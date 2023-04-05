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Более 17 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России" - РИА Новости, 05.04.2023
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16:13 05.04.2023 (обновлено: 18:29 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/lidery-1863251332.html
Более 17 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России"
Более 17 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России" - РИА Новости, 05.04.2023
Более 17 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России"
За сутки организаторы кадрового конкурса "Лидеры России" получили более 17 тысяч заявок от желающих участвовать, заявил гендиректор АНО "Россия — страна... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:13
2023-04-05T18:29
алексей комиссаров
россия
общество
"лидеры россии"
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. За сутки организаторы кадрового конкурса "Лидеры России" получили более 17 тысяч заявок от желающих участвовать, заявил гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров. "На данную минуту у нас уже 17,5 тысяч заявок, что неплохо. Интерес к конкурсу не падает, остается высоким", — сказал он во время заседания наблюдательного совета.Вчера первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко запустил пятый сезон конкурса, организованного платформой "Россия — страна возможностей". Конкурс управленцев проводится с 2017 года при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Участники получают оценку профессиональных компетенций, индивидуальный план развития, знакомятся с руководителями крупных компаний.Как отмечается на сайте платформы, за четыре сезона было подано более 840 тысяч заявок.
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алексей комиссаров, россия, общество, "лидеры россии"
Алексей Комиссаров, Россия, Общество, "Лидеры России"
Более 17 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России"

На конкурс "Лидеры России" за сутки зарегистрировались более 17 тысяч человек

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКонкурс управленцев "Лидеры России"
Конкурс управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Конкурс управленцев "Лидеры России". Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. За сутки организаторы кадрового конкурса "Лидеры России" получили более 17 тысяч заявок от желающих участвовать, заявил гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.
"На данную минуту у нас уже 17,5 тысяч заявок, что неплохо. Интерес к конкурсу не падает, остается высоким", — сказал он во время заседания наблюдательного совета.
Вчера первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко запустил пятый сезон конкурса, организованного платформой "Россия — страна возможностей".
Конкурс управленцев проводится с 2017 года при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Участники получают оценку профессиональных компетенций, индивидуальный план развития, знакомятся с руководителями крупных компаний.
Как отмечается на сайте платформы, за четыре сезона было подано более 840 тысяч заявок.
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