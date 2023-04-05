https://ria.ru/20230405/miny-1863313176.html
На Украине возобновили серийное производство минометных мин
На Украине возобновили серийное производство минометных мин - РИА Новости, 05.04.2023
На Украине возобновили серийное производство минометных мин
Компания "Украинская бронетехника" сообщила, что возобновила серийное производство минометных мин калибра 60-мм, украинские военные получили на вооружение более РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:14
2023-04-05T19:14
2023-04-05T19:14
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украина
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антон геращенко
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Компания "Украинская бронетехника" сообщила, что возобновила серийное производство минометных мин калибра 60-мм, украинские военные получили на вооружение более 100 тысяч единиц. "Украинская бронетехника" возобновила серийное производство минометных выстрелов калибра 60 мм и поставила Вооруженным силам Украины более 100 тысяч единиц", - сообщает пресс-служба компании в социальной сети Facebook*.По словам гендиректора компании Владислава Бельбаса, используется принцип распределительного производства. Это единственный украинский минометный выстрел, который производится военно-промышленный комплексом страны. Компания использовала натовский подход в производстве. Боеприпасы можно использовать сразу на позициях без дополнительной подготовки. Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что для успешного массового выпуска снарядов для украинских войск необходимо разместить производство в разных подземных хранилищах в центральных и западных регионах страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, технологии, украина, россия, антон геращенко
В мире, Технологии, Украина, Россия, Антон Геращенко
На Украине возобновили серийное производство минометных мин
На Украине возобновили серийное производство минометных мин калибра 60 миллиметров
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Компания "Украинская бронетехника" сообщила, что возобновила серийное производство минометных мин калибра 60-мм, украинские военные получили на вооружение более 100 тысяч единиц.
"Украинская бронетехника" возобновила серийное производство минометных выстрелов калибра 60 мм и поставила Вооруженным силам Украины более 100 тысяч единиц", - сообщает пресс-служба компании в социальной сети Facebook*.
По словам гендиректора компании Владислава Бельбаса, используется принцип распределительного производства. Это единственный украинский минометный выстрел, который производится военно-промышленный комплексом страны. Компания использовала натовский подход в производстве. Боеприпасы можно использовать сразу на позициях без дополнительной подготовки.
Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко
заявил, что для успешного массового выпуска снарядов для украинских войск необходимо разместить производство в разных подземных хранилищах в центральных и западных регионах страны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Украина договорилась о привлечении 73 миллионов долларов на разминирование