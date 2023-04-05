https://ria.ru/20230405/mishustin-1863078298.html

Мишустин 6 апреля встретится с депутатами Госдумы

Мишустин 6 апреля встретится с депутатами Госдумы - РИА Новости, 05.04.2023

Мишустин 6 апреля встретится с депутатами Госдумы

Глава правительства РФ Михаил Мишустин 6 апреля встретится с депутатами Госдумы, которые не успели задать свои вопросы во время отчета кабмина, сообщил РИА... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T09:08

2023-04-05T09:08

2023-04-05T09:13

политика

госдума рф

михаил мишустин

россия

борис беляков

николай харитонов

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин 6 апреля встретится с депутатами Госдумы, которые не успели задать свои вопросы во время отчета кабмина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь премьера Борис Беляков."Да. Об этом Михаил Владимирович (Мишустин) и Вячеслав Викторович (Володин) договорились во время отчета правительства в Государственной Думе", - сказал он.Ранее Мишустин на заседании кабмина попросил подготовить встречу с депутатами, которые не успели задать вопросы во время отчета правительства в Госдуме 23 марта. Он попросил организовать мероприятие в ближайшее время, отметив, что "нам обязательно нужно дать им возможность высказаться, задать свои вопросы". Во время самого отчета Мишустин пригласил депутатов на эту встречу, озвучив фамилии 10 политиков, в том числе Николая Харитонова, Владимира Кошелева, Анатолия Аксакова, Леонида Калашникова и других.

https://ria.ru/20230404/kitay-1862907306.html

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Екатерина Зайцева

политика, госдума рф, михаил мишустин, россия, борис беляков, николай харитонов