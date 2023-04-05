https://ria.ru/20230405/mechet-1863297965.html

Собянин урегулировал вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском районе

Собянин урегулировал вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском районе - РИА Новости, 05.04.2023

Собянин урегулировал вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском районе

Мечеть у Святого озера строить не будут, а выделят для нее участок недалеко от станции метро "Косино", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T18:20

2023-04-05T18:20

2023-04-05T19:43

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россия

сергей собянин

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Мечеть у Святого озера строить не будут, а выделят для нее участок недалеко от станции метро "Косино", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. Вопрос о строительстве мечети в месте притяжения православных христиан взволновал многих москвичей. Мэр отметил, что патриарх Кирилл и руководитель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин обратились к нему с просьбой найти для строительства другое место.Собянин уточнил, что предложение о строительстве рассматривалось на заседании Градостроительно-земельной комиссии только в предварительном порядке."Ни решения правительства Москвы, ни распоряжений профильных органов исполнительной власти по данному вопросу не было", — пояснил он.Мэр также опроверг слухи о том, что мечеть будет площадью 40 тысяч квадратных метров. По его словам, речь идет о скромном объекте в две с половиной тысячи "квадратов"."И, в-третьих, с учетом указанных обращений место расположения будущей мечети будет изменено", — подчеркнул Собянин. Он рассказал, что для строительства выделят участок между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАД, в шаговой доступности от станции метро "Косино" и МЦД. "С одной стороны, мечеть не будет мешать жителям близлежащих домов. С другой — будет находиться в хорошей транспортной доступности. Участок вокруг мечети будет благоустроен и доступен для прогулок точно так же, как мы делаем и по православным храмам", — написал мэр.В заключение он напомнил, что Москва — многонациональный и многоконфессиональный город, который всегда жил и будет жить в мире и согласии.

https://ria.ru/20230329/transport-1861708615.html

https://ria.ru/20230326/blagoustroystvo-1860896388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

москва, россия, сергей собянин, равиль гайнутдин, религия, общество, патриарх кирилл (владимир гундяев)