https://ria.ru/20230405/lukashenko-1863323559.html

Лукашенко заявил, что 28 союзных программ реализовали почти на 80 процентов

Лукашенко заявил, что 28 союзных программ реализовали почти на 80 процентов - РИА Новости, 05.04.2023

Лукашенко заявил, что 28 союзных программ реализовали почти на 80 процентов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мероприятия союзных белорусско-российских программ по углублению экономической интеграции уже выполнены... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T20:03

2023-04-05T20:03

2023-04-05T20:40

владимир путин

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александр лукашенко

цены на нефть

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мероприятия союзных белорусско-российских программ по углублению экономической интеграции уже выполнены почти на 80%."Мы определили 28 союзных программ. Почти на 80% они реализованы", - сказал Лукашенко в среду во время переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.Лукашенко напомнил, что ранее в рамках строительства Союзного государства две страны приняли 28 союзных программ по углублению интеграции в экономической сфере."Мы с Вами определились, что в рамках строительства Союзного государства нам предстоит многое сделать. Тогда наметили 28 союзных программ. Высоты, которые мы долго не могли взять и сейчас не можем (в сфере интеграции – ред.), тогда по вашему предложению… Вы сказали: "Если не можем, зачем мы топчемся на одном месте? Давайте сделаем то, что можем", - отметил Лукашенко.Он подчеркнул, что практической реализацией задач, поставленных этими программами, занимались правительства двух стран. По словам белорусского президента, его встречи с Путиным также способствовали тому, чтобы на пути реализации союзных программ не было торможения. "Если правительства где-то споткнулись, уперлись, мы сразу встречались и, принимая решения, давали ход для (дальнейшей – ред.) реализации этих программ. Мы целенаправленно упорно работали над этими программами", - заявил Лукашенко.Он подчеркнул, что на завтрашнем заседании высшего госсовета Союзного государства будет подведены итоги этой работы. "Это впервые (будет – ред.) такое мероприятие, что мы больше будет подводить итоги. Уже меньше будет проблемных вопросов. Они, конечно, есть, появляются …, поскольку мы развиваемся и нам подкидывают (извне – ред.) эти вопросы", - отметил белорусский президент.Лукашенко выразил удовлетворение ходом реализации планов по углублению белорусско-российской экономической интеграции, пошутив, что президенты не зря получают зарплату.В ноябре 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.

https://ria.ru/20230403/kair-1862539129.html

https://ria.ru/20230402/matvienko-1862437465.html

https://ria.ru/20230405/sotrudnichestvo-1863281649.html

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владимир путин, в мире, белоруссия, александр лукашенко, цены на нефть, россия