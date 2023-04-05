https://ria.ru/20230405/lidery-1863251332.html

Более 17 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России"

Более 17 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России" - РИА Новости, 05.04.2023

Более 17 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России"

За сутки организаторы кадрового конкурса "Лидеры России" получили более 17 тысяч заявок от желающих участвовать, заявил гендиректор АНО "Россия — страна... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T16:13

2023-04-05T16:13

2023-04-05T18:29

алексей комиссаров

россия

общество

"лидеры россии"

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. За сутки организаторы кадрового конкурса "Лидеры России" получили более 17 тысяч заявок от желающих участвовать, заявил гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров. "На данную минуту у нас уже 17,5 тысяч заявок, что неплохо. Интерес к конкурсу не падает, остается высоким", — сказал он во время заседания наблюдательного совета.Вчера первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко запустил пятый сезон конкурса, организованного платформой "Россия — страна возможностей". Конкурс управленцев проводится с 2017 года при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Участники получают оценку профессиональных компетенций, индивидуальный план развития, знакомятся с руководителями крупных компаний.Как отмечается на сайте платформы, за четыре сезона было подано более 840 тысяч заявок.

https://ria.ru/20220806/pobediteli-1807744408.html

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

алексей комиссаров, россия, общество, "лидеры россии"