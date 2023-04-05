https://ria.ru/20230405/metally-1863183206.html

На геологоразведку в Якутии направили более 26 миллиардов рублей

На геологоразведку в Якутии направили более 26 миллиардов рублей - РИА Новости, 05.04.2023

На геологоразведку в Якутии направили более 26 миллиардов рублей

На поиск месторождений благородных металлов в Якутии за пять лет направили более 26 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:28

2023-04-05T13:28

2023-04-05T13:28

республика саха (якутия)

экономика

цены на нефть

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/24108/13/241081388_0:910:1337:1662_1920x0_80_0_0_c32ce3b0c00686e425f60c3614b12744.jpg

ЯКУТСК, 5 апр - РИА Новости. На поиск месторождений благородных металлов в Якутии за пять лет направили более 26 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. По словам министра промышленности и геологии республики Максима Терещенко, основная добыча благородных металлов ведется в Алданском, Олекминском и Оймяконском районах Якутии. Компании также проявляют интерес к изучению новых территорий, поэтому большая часть финансирования геологоразведки идет от них. "На поиск месторождений благородных металлов направили более 26 миллиардов рублей по итогам пяти лет. Якутия смогла за счет геологоразведки увеличить запасы золота на 229 тонн, запасы серебра - на 1 498 тонн", - приводятся слова Терещенко. Терещенко рассказал, что ежегодно золотодобывающие компании направляют в бюджет региона в среднем около 9-10 миллиардов рублей налогов. По итогам 2022 года Якутия добыла около 50 тонн золота, чем успешно закрепила лидерство по стране. "В республике также реализуется новый проект "Алданский промышленный кластер", благодаря которому промышленные предприятия планируют увеличить добычу и переработку полезных ископаемых. На сегодня инвесторы подтвердили свой интерес к участию", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что экспорт угля из Якутии на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам 2022 года превысил показатели 2021 года и составил порядка 26 миллионов тонн. Промышленный рост региона за прошедший год составил 10%, это лучший показатель по стране.

https://ria.ru/20230403/bezrabotitsa-1862689630.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, республика саха (якутия)