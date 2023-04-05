https://ria.ru/20230405/mishustin-1863078298.html
Мишустин 6 апреля встретится с депутатами Госдумы
Мишустин 6 апреля встретится с депутатами Госдумы - РИА Новости, 05.04.2023
Мишустин 6 апреля встретится с депутатами Госдумы
Глава правительства РФ Михаил Мишустин 6 апреля встретится с депутатами Госдумы, которые не успели задать свои вопросы во время отчета кабмина, сообщил РИА... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T09:08
2023-04-05T09:08
2023-04-05T09:13
политика
госдума рф
михаил мишустин
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борис беляков
николай харитонов
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин 6 апреля встретится с депутатами Госдумы, которые не успели задать свои вопросы во время отчета кабмина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь премьера Борис Беляков."Да. Об этом Михаил Владимирович (Мишустин) и Вячеслав Викторович (Володин) договорились во время отчета правительства в Государственной Думе", - сказал он.Ранее Мишустин на заседании кабмина попросил подготовить встречу с депутатами, которые не успели задать вопросы во время отчета правительства в Госдуме 23 марта. Он попросил организовать мероприятие в ближайшее время, отметив, что "нам обязательно нужно дать им возможность высказаться, задать свои вопросы". Во время самого отчета Мишустин пригласил депутатов на эту встречу, озвучив фамилии 10 политиков, в том числе Николая Харитонова, Владимира Кошелева, Анатолия Аксакова, Леонида Калашникова и других.
https://ria.ru/20230404/kitay-1862907306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, михаил мишустин, россия, борис беляков, николай харитонов
Политика, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Россия, Борис Беляков, Николай Харитонов
Мишустин 6 апреля встретится с депутатами Госдумы
Мишустин 6 апреля встретится с депутатами Госдумы, не успевшими задать вопросы на отчете