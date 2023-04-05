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Патриарх Кирилл поддержал решение мэра Москвы по строительству мечети - РИА Новости, 05.04.2023
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Религия
 
20:34 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/mechet-1863329243.html
Патриарх Кирилл поддержал решение мэра Москвы по строительству мечети
Патриарх Кирилл поддержал решение мэра Москвы по строительству мечети - РИА Новости, 05.04.2023
Патриарх Кирилл поддержал решение мэра Москвы по строительству мечети
Решение мэра Москвы Сергея Собянина о переносе места строительства мечети в районе Косино соответствует ожиданиям верующих и будет способствовать... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T20:34
2023-04-05T20:34
религия
москва
россия
сергей собянин
равиль гайнутдин
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Решение мэра Москвы Сергея Собянина о переносе места строительства мечети в районе Косино соответствует ожиданиям верующих и будет способствовать межрелигиозному согласию в столице, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Соответствующее обращение опубликовано в среду на сайте Русской православной церкви. Ранее с инициативой о переносе места строительства мечети к мэру Москвы обратился глава Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин. Ранее москвичей взволновала информация о якобы планируемом строительстве мечети у Святого озера в Косино-Ухтомском районе - месте притяжения православных христиан (на берегу озера стоит православный храм иконы Божией Матери Живоносный источник). В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге, что мечеть у Святого озера строить не будут, для нее выделят участок недалеко от метро "Косино". Мэр отметил, что к нему поступили обращения от патриарха Московского и всея Руси Кирилла и руководителя Духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдина по поводу строительства мечети около Святого озера, и в обоих содержалась просьба подобрать другое место для строительства. "Приветствую решение подобрать другое место для строительства (мечети - ред.), что, несомненно, соответствует ожиданиям верующих, как православных, так и, уверен, мусульман, которые высоко ценят межрелигиозный мир и согласие, ставшие непререкаемой ценностью в российской столице", - сказал патриарх Кирилл. Он обратил внимание на то, что решения правительства Москвы по поводу строительства мечети около Святого озера в Косино-Ухтомском не было, о чем заявил Собянин. По словам патриарха, речь шла о рассмотрении вопроса в предварительном порядке, также, добавил он, "неверными, как оказалось, являются распространяемые непроверенными источниками сведения о размерах молитвенного здания". "Мы не позволим злым силам, желающим разрушить добрососедство между православными христианами и мусульманами, посеять между нами рознь и будем сообща отстаивать общие для нас традиционные ценности", — заключил предстоятель Русской церкви. На сайте Духовного управления мусульман (ДУМ) России в среду было опубликовано письмо главы управления муфтия Равиля Гайнутдина к мэру Москвы, где муфтий просит градоначальника "изыскать более подходящее место для реализации проекта, направленного на удовлетворение духовных потребностей мусульманского населения Москвы, дабы не допустить разгорания пламени межобщинной вражды между народами России". "Твердое намерение Духовного управления мусульман Российской Федерации – отстаивать интересы мусульман по возведению мусульманской инфраструктуры в рамках действующего законодательства, с учетом многонационального и многорелигиозного характера нашего Отечества и с уважением ко всем слоям и группам нашего общества, в диалоге и согласии с местными жителями", - говорится в письме муфтия.
https://ria.ru/20230404/khramy-1863011291.html
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москва, россия, сергей собянин, равиль гайнутдин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Москва, Россия, Сергей Собянин, Равиль Гайнутдин, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл поддержал решение мэра Москвы по строительству мечети

Патриарх Кирилл поддержал решение мэра Москвы Собянина изменить место строительства мечети

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Решение мэра Москвы Сергея Собянина о переносе места строительства мечети в районе Косино соответствует ожиданиям верующих и будет способствовать межрелигиозному согласию в столице, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Соответствующее обращение опубликовано в среду на сайте Русской православной церкви. Ранее с инициативой о переносе места строительства мечети к мэру Москвы обратился глава Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин.
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Ранее москвичей взволновала информация о якобы планируемом строительстве мечети у Святого озера в Косино-Ухтомском районе - месте притяжения православных христиан (на берегу озера стоит православный храм иконы Божией Матери Живоносный источник). В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге, что мечеть у Святого озера строить не будут, для нее выделят участок недалеко от метро "Косино". Мэр отметил, что к нему поступили обращения от патриарха Московского и всея Руси Кирилла и руководителя Духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдина по поводу строительства мечети около Святого озера, и в обоих содержалась просьба подобрать другое место для строительства.
"Приветствую решение подобрать другое место для строительства (мечети - ред.), что, несомненно, соответствует ожиданиям верующих, как православных, так и, уверен, мусульман, которые высоко ценят межрелигиозный мир и согласие, ставшие непререкаемой ценностью в российской столице", - сказал патриарх Кирилл.
Он обратил внимание на то, что решения правительства Москвы по поводу строительства мечети около Святого озера в Косино-Ухтомском не было, о чем заявил Собянин. По словам патриарха, речь шла о рассмотрении вопроса в предварительном порядке, также, добавил он, "неверными, как оказалось, являются распространяемые непроверенными источниками сведения о размерах молитвенного здания".
"Мы не позволим злым силам, желающим разрушить добрососедство между православными христианами и мусульманами, посеять между нами рознь и будем сообща отстаивать общие для нас традиционные ценности", — заключил предстоятель Русской церкви.
На сайте Духовного управления мусульман (ДУМ) России в среду было опубликовано письмо главы управления муфтия Равиля Гайнутдина к мэру Москвы, где муфтий просит градоначальника "изыскать более подходящее место для реализации проекта, направленного на удовлетворение духовных потребностей мусульманского населения Москвы, дабы не допустить разгорания пламени межобщинной вражды между народами России".
"Твердое намерение Духовного управления мусульман Российской Федерации – отстаивать интересы мусульман по возведению мусульманской инфраструктуры в рамках действующего законодательства, с учетом многонационального и многорелигиозного характера нашего Отечества и с уважением ко всем слоям и группам нашего общества, в диалоге и согласии с местными жителями", - говорится в письме муфтия.
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