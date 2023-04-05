https://ria.ru/20230405/mid-1863101852.html

В МИД потребовали освободить наместника Киево-Печерской лавры

В МИД потребовали освободить наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 05.04.2023

В МИД потребовали освободить наместника Киево-Печерской лавры

Россия потребовала немедленно освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и предоставить ему медицинскую помощь, следует из заявления... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:45

2023-04-05T10:45

2023-04-05T11:47

религия

россия

украина

киев

ситуация вокруг упц

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

киево-печерская лавра

украинская православная церковь

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия потребовала немедленно освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и предоставить ему медицинскую помощь, следует из заявления спецпредставителя министра иностранных дел по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям Геннадия Аскальдовича."Глубоко переживаем за судьбу владыки Павла, который, как известно, находится под домашним арестом и в электронных кандалах. Его фигура приобретает для людей доброй воли образ мученика за православную веру. На этом фоне верхом цинизма являются слова Владимира Зеленского, заявившего, что Украина — это территория самой большой религиозной свободы", — говорится в документе.Киевский режим упорно стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине, отметил Аскальдович."Этот факт цинично подтвердил советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк, который сказал, что надо было "зачистить" УПЦ сразу же после начала СВО", — добавил он.Дипломат подчеркнул, что в России возмущены грубым актом произвола против канонической Украинской православной церкви и обеспокоены судьбой монахов и священников Киево-Печерской лавры, находящихся под угрозой физической и моральной расправы."Своими действиями киевский режим упорно продолжает множить политику морального террора против сограждан и верующих, причем в период Великого поста. Уверены, что последствия за содеянное не заставят себя долго ждать. Владимиру Зеленскому и всем богоборцам от власти воздастся за их греховные деяния, и за ними навсегда закрепится позорная слава гонителей УПЦ", — заключил Аскальдович.Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры обострилось из-за попыток властей выгнать монахов из обители. Министерство культуры Украины разорвало договор аренды и требовало, чтобы монахи покинули монастырь до 29 марта. Впрочем, им поставили условие, что они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.Наместник лавры митрополит Павел заявлял, что расторжение договора в одностороннем порядке невозможно и для этого нужно решение суда. По его словам, компромиссов быть не может и братия намерена стоять до конца. В лавру ежедневно приходят сотни прихожан УПЦ, чтобы поддержать монахов. У стен монастыря собираются и противники канонической церкви, которые скандируют лозунги.Первого апреля Шевченковский районный суд Киева отправил митрополита Павла под домашний арест на два месяца и запретил ему общаться с верующими. Наместника обвиняют в "сотрудничестве с Россией" и разжигании межрелигиозной вражды. Сам он назвал решение суда политическим заказом.

https://ria.ru/20230405/lavra-1863000936.html

https://ria.ru/20230404/yazychnik-1863014047.html

https://ria.ru/20230404/ukraina-1862846984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, киев, ситуация вокруг упц, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киево-печерская лавра, украинская православная церковь