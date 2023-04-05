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В Госдуме рассказали, что может ждать артистов, действующих против России
В Госдуме рассказали, что может ждать артистов, действующих против России - РИА Новости, 05.04.2023
В Госдуме рассказали, что может ждать артистов, действующих против России
Разрабатываемые рабочей группой в ГД меры в отношении артистов, уехавших из России и выступающих с антироссийской позицией, коснутся только тех, кто активно... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:40
2023-04-05T15:40
2023-04-05T15:42
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Разрабатываемые рабочей группой в ГД меры в отношении артистов, уехавших из России и выступающих с антироссийской позицией, коснутся только тех, кто активно действует против страны, а не просто высказывает свою позицию, заявил РИА Новости первый заместитель председателя Комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов. По его словам, проблема состоит в том, что "большинство из этих людей продолжают получать деньги от России", и меры, разрабатываемые рабочей группой, будут касаться "прежде всего, финансовой стороны", а также вопросов, связанных с возможностью уехавших артистов "пользоваться всеми гражданскими правами нашей страны". Он добавил, что очередное заседание рабочей группы пока не назначено, но, "скорее всего, это отойдет на вторую половину мая". Ранее Шолохов говорил, что рабочая группа Госдумы по деятелям культуры, уехавшим из РФ и выступающим с антироссийской позицией была собрана из депутатов всех фракций, членов комитета по культуре в первую очередь, а также смежных комитетов. Также в группу входят представители ведомств, которые занимаются надзором, "например, Роспотребсоюз, который обладает механизмами для ликвидации каких-то негативных действий". Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 24 января поручил комитету ГД по культуре обобщить и подготовить законодательные предложения в отношении покинувших Россию артистов, которые оскорбляют свою страну, но продолжают зарабатывать на ней деньги. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр шолохов, вячеслав володин, госдума рф, россия, звезды, знаменитости
Шоубиз, Александр Шолохов, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия, звезды, Знаменитости
В Госдуме рассказали, что может ждать артистов, действующих против России
Депутат рассказал о мерах, которые думают принять против звезд с антироссийской позицией
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Разрабатываемые рабочей группой в ГД меры в отношении артистов, уехавших из России и выступающих с антироссийской позицией, коснутся только тех, кто активно действует против страны, а не просто высказывает свою позицию, заявил РИА Новости первый заместитель председателя Комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов.
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"Сейчас в большей степени следует — и члены рабочей группы отчетливо это осознают — заниматься не охотой за ведьмами, не призывами к каранию кого-либо и действиями в этом направлении, а пониманием того, каким образом относиться к тем людям, которые не просто высказывают свою позицию, а которые активно действуют против своей собственной страны... есть... группа людей, которая не просто заявляет о своей позиции... Они, скажем, финансируют (украинскую сторону)... Но мы понимаем, если это называть немножко по-другому, эти люди покупают оружие, которым будут убивать наших ребят, их сограждан. И вот в отношении этих людей стоит серьезнейшим образом разбираться", — прокомментировал Шолохов.
По его словам, проблема состоит в том, что "большинство из этих людей продолжают получать деньги от России", и меры, разрабатываемые рабочей группой, будут касаться "прежде всего, финансовой стороны", а также вопросов, связанных с возможностью уехавших артистов "пользоваться всеми гражданскими правами нашей страны".
«
"Но это совершенно нонсенс — платить деньги человеку, который эти же деньги против страны направляет. Вот это отрегулировать совершенно необходимо. У нас правовое государство, и поэтому мы должны законодательство наше организовать таким образом, чтобы подобные вещи были невозможны с точки зрения закона, и чтобы была четко прописана процедура", — объяснил Шолохов.
Он добавил, что очередное заседание рабочей группы пока не назначено, но, "скорее всего, это отойдет на вторую половину мая".
Ранее Шолохов говорил, что рабочая группа Госдумы по деятелям культуры, уехавшим из РФ и выступающим с антироссийской позицией была собрана из депутатов всех фракций, членов комитета по культуре в первую очередь, а также смежных комитетов.
Также в группу входят представители ведомств, которые занимаются надзором, "например, Роспотребсоюз, который обладает механизмами для ликвидации каких-то негативных действий".
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 24 января поручил комитету ГД по культуре обобщить и подготовить законодательные предложения в отношении покинувших Россию артистов, которые оскорбляют свою страну, но продолжают зарабатывать на ней деньги. -0-
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