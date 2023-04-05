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Собянин урегулировал вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском районе - РИА Новости, 05.04.2023
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18:20 05.04.2023 (обновлено: 19:43 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/mechet-1863297965.html
Собянин урегулировал вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском районе
Собянин урегулировал вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском районе - РИА Новости, 05.04.2023
Собянин урегулировал вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском районе
Мечеть у Святого озера строить не будут, а выделят для нее участок недалеко от станции метро "Косино", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T18:20
2023-04-05T19:43
москва
россия
сергей собянин
равиль гайнутдин
религия
общество
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Мечеть у Святого озера строить не будут, а выделят для нее участок недалеко от станции метро "Косино", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. Вопрос о строительстве мечети в месте притяжения православных христиан взволновал многих москвичей. Мэр отметил, что патриарх Кирилл и руководитель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин обратились к нему с просьбой найти для строительства другое место.Собянин уточнил, что предложение о строительстве рассматривалось на заседании Градостроительно-земельной комиссии только в предварительном порядке."Ни решения правительства Москвы, ни распоряжений профильных органов исполнительной власти по данному вопросу не было", — пояснил он.Мэр также опроверг слухи о том, что мечеть будет площадью 40 тысяч квадратных метров. По его словам, речь идет о скромном объекте в две с половиной тысячи "квадратов"."И, в-третьих, с учетом указанных обращений место расположения будущей мечети будет изменено", — подчеркнул Собянин. Он рассказал, что для строительства выделят участок между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАД, в шаговой доступности от станции метро "Косино" и МЦД. "С одной стороны, мечеть не будет мешать жителям близлежащих домов. С другой — будет находиться в хорошей транспортной доступности. Участок вокруг мечети будет благоустроен и доступен для прогулок точно так же, как мы делаем и по православным храмам", — написал мэр.В заключение он напомнил, что Москва — многонациональный и многоконфессиональный город, который всегда жил и будет жить в мире и согласии.
https://ria.ru/20230329/transport-1861708615.html
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москва, россия, сергей собянин, равиль гайнутдин, религия, общество, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Москва, Россия, Сергей Собянин, Равиль Гайнутдин, Религия, Общество, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Собянин урегулировал вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском районе

Мэр Москвы Собянин урегулировал вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском районе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Мечеть у Святого озера строить не будут, а выделят для нее участок недалеко от станции метро "Косино", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Вопрос о строительстве мечети в месте притяжения православных христиан взволновал многих москвичей. Мэр отметил, что патриарх Кирилл и руководитель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин обратились к нему с просьбой найти для строительства другое место.
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Собянин уточнил, что предложение о строительстве рассматривалось на заседании Градостроительно-земельной комиссии только в предварительном порядке.
"Ни решения правительства Москвы, ни распоряжений профильных органов исполнительной власти по данному вопросу не было", — пояснил он.
Мэр также опроверг слухи о том, что мечеть будет площадью 40 тысяч квадратных метров. По его словам, речь идет о скромном объекте в две с половиной тысячи "квадратов".
"И, в-третьих, с учетом указанных обращений место расположения будущей мечети будет изменено", — подчеркнул Собянин.
Он рассказал, что для строительства выделят участок между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАД, в шаговой доступности от станции метро "Косино" и МЦД.
"С одной стороны, мечеть не будет мешать жителям близлежащих домов. С другой — будет находиться в хорошей транспортной доступности. Участок вокруг мечети будет благоустроен и доступен для прогулок точно так же, как мы делаем и по православным храмам", — написал мэр.
В заключение он напомнил, что Москва — многонациональный и многоконфессиональный город, который всегда жил и будет жить в мире и согласии.
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