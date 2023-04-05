https://ria.ru/20230405/mchs-1863214908.html

Путин освободил Гречушкина от должности замглавы МЧС

Путин освободил Гречушкина от должности замглавы МЧС - РИА Новости, 05.04.2023

Путин освободил Гречушкина от должности замглавы МЧС

Владимир Путин освободил генерал-полковника Николая Гречушкина от должности заместителя главы МЧС, соответствующий указ опубликован на портале правовой... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:45

2023-04-05T14:45

2023-04-05T19:37

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

россия

александр чуприян

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Путин освободил генерал-полковника Николая Гречушкина от должности заместителя главы МЧС, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.Документ вступил в силу со дня его подписания.Николай Гречушкин занимал этот пост с лета 2018 года.В конце марта глава государства также освободил Александра Чуприяна от должности первого заместителя главы министерства.

https://ria.ru/20230131/mchs-1848658967.html

https://ria.ru/20230329/otstavka-1861654138.html

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2023

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, россия, александр чуприян, владимир путин