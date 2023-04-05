https://ria.ru/20230405/lezhbischa-1863228289.html

Ученые обнародовали итоги исследований лежбища моржей в ЯНАО

Ученые обнародовали итоги исследований лежбища моржей в ЯНАО - РИА Новости, 05.04.2023

Ученые обнародовали итоги исследований лежбища моржей в ЯНАО

Ученые представили итоги второго этапа исследований лежбища моржей на мысе Харасавэй в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:36

2023-04-05T15:36

2023-04-05T15:36

ямало-ненецкий автономный округ

александр соколов

ямал

карское море

дмитрий артюхов

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863231960_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_47d14e304777b03e440812b2f21e6b97.jpg

САЛЕХАРД, 5 апр – РИА Новости. Ученые представили итоги второго этапа исследований лежбища моржей на мысе Харасавэй в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."Специалисты получили несколько подтверждений, что моржи, которые ежегодно осенью приходят в устье реки Тиутей-Яха, - это относительно обособленная группировка", - говорится в сообщении.Согласно данным спутникового слежения, которые ученые получают благодаря установленным датчикам, известно, что большая часть моржей не покидает Байдарацкую губу, то есть они резидентны для Карского моря.По итогам детальных подсчетов на основании снимков с дронов в октябре 2022 года обнаружено максимальное число единовременно вышедших на берег особей - 4 133. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем году: тогда насчитали более 2 000 голов, уточняют власти.Ямальские моржи продолжают приходить в Байдарацкую губу Карского моря в смешанном составе. Самцы приходят вместе с самками и детенышами, несмотря на то, что для них характерно разделение. Обычно самцы обосновываются отдельно, самки - с детенышами.В этом году специалисты впервые подсчитали число самых больших матерых самцов и малышей, которые еще кормятся молоком матери: каждая категория - это порядка 6% от общего числа особей. Остальные - молодые животные, в том числе самки, отмечает пресс-служба.Полевые исследования в октябре прошлого года провела группа ученых в составе старшего научного сотрудника Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Александра Соколова, генерального директора Научно-экспедиционного Центра "Морские млекопитающие" Андрея Болтунова и инженера института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Максима Толстого.Научно-исследовательский проект "Комплексное изучение моржей на территории ЯНАО" поддержан правительством ЯНАО и компанией "Газпром добыча Надым", реализуется по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с сентября 2021 года. Главная цель исследований – сохранение уникальных арктических ластоногих в условиях активного хозяйственного освоения региона, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230313/proekt-1857547728.html

ямал

карское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр соколов, ямал, карское море, дмитрий артюхов, российская академия наук