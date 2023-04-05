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Лукашенко заявил, что 28 союзных программ реализовали почти на 80 процентов - РИА Новости, 05.04.2023
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20:03 05.04.2023 (обновлено: 20:40 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/lukashenko-1863323559.html
Лукашенко заявил, что 28 союзных программ реализовали почти на 80 процентов
Лукашенко заявил, что 28 союзных программ реализовали почти на 80 процентов - РИА Новости, 05.04.2023
Лукашенко заявил, что 28 союзных программ реализовали почти на 80 процентов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мероприятия союзных белорусско-российских программ по углублению экономической интеграции уже выполнены... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T20:03
2023-04-05T20:40
владимир путин
союзное государство
в мире
белоруссия
александр лукашенко
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мероприятия союзных белорусско-российских программ по углублению экономической интеграции уже выполнены почти на 80%."Мы определили 28 союзных программ. Почти на 80% они реализованы", - сказал Лукашенко в среду во время переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.Лукашенко напомнил, что ранее в рамках строительства Союзного государства две страны приняли 28 союзных программ по углублению интеграции в экономической сфере."Мы с Вами определились, что в рамках строительства Союзного государства нам предстоит многое сделать. Тогда наметили 28 союзных программ. Высоты, которые мы долго не могли взять и сейчас не можем (в сфере интеграции – ред.), тогда по вашему предложению… Вы сказали: "Если не можем, зачем мы топчемся на одном месте? Давайте сделаем то, что можем", - отметил Лукашенко.Он подчеркнул, что практической реализацией задач, поставленных этими программами, занимались правительства двух стран. По словам белорусского президента, его встречи с Путиным также способствовали тому, чтобы на пути реализации союзных программ не было торможения. "Если правительства где-то споткнулись, уперлись, мы сразу встречались и, принимая решения, давали ход для (дальнейшей – ред.) реализации этих программ. Мы целенаправленно упорно работали над этими программами", - заявил Лукашенко.Он подчеркнул, что на завтрашнем заседании высшего госсовета Союзного государства будет подведены итоги этой работы. "Это впервые (будет – ред.) такое мероприятие, что мы больше будет подводить итоги. Уже меньше будет проблемных вопросов. Они, конечно, есть, появляются …, поскольку мы развиваемся и нам подкидывают (извне – ред.) эти вопросы", - отметил белорусский президент.Лукашенко выразил удовлетворение ходом реализации планов по углублению белорусско-российской экономической интеграции, пошутив, что президенты не зря получают зарплату.В ноябре 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.
https://ria.ru/20230403/kair-1862539129.html
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владимир путин, в мире, белоруссия, александр лукашенко, цены на нефть, россия
Владимир Путин, Союзное государство, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Цены на нефть, Россия
Лукашенко заявил, что 28 союзных программ реализовали почти на 80 процентов

Лукашенко отметил, что 28 союзных программ с Россией реализовали почти на 80 процентов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мероприятия союзных белорусско-российских программ по углублению экономической интеграции уже выполнены почти на 80%.
"Мы определили 28 союзных программ. Почти на 80% они реализованы", - сказал Лукашенко в среду во время переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
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Лукашенко напомнил, что ранее в рамках строительства Союзного государства две страны приняли 28 союзных программ по углублению интеграции в экономической сфере.
"Мы с Вами определились, что в рамках строительства Союзного государства нам предстоит многое сделать. Тогда наметили 28 союзных программ. Высоты, которые мы долго не могли взять и сейчас не можем (в сфере интеграции – ред.), тогда по вашему предложению… Вы сказали: "Если не можем, зачем мы топчемся на одном месте? Давайте сделаем то, что можем", - отметил Лукашенко.
Он подчеркнул, что практической реализацией задач, поставленных этими программами, занимались правительства двух стран. По словам белорусского президента, его встречи с Путиным также способствовали тому, чтобы на пути реализации союзных программ не было торможения. "Если правительства где-то споткнулись, уперлись, мы сразу встречались и, принимая решения, давали ход для (дальнейшей – ред.) реализации этих программ. Мы целенаправленно упорно работали над этими программами", - заявил Лукашенко.
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Он подчеркнул, что на завтрашнем заседании высшего госсовета Союзного государства будет подведены итоги этой работы. "Это впервые (будет – ред.) такое мероприятие, что мы больше будет подводить итоги. Уже меньше будет проблемных вопросов. Они, конечно, есть, появляются …, поскольку мы развиваемся и нам подкидывают (извне – ред.) эти вопросы", - отметил белорусский президент.
Лукашенко выразил удовлетворение ходом реализации планов по углублению белорусско-российской экономической интеграции, пошутив, что президенты не зря получают зарплату.
В ноябре 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.
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