https://ria.ru/20230405/mery-1863234480.html

В Госдуме рассказали, что может ждать артистов, действующих против России

В Госдуме рассказали, что может ждать артистов, действующих против России - РИА Новости, 05.04.2023

В Госдуме рассказали, что может ждать артистов, действующих против России

Разрабатываемые рабочей группой в ГД меры в отношении артистов, уехавших из России и выступающих с антироссийской позицией, коснутся только тех, кто активно... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:40

2023-04-05T15:40

2023-04-05T15:42

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Разрабатываемые рабочей группой в ГД меры в отношении артистов, уехавших из России и выступающих с антироссийской позицией, коснутся только тех, кто активно действует против страны, а не просто высказывает свою позицию, заявил РИА Новости первый заместитель председателя Комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов. По его словам, проблема состоит в том, что "большинство из этих людей продолжают получать деньги от России", и меры, разрабатываемые рабочей группой, будут касаться "прежде всего, финансовой стороны", а также вопросов, связанных с возможностью уехавших артистов "пользоваться всеми гражданскими правами нашей страны". Он добавил, что очередное заседание рабочей группы пока не назначено, но, "скорее всего, это отойдет на вторую половину мая". Ранее Шолохов говорил, что рабочая группа Госдумы по деятелям культуры, уехавшим из РФ и выступающим с антироссийской позицией была собрана из депутатов всех фракций, членов комитета по культуре в первую очередь, а также смежных комитетов. Также в группу входят представители ведомств, которые занимаются надзором, "например, Роспотребсоюз, который обладает механизмами для ликвидации каких-то негативных действий". Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 24 января поручил комитету ГД по культуре обобщить и подготовить законодательные предложения в отношении покинувших Россию артистов, которые оскорбляют свою страну, но продолжают зарабатывать на ней деньги. -0-

https://ria.ru/20230405/tatarskiy-1863153025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

александр шолохов, вячеслав володин, госдума рф, россия, звезды, знаменитости