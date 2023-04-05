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Путин освободил Гречушкина от должности замглавы МЧС - РИА Новости, 05.04.2023
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14:45 05.04.2023 (обновлено: 19:37 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/mchs-1863214908.html
Путин освободил Гречушкина от должности замглавы МЧС
Путин освободил Гречушкина от должности замглавы МЧС - РИА Новости, 05.04.2023
Путин освободил Гречушкина от должности замглавы МЧС
Владимир Путин освободил генерал-полковника Николая Гречушкина от должности заместителя главы МЧС, соответствующий указ опубликован на портале правовой... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:45
2023-04-05T19:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
россия
александр чуприян
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Путин освободил генерал-полковника Николая Гречушкина от должности заместителя главы МЧС, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.Документ вступил в силу со дня его подписания.Николай Гречушкин занимал этот пост с лета 2018 года.В конце марта глава государства также освободил Александра Чуприяна от должности первого заместителя главы министерства.
https://ria.ru/20230131/mchs-1848658967.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, россия, александр чуприян, владимир путин
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Россия, Александр Чуприян, Владимир Путин
Путин освободил Гречушкина от должности замглавы МЧС

Путин подписал указ об освобождении Гречушкина от должности замглавы МЧС

© Фото : МЧС РФНиколай Гречушкин
Николай Гречушкин - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : МЧС РФ
Николай Гречушкин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Путин освободил генерал-полковника Николая Гречушкина от должности заместителя главы МЧС, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Документ вступил в силу со дня его подписания.
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Николай Гречушкин занимал этот пост с лета 2018 года.
В конце марта глава государства также освободил Александра Чуприяна от должности первого заместителя главы министерства.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОбществоРоссияАлександр ЧуприянВладимир Путин
 
 
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