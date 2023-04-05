https://ria.ru/20230405/mid-1863118690.html
МИД: Киев стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине
МИД: Киев стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине - РИА Новости, 05.04.2023
МИД: Киев стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине
Киевские власти стремятся нанести "решающее поражение" православной вере на Украине и множат политику морального террора против сограждан и верующих, заявил... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:14
2023-04-05T11:14
2023-04-05T11:14
россия
украина
киев
владимир зеленский
михаил подоляк
александр ткаченко (украина)
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киевские власти стремятся нанести "решающее поражение" православной вере на Украине и множат политику морального террора против сограждан и верующих, заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович. "Режим Владимира Зеленского упорно стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине. Этот факт цинично подтвердил советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк, который сказал, что надо было "зачистить" УПЦ сразу же после начала СВО", - приводятся слова Аскальдовича в комментарии на сайте МИД РФ. Он подчеркнул, что в России возмущены грубым актом произвола против РПЦ и обеспокоены судьбой монахов и священников Киево-Печерской лавры, находящихся под угрозой физической и моральной расправы. "Своими действиями киевский режим упорно продолжает множить политику морального террора против сограждан и верующих, причем в период Великого поста. Уверены, что последствия за содеянное не заставят себя долго ждать. Владимиру Зеленскому и всем богоборцам от власти воздастся за их греховные деяния, и за ними навсегда закрепится позорная слава гонителей УПЦ", - отметил Аскальдович. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230404/lavra-1862985949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, александр ткаченко (украина), русская православная церковь, ситуация вокруг упц
Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Александр Ткаченко (Украина), Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
МИД: Киев стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине
В МИД заявили, что Киев множит политику террора против православных верующих на Украине
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Киевские власти стремятся нанести "решающее поражение" православной вере на Украине и множат политику морального террора против сограждан и верующих, заявил спецпредставитель
главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.
"Режим Владимира Зеленского упорно стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине. Этот факт цинично подтвердил советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк, который сказал, что надо было "зачистить" УПЦ сразу же после начала СВО", - приводятся слова Аскальдовича в комментарии на сайте МИД РФ.
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Он подчеркнул, что в России возмущены грубым актом произвола против РПЦ и обеспокоены судьбой монахов и священников Киево-Печерской лавры, находящихся под угрозой физической и моральной расправы.
"Своими действиями киевский режим упорно продолжает множить политику морального террора против сограждан и верующих, причем в период Великого поста. Уверены, что последствия за содеянное не заставят себя долго ждать. Владимиру Зеленскому и всем богоборцам от власти воздастся за их греховные деяния, и за ними навсегда закрепится позорная слава гонителей УПЦ", - отметил Аскальдович.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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