КНР Ли Цян - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Мишустин и премьер Госсовета КНР провели телефонный разговор
4 апреля, 14:21
 
ПолитикаГосдума РФМихаил МишустинРоссияБорис БеляковНиколай Харитонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала