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Путин освободил Гречушкина от должности замглавы МЧС
Путин освободил Гречушкина от должности замглавы МЧС - РИА Новости, 05.04.2023
Путин освободил Гречушкина от должности замглавы МЧС
Владимир Путин освободил генерал-полковника Николая Гречушкина от должности заместителя главы МЧС, соответствующий указ опубликован на портале правовой... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:45
2023-04-05T14:45
2023-04-05T19:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
россия
александр чуприян
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Путин освободил генерал-полковника Николая Гречушкина от должности заместителя главы МЧС, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.Документ вступил в силу со дня его подписания.Николай Гречушкин занимал этот пост с лета 2018 года.В конце марта глава государства также освободил Александра Чуприяна от должности первого заместителя главы министерства.
https://ria.ru/20230131/mchs-1848658967.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, россия, александр чуприян, владимир путин
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Россия, Александр Чуприян, Владимир Путин
Путин освободил Гречушкина от должности замглавы МЧС
Путин подписал указ об освобождении Гречушкина от должности замглавы МЧС