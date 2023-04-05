https://ria.ru/20230405/lidery-1863251332.html
Более 17 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России"
Более 17 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России" - РИА Новости, 05.04.2023
Более 17 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России"
За сутки организаторы кадрового конкурса "Лидеры России" получили более 17 тысяч заявок от желающих участвовать, заявил гендиректор АНО "Россия — страна... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:13
2023-04-05T16:13
2023-04-05T18:29
алексей комиссаров
россия
общество
"лидеры россии"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790827047_0:108:3431:2038_1920x0_80_0_0_16f7fd30e27a8ea92053d2f7c7341ab9.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. За сутки организаторы кадрового конкурса "Лидеры России" получили более 17 тысяч заявок от желающих участвовать, заявил гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров. "На данную минуту у нас уже 17,5 тысяч заявок, что неплохо. Интерес к конкурсу не падает, остается высоким", — сказал он во время заседания наблюдательного совета.Вчера первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко запустил пятый сезон конкурса, организованного платформой "Россия — страна возможностей". Конкурс управленцев проводится с 2017 года при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Участники получают оценку профессиональных компетенций, индивидуальный план развития, знакомятся с руководителями крупных компаний.Как отмечается на сайте платформы, за четыре сезона было подано более 840 тысяч заявок.
https://ria.ru/20220806/pobediteli-1807744408.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790827047_620:0:3351:2048_1920x0_80_0_0_a30b69a4468fe03d5831eaf78b4a4450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей комиссаров, россия, общество, "лидеры россии"
Алексей Комиссаров, Россия, Общество, "Лидеры России"
Более 17 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России"
На конкурс "Лидеры России" за сутки зарегистрировались более 17 тысяч человек
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. За сутки организаторы кадрового конкурса "Лидеры России" получили более 17 тысяч заявок от желающих участвовать, заявил гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.
"На данную минуту у нас уже 17,5 тысяч заявок, что неплохо. Интерес к конкурсу не падает, остается высоким", — сказал он во время заседания наблюдательного совета.
Вчера первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко запустил пятый сезон конкурса, организованного платформой "Россия — страна возможностей".
Конкурс управленцев проводится с 2017 года при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Участники получают оценку профессиональных компетенций, индивидуальный план развития, знакомятся с руководителями крупных компаний.
Как отмечается на сайте платформы, за четыре сезона было подано более 840 тысяч заявок.
Победители четвертого сезона "Лидеров России" стали членами клуба "Эльбрус"